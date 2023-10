Test de Pizza Possum : Mangez tout ce que vous pouvez

PIZZA

Attention, chien méchant

Mais… c’est tout ?

Partons d’un principe simple : vous êtes un opossum. Et même si l’animal est assez rare dans nos contrées, nombreuses sont les séries qui nous ont montré que ce petit animal pouvait être un fléau notamment en fouillant dans les poubelles et en grignotant tout ce qui passe. Vous êtes donc un opossum et vous avez faim. Mais voilà : en sortant de chez vous, vous sentez l’odeur de la pizza ! Le roi des chiens est en train de s’en faire griller une. Ni une, ni deux, elle sera à vous, cette pizza !Ne faisons pas cas de l’intrigue, qui est surtout là pour vous donner un prétexte. Le principe est simple : vous devez arpenter la ville, bouffez tout ce qui passe, et allez directement piquer la pizza du chef des chiens sans vous faire attraper par ses sbires. Facile ? Pas tant que ça. Car bien sûr, le jeu ne s’arrête pas là, ça aurait été trop simple.Vous débutez tout en bas d’une ville qui semble à flanc de colline. Rapidement, vous vous rendez compte que l’accès aux différentes zones est verrouillé par une grille et un cadenas. Comment obtenir la clé ? En mangeant tout ce qui passe. Grignoter les fruits, légumes, plats qui sont sur votre passage vous permet d’obtenir des points. Passé un certain seuil, il débloque une clé. Attention cependant, continuer à manger alors que vous avez une clé ne vous en débloque pas une seconde, ni n’anticipe votre prochaine progression. Allons-y pas à pas !Une fois la clé obtenue, vous passez à la zone suivante, tout en pouvant retourner dans les précédentes comme vous voulez. Cela peut d’ailleurs vous permettre d’aller grignoter ailleurs en attendant de débloquer une nouvelle clé. Simple ? Toujours pas tant que ça. Déjà parce que le jeu bénéficie d’une certaine inertie qui peut entraver vos mouvements et ensuite parce qu’il y a les chiens. Ils patrouillent et attention à ne pas vous faire chopper ! Car si vous vous faites attraper, vous retournez au dernier checkpoint que vous avez activé et votre score retombe à zéro. Ou presque. En effet, vos points viennent alimenter une barre de score globale. Chaque nouveau jalon passé débloque un nouvel outil pour embêter les chiens. Des caisses, réparties un peu partout, vous donnent des bonus : une potion pour un boost de vitesse, une barrière pour bloquer les chiens, une bombe fumigène… Ils sont nombreux les bonus à débloquer et qui vont vous aider dans votre progression. Alors parfois, perdre à du bon.Le niveau a beau être assez grand, il vous faudra une heure ou deux pour parvenir à aller grignoter la pizza du chef et récupérer sa couronne. Commence alors le véritable défi : aller en chopper une seconde. Puis une troisième. Mais là, la difficulté est différente : si vous vous faites attraper, vous perdez toutes vos couronnes.Le jeu inclut donc un second niveau de difficulté en proposant un véritable défi : finir trois fois dont deux sans jamais se faire attraper (la première fois, tant que vous n’avez pas de couronne, cela ne pose aucun problème). Et que se passe-t-il quand on a les trois couronnes ? On vous laisse la surprise.Pizza Possum propose d’ailleurs d’autres features rigolotes : la possibilité de jouer à deux, quelques achievements in game vous donne envie d’explorer un peu plus et d’apprendre à connaître le moindre recoin de la carte.Rapidement, on oublie les soucis techniques : les quelques soucis de collision, l'inertie des personnages, la hitbox qui joue quelques tours en votre faveur ou en votre défaveur. Parce que globalement, le jeu est un titre un peu foutraque où l’on prend son pied avant de s’arrêter sur les détails techniques.Au final, le gameplay est d’une simplicité assez fascinante : le joystick permet de diriger. Il n’y a pas de saut, passer devant la grille la débloque sur vous avez une clé. Le bouton d’action sert à lancer un bonus. Et c’est tout. Mais c’est déjà suffisant pour semer le chaos à “Chien-ville”.