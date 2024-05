Test de Surmount : Surmounter les difficultés

Que la montagne est belle…

Grimper encore et toujours

Malgré tout, Surmount reste un titre agréable à jouer. L’exploration de la montagne révèle de nombreuses surprises, que ce soit des fruits pour gagner de l’endurance ou d’autres qui se collent à vous et vous ralentissent. Votre progression sera jalonnée d’obstacles, pour trouver votre chemin ou simplement pour l’atteindre.

Dès les premières minutes, le jeu vous prévient : les contrôles ne sont pas aisés même s’ils sont logiques sur le papier. Gachette droite (que ce soit ZR ou R) vous permet d'agripper avec la main droite. Gachette gauche (ZL ou L) pour s’accrocher avec la main gauche. Ensuite, il s’agit d’attraper ce qui peut l’être pour avancer et grimper toujours plus haut. Avec B, vous pouvez sauter, même si ce contrôle s’avère beaucoup plus aléatoire qu’il n’y paraît. En effet, le saut est difficile à utiliser, fonctionnant par moment mais pas à d’autres, permettant parfois de double-sauter mais pas à d’autres.D’une certaine façon, le gameplay de Surmount s’inspire de A difficult game about climbing et Getting Over It with Bennett Foddy où votre personnage est bloqué dans une marmite. Dans tous ces titres, vous devez grimper, d’une façon ou d’une autre, dans les hauteurs et éviter la chute. Le principe du gameplay est relativement classique et se veut intuitif : en jouant avec la latéralisation de la manette et celle de votre personnage, Surmount tente de faciliter les choses. Cependant, certaines approximations ne permettent pas forcément de bien prendre en main le jeu. Votre endurance très limitée, le nombre limité de pistons à votre disposition et les irrégularités des sauts qui vous font parfois retomber tout en bas de la falaise… tout cela contribue à ajouter une difficulté artificielle et une certaine frustration lors de vos parties.Surmount se compose de plusieurs zones. Au pied de la montagne, vous avez la possibilité de sélectionner votre aventure. Une fois le chemin de la montagne emprunté, vous pouvez choisir différentes missions. Celles-ci vous permettent de prendre en main le jeu, mais aussi de décrocher des drapeaux qui vous permettent d’aller de plus en plus loin dans l’exploration des hauteurs.Chaque mission nécessite de terminer une ascension en un temps donné, ou en trouvant un objectif spécifique. Explorer une grotte, trouver la source d’un mystérieux son, les missions sont nombreuses mais le but est plus de trouver l’arrivée que de réellement démêler les choses. Si votre anglais n’est pas le meilleur du monde, alors vous n’avez pas spécialement besoin de comprendre les petites histoires derrière les objectifs. Tout ce que vous avez à savoir c’est qu’il faut grimper. Que les crevaces, les parois marrons ou beiges sont possibles à attraper, mais pas tout ce qui est surface noire.Globalement la progression se fait niveau par niveau, avec quelques tutoriels par moment qui tentent de vous inculquer des mécaniques dont le fonctionnement est parfois moins ergonomiques et efficaces que le jeu semble vouloir vous le faire croire. Et si vous plantez un piston et tentez de jouer avec le balancier, préparez-vous à ce que votre personnage fasse n’importe quoi.