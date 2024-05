Test de Read Only Memories : NEURODIVER, It’s time to dive !

Minerva compte sur vous !

Mais comment répare-t-on des souvenirs ?





Vous commencez par aider un ami de GATE, pour un tutoriel tout en douceur. Posez quelques questions à votre “patient”, déclamez votre devise et plongez ! Vous revivez le souvenir altéré de la personne et en découvrez plus sur l’univers, jusqu’à un moment où vous vous retrouvez face à une anomalie. Il vous faut trouver les bons éléments, plus ou moins en rapport avec cette anomalie, pour réussir à réparer le souvenir. Vous apaisez ce faisant la personne qui se rappelle enfin de ce passage de sa vie.

Cyberpunk mais fun





Qui a dit que le cyberpunk était sombre et déprimant ? Pas les créateurs de ce titre ! Toutes en pixel art, les différentes scènes et environnements sont colorées et chaleureuses. Les couleurs sont très vives et on identifie facilement les personnages malgré leur petite silhouette à l’écran. Ces derniers sont d’ailleurs très attachants, bien que peu profonds. Il y a par contre un soin tout particulier apporté à l’inclusivité du jeu, et c’est un très bon point. On retrouve aussi des accents différents dans le doublage anglais du jeu et les tournures neutres sont respectées dans le sous-titrage français.

Galerie images







Un soufflé qui monte, qui monte… et qui retombe

On se demande si les choix impactent tant que ça le déroulé du jeu ou même si l’histoire n’aurait pas été la même en changeant tous les souvenirs des personnages.

L’entreprise Minerva est spécialisée dans la télépathie et plus généralement la neurotechnologie. Vous (ré)incarnez Luna, alias, ES88, quatre ans après les événements du premier jeu. C’est une talentueuse télépathe, doublée d’une enquêtrice psychique, qui a la capacité de plonger dans la mémoire des gens. Elle est accompagnée d’une curieuse bestiole, le fameux Neurodiver du titre, qui lui permet de réparer des souvenirs endommagés. Avec GATE, sa collègue cyborg, elle arpente les couloirs de Minerva et les rues de Neo-San Francisco à la poursuite de Golden Butterfly. Celui-ci est un télépathe rebelle qui altère les souvenirs des gens, pour une raison mystérieuse…Ce schéma va se répéter tout au long du jeu, alterné de moments de dialogues avec les différents personnages. Vous pouvez choisir vos réponses à certaines questions ou situations, avec parfois des choix importants à faire. Avant chaque plongée dans la psyché d’une personne, vous pouvez même crier une devise différente selon votre humeur du moment ! It’s time to d-d-d-d-iiive !Nous sommes dans un visual novel point & click, les contrôles sont donc assez simples. Vous cliquez sur tous les éléments du décor que vous pouvez pour vous déplacer, trouver des indices ou juste pour que votre personnage les commente. La seule manipulation qui manque de fluidité, c’est le glisser-déposer des objets pour la réparation de souvenirs. Heureusement, vous pouvez remédier à ce souci grâce aux flèches, qui emmèneront directement l’objet dans sa case.On est parfois resté un peu bloqués dans certains souvenirs, car les éléments cliquables ne sont pas toujours très identifiables, mais sinon le jeu est assez facile. Vous n’êtes pas limité ou pénalisé sur le nombre d’essais de réparation de souvenir et il n’y a pas de bad ending. C’est un univers cosy !L’ambiance n’est pas que gaie, les différents souvenirs nous montrant les côtés sombres de ce monde, mais on ne les ressent pas vraiment. Ce qui est un souci…Et on commence à voir où le bât blesse. L’histoire de notre personnage ne sera jamais reliée à toutes celles des autres, quand bien même on commençait à voir une trame se dessiner.Durant la première partie du jeu, la situation monte peu à peu en tension et en gravité. On commence à comprendre la situation actuelle du monde, les différents problèmes : l’ancienne guerre, les manipulations corporelles, les discriminations envers les hybrides… Parallèlement, nous avançons dans notre enquête sur Golden Papillon, qui sous-entend que nous ne savons pas tout des missions sur lesquelles nous envoie MINERVA, via sa directrice Fortuna. Nous commençons à perdre pied avec la réalité, perdue entre les souvenirs des uns, des autres, les nôtres… Et quand la dernière pièce du puzzle arrive… Le jeu se termine abruptement. La situation restera telle quelle et rien ne sera résolu. Notre personnage ne semble pas du tout impacté par ce qu’elle a appris, ni par les choix faits. Exit complot, machination et drame psychologique, nous restons sur notre faim.