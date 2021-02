Test de Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Switch)

Quand Mario Odyssey rencontre 3D World

Vous avez dit Super Mario 3D World Deluxe ?

L'histoire de Bowser's Fury

Une grande soif de verticalité

Un jeu-hommage

Adeptes de la collectionnite, à vos marques...

Luigi, Peach et Toad à la rescousse

Et la technique, dans tout ça ?

2021, le contexte est radicalement différent : après un Super Mario Odyssey absolument délicieux, le manque de Mario commençait à se faire sentir. Pourtant, aucun nouveau jeu de plate-forme Mario n'est annoncé. Pas un bruit, pas une rumeur... Seulement, la perspective de retrouver Super Mario 3D World dans le cadre d'un énième portage de jeu Wii U sur la console : après Mario Kart 8 Deluxe, New Super Mario Bros U Deluxe, Pikmin 3 Deluxe et on en oublie certainement, c'est désormais au tour de Super Mario 3D World d'avoir sa deuxième chance.Il faut dire que la perspective de faire découvrir un très bon jeu de plate-forme à près de 80 millions de joueurs – c'est presque le nombre total de consoles Switch vendues au 31 décembre 2020, quand la Wii U n'a finalement eu que 13 millions de courageux, peut représenter un joli retour sur investissement.Et parce qu'il faut bien raviver la flamme des fans à la perspective de rejouer à un jeu qu'ils connaissent déjà, Nintendo s'est dit qu'il serait plutôt malin d'ajouter une nouvelle aventure, le mystérieux mode Bowser's Fury, sur lequel nous avons consacré une large part de notre preview de Super Mario 3D World + Bowser's Fury Les deux aventures sont incluses dans la même cartouche, et surtout accessibles dès le lancement du jeu, car dans le fond, les deux jeux sont totalement différents. Nous pourrions résumer notre ressenti en une phrase : Bowser's Fury est plus proche du DLC de Super Mario Odyssey, les chats en moins, que de l'additionnelle-on à Super Mario 3D World.En effet, Bowser's Fury ne fait qu'emprunter la mécanique du chat au jeu principal. Le reste du concept, à savoir un monde ouvert dans lequel Mario va découvrir des environnement radicalement différents d'un bout à l'autre, nous semble plus proche d'Odyssey. Mais c'est là un débat de passionné qui n'intéressera que votre serviteur : le joueur, lui, sait qu'il va pouvoir jouer à deux jeux pour le prix d'un.Pourquoi cela ? Parce que Bowser's Fury ne se contente pas d'être un petit contenu en plus "histoire de", non. L'idée de Nintendo, c'est d'aller encore plus loin dans la folie, dans la furie de Bowser, avec une aventure dont chaque retournement de situation vous collera à votre manette.Avec en plus une liberté de mouvement qui nous manque terriblement dans Super Mario 3D World, les "bip bip" de la caméra qui refuse d'aller dans la direction voulue vous rappelleront très souvent ô combien le jeu dicte sa loi. Et c'est sans doute un des seuls regrets qui nous étreint suite à notre redécouverte de SM3DW : la caméra est un peu limitée, et complique à notre sens de façon un peu inutile la progression dans certains niveaux.On avait déjà souligné, à l'occasion du test initial du jeu en 2013, qu'on avait ici l'héritier de 30 ans de jeux Mario, nettement inspiré d'un Super Mario 3D Land qu'on avait a-do-ré sur Nintendo 3DS, et embelli à la sauce HD à l'occasion de sa sortie sur Wii U, la première console HD de Nintendo ! Un fond flou, des jolies couleurs, un Mario Chat trop mignon : il n'en faut finalement pas bien plus pour nous faire craquer...Avec Bowser's Fury, Nintendo nous montre que son savoir-faire en termes de jeu de plate-formes est passé au niveau supérieur : tout est maîtrisé à la perfection dans ce contenu complémentaire incroyable. On n'a pas le droit de vous dire le nombre d'Astres Félins que vous aurez la possibilité de récupérer, mais il y en a beaucoup. On a pu lire ici ou là qu'il faudrait 3 heures pour boucler le jeu, on vous souhaite bon courage pour y arriver, surtout si comme votre dévoué vous prenez un malin plaisir à tout explorer, et plutôt deux fois qu'une, histoire de ne pas passer à côté d'un petit truc à découvrir !Mais voilà déjà 5 paragraphes qu'on parle du jeu, et on n'est pas encore revenu sur son histoire. Honnêtement, on ne va pas vous refaire le test de Super Mario 3D World , notre prose n'a pas pris une ride en 7 ans, on vous parlera des changements apportés par Nintendo à l'occasion de cette sortie sur Switch. Mais on a beaucoup à dire au sujet de Bowser's Fury, la vraie nouvelle aventure que Nintendo a concoctée.Il faut peut-être qu'on contextualise un peu tout ça : Super Mario 3D World se termine d'une façon unique qu'on n'a pas envie de vous spoiler. Tout ça pour dire qu'on n'est finalement pas vraiment surpris de retrouver un Bowser aux dimensions gigantesques dès nos premiers pas dans ce nouveau monde, où Bowser Junior nous implore à l'aide.Bowser est en effet géant, et semble avoir perdu la raison. Junior se sent bien impuissant pour venir en aide à son père, et ne peut que compter sur Mario pour le ramener à la raison : vous constaterez que l'animation de Super Mario n'est plus un tabou avec les mimiques de son visage et sa posture.Fini le personnage un peu raide qui court en ligne droite pour rattraper une princesse kidnappée, Monsieur se permet maintenant de poser les mains sur les hanches, ce qui n'est pas sans nous rappeler qu'en 2022, un film d'animation Mario devrait sortir dans les salles obscures.Un jeu Mario, ça consiste en un bonhomme habillé en salopette bleue qui parcourt des niveaux pour récupérer des objets, qu'on va appeler étoiles, shines, étoiles vertes ou astres félins dans le cas de Bowser's Fury. Le nombre d'objets ainsi collecté permet d'accéder à de nouveaux lieux, avec des twists scénaristiques parfois, histoire de relancer l'aventure. Eh bien Bowser's Fury n'échappe pas à cette règle, et c'est fait de façon absolument maîtrisée de la part des équipes de Nintendo : certains Astres Félins s'obtiennent avec une facilité déconcertante, d'autres demanderont une certaine maîtrise de la manette.A vrai dire, et ça me fait un bien fou d'en parler, c'est sans doute la première fois que je me retrouver à aller appuyer sur les boutons X ou A avec l'index de la main gauche, les autres doigts étant trop occupés à déplacer la caméra pour les uns, ou à déplacer Mario pour les autres. Soit on est mal fichu (pourtant on a vérifié, les 10 doigts sont bien là !), soit on est particulièrement doué. Le débat est lancé ( venez témoigner sur Discord ! ).En septembre dernier, on avait souligné le plaisir qu'on prenait à se percher en hauteur dans Super Mario Sunshine : la conception de ses niveaux avait été pensée pour tenir compte du fait qu'on pouvait, depuis un point en hauteur, voir très loin dans le niveau, voire même très loin dans le monde. Et on se perchait donc le plus haut possible, juste pour le plaisir. Dans Bowser's Fury, on retrouve ce sentiment, et on se dit là aussi que Nintendo l'a fait exprès pour nous faire plaisir. Et ça marche : on saute de plateforme en plateforme, on grimpe aux poteaux, on rebondit de pale en pale... Et on monte, on monte !Prendre de la hauteur permet de repérer des Astres Félins potentiels (ou au moins des zones qu'on n'avait pas encore suffisamment explorées), et ça nous permet aussi de partir à la découverte de nouvelles régions. Au tout début du jeu, on a évidemment qu'une vision assez réduite de l'ensemble de la map, qui se découvrira peu à peu au gré de certains événements. L'indicateur clé, c'est le nombre d'Astres Félins en votre possession : ce nombre va notamment impacter les régions accessibles et le comportement de Bowser, avec une montée en puissance qui ne devrait pas vous laisser indifférent !Et on sent que les développeurs ont pris un malin plaisir à nous imaginer en train de découvrir cette verticalité : le mode Photo, d'ailleurs, semble fait pour nous conforter dans cette soif d'horizon. Plutôt bien conçu, il est accessible en appuyant sur flèche bas et nous permet de faire une photo en modifiant le zoom et l'angle de la prise de vue, un peu comme si on mettait le jeu en pause (en fait, on met littéralement le jeu en pause le temps de prendre cette photo !), et on place la caméra pour organiser son arrière-plan de la façon la plus pertinente par rapport à l'effet escompté. Ajoutons à cela une myriade de filtres : cela a tout du gadget, mais ça nous a bien amusé !On l'a déjà dit deux ou trois fois, mais Bowser's Fury est un magnifique hommage à 35 ans de maîtrise des jeux de plate-forme : c'est un peu le Mario's Legacy qu'on attendait, un héritage subtile qui ne manque pas de nous surprendre, tout en restant très respectueux de cette franchise dont on célèbre en ce moment encore le 35e anniversaire Bowser Junior, le personnage qui vous accompagne tout au long de l'aventure, peut être contrôlé soit par un ami, soit par vous même, grâce aux fonctions gyroscopiques de la manette ou des Joy-Cons. Ainsi, une pression sur R permet d'afficher le pointeur, et vous envoyez ensuite Bowser Jr donner un coup de pinceau à l'endroit voulu : cela va vous permettre de faire apparaître des items, ou d'ouvrir des passages secrets, dans la pure tradition des jeux Mario. Les tuyaux d'or que vous aviez déjà trouvés dans Super Mario 3D World sont de retour dans Bowser's Fury, avec à la clé quelques dizaines ou centaines de pièces à récolter, en sachant que 100 pièces valent un 1Up, évidemment !Dans Bowser's Fury, Nintendo n'y est pas allé avec le dos de la cuillère en termes de power-ups : certains niveaux privilégieront certains costumes, tandis que vous aurez aussi la possibilité de vous coiffer d'un item pour atteindre des plate-formes sinon difficiles d'accès. Voici les différents power-ups que vous pourrez revêtir : le costume chat, la fleur de feu, la feuille de raton laveur, le boomerang, le champignon et le grelot qui vous permet de vous transformer en statue et d'ainsi vous épargner le moindre dommage.Le débat sur la durée de vie du jeu est toujours d'actualité, en fonction de votre profil de joueur. Vous avez ceux qui vont tracer jusqu'à la fin, et puis ceux qui vont prendre le temps de se faire plaisir et de trouver tout ce qui doit être trouvé. A l'heure où nous écrivons ces lignes, nous n'avons pas encore terminé Super Mario 3D World, et quelques Astres Félins nous échappent encore.Concernant SM3D World, ce n'est pas comme si on ne l'avait pas déjà terminé voici quelques années. Quant à Bowser's Fury, nous avons suffisamment progressé pour rassurer ceux qui pensaient que l'aventure était courte. Il n'en est rien ! On adorerait vous dire combien d'Astres Félins vous attendent au final, mais ce serait gâcher la surprise (et en plus, on a promis de ne rien dire !).Prenez donc le temps de savourer votre découverte, même si dans Bowser's Fury, c'est plus la quête des Astres Félins qui motivera votre progression, quand dans 3D World, vous devez récupérer des étoiles vertes et les tampons qui sont cachés dans chaque niveau.Rien de nouveau sous le soleil : à l'instar de Super Mario 3D World sur Wii U, vous avez la possibilité de choisir parmi 4 personnages : outre Mario, vous pouvez jouer avec Luigi, Peach et Toad. Chacun dispose de ses propres aptitudes, ce qui rappellera de bon souvenirs aux joueurs de Super Mario Bros 2 autrefois : Luigi peut sauter haut mais se déplace plus lentement, Peach saute loin mais se déplace assez lentement, Toad se déplace super vite mais fait des sauts de puce, il n'y a que Mario qui soit moyen partout, et qui finalement ait notre préférence (même si certains niveaux nécessitent d'utiliser Peach si vous voulez éviter de planter votre manette dans le mur, de rage !).Nintendo a un peu fait ses devoirs avec son portage, et une fois n'est pas coutume, le mode multijoueur est jouable en ligne à plusieurs : ajoutons à cela la compatibilité du jeu avec le Nintendo Switch Online, et on a presque l'impression de jouer sur une console moderne ! Jouer à plusieurs peut-être un bon moyen de traverser des niveaux un peu compliqués tout seul, car il faut bien se dire que certains niveaux du jeu sont particulièrement coriaces, pour ne pas dire vicieux.C'est là une grande différence entre les deux aventures : il n'y a pas de mode multijoueur à 4 dans Bowser's Fury, qui se limitera comme on l'a dit à un mode deux joueurs où l'un contrôle Mario, l'autre Bowser Junior. Dans 3D World, les 4 personnages se partagent le même écran, et on suit donc celui qui file vers le but, avec ce que cela peut impliquer de cris enragés ou de mort cruelle pour les personnages qui trainent un peu trop derrière. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette !Nintendo n'aura pas eu la patience d'attendre une éventuelle Switch Pro pour lancer son portage de New Super Mario 3D World. Le jeu étant basé sur une version Wii U, il tourne très proprement sur Nintendo Switch. Mais du côté de Bowser's Fury, le constat est moins charmant : il arrive, parfois, que des ralentissements se produisent à l'écran, notamment lorsqu'il y a profusion d'éléments à l'écran, comme par exemple un Bowser géant qui vous attaque, tandis que vous faites tourner la caméra pour savoir où il se trouve par rapport à vous et que des flammes tombent du ciel. Bref, le quotidien parfois compliqué d'un plombier super-héros ! Vous l'aurez compris : on a dans ce cas-là pousser la Switch dans ses derniers retranchements en lui faisant faire des calculs qu'elle ne se pensait pas capable de réaliser !Les musiques de 3D World s'écoutent avec toujours autant de plaisir, et Nintendo a vraiment travaillé ses ambiances sonores dans Bowser's Fury. Les thèmes sont plutôt catchy, sans toutefois devenir aussi inoubliables que certains thèmes précédents comme Super Mario Odyssey avec Jump Up! Superstar! par exemple. Mais ils sont très sympa, agréables à écouter en cours de jeu, et évidemment parfaitement en phase avec le niveau parcouru. Rien à dire donc, de ce point de vue là.