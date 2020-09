Test de Super Mario 3D All-Stars (Switch)

35 ans, et toutes ses dents (et son agilité) !

Super Mario 3D All-Stars arrive le 18 septembre ! (Nintendo Switch) 16/09/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

De la HD, c’est un bon début !

Des portages respectueux avec un équilibre justement pesé

Un portage pensé pour la Switch... et la Switch Lite

Pourquoi une compilation ?

Un anniversaire qui restera marqué par la Covid-19

35 ans de Super Mario Bros. - Super Mario Bros. Medley 16/09/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le bonheur tient à peu de choses !

Le 3 septembre 2020, à l'occasion d'une émission vidéo sobrement intitulée Super Mario Bros. Direct , Nintendo annonce la sortie, le 18 septembre 2020, d'une compilation regroupant 3 jeux Mario 3D : Super Mario 64, Super Mario Sunshine, et Super Mario Galaxy. Le remake de Super Mario Sunshine est sans doute la prédiction E3 préférée de votre dévoué, depuis que le monde est monde, c'est dire si l'annonce d'un portage sur Switch de ce grand classique de la GameCube a fait rejaillir une foule de souvenirs du grand enfant que j'étais alors, en 2002 !Avec Super Mario 64, qui avait bénéficié d'un excellent remake sur Nintendo DS , la surprise est moins grande : on a eu l'occasion de retrouver le jeu comme fer de lance de la Nintendo DS, en 2005, moins de 10 ans après sa sortie originale. Le jeu est donc plus frais dans nos mémoires, encore que...Quant à Super Mario Galaxy, si certains se demanderont longtemps pourquoi Nintendo a fait l'impasse sur l'inclusion de Super Mario Galaxy 2 dans cette compilation, on ne peut que se réjouir d'avoir la possibilité de retrouver Mario, les Luma et Harmonie dans une version HD du jeu. On sent que Nintendo a bien travaillé ses outils de développement pour pouvoir procéder à un portage facilement, et du coup on se demande bien où est passé Super Mario Galaxy 2 dans l'histoire. Bref, une question qu'on se posera sans doute longtemps, mais qui s'explique sans doute un peu comme on le verra un peu plus loin.Super Mario 3D All-Stars compte donc 3 jeux pour le prix d'un, trois chefs d'oeuvre du jeu de plate-forme, trois jeux qui ont non seulement défini les jeux Super Mario, mais aussi défini ce qu'était un jeu de plate-forme ultime. D'ailleurs, quand on demande aux abonnés du compte PN sur Twitter par quel jeu ils vont commencer, c'est Super Mario 64 qui est le plus souvent cité avec plus de la moitié des votes. C'est somme toute assez logique, il vaut mieux commencer par le commencement, déjà formidable, pour terminer par le splendide Super Mario Galaxy.Pour ce portage, Nintendo n’a pas pu se contenter d’une version tout simplement émulée des jeux. C’eût été une insulte à notre intelligence. On ne dit pas que par commodité, Nintendo n’a pas eu recours à quelques artifices de ce style pour nous permettre de bénéficier de certains éléments, mais en tout cas un vrai effort a été fait pour nous permettre de découvrir cette trilogie des jeux Mario en 3D dans les meilleures conditions graphiques, à la sauce Switch évidemment, c’est-à-dire en haute définition, sans 4K. On sait bien que la Switch n’est pas capable de gérer la 4K, on peut donc se poser la question de savoir si ce portage n’arriverait pas un peu trop tôt, ou alors que Nintendo aurait pu faire l’effort de porter le jeu dans une HD splendide, plus dans l’air du temps.Le fait que le jeu ne soit pas en 4K a son importance : les émulateurs ont la capacité, depuis de nombreuses années déjà, de faire bien mieux que simplement faire tourner les jeux. Ils peuvent aussi les améliorer, à l’instar de l’émulateur Dolphin expérimenté dans cette vidéo de GameOverJesse : on y retrouve l’émulateur Dolphin qui fait tourner Super Mario Sunshine en 4K HD à 60 images par seconde, avec des effets de lumière avancés. Le logiciel fait tout : il prend le jeu de base, interprète différemment les éléments qui lui sont envoyés par le code, magnifie le tout en 60 fps avec une image en 4K, et voilà !Presque trop facile ! Quand on pousse tous les curseurs au maximum, on se retrouve bien des années après avec un aspect visuel qui n'a plus grand-chose à voir avec le jeu original : tout est plus beau, plus lisse, parfois plus artificiel aussi. En se souvenant des expérimentations testées par certains avec Super Mario Sunshine, on peut d'un côté regretter que la 4K soit simplement impossible pour des raisons techniques : en choisissant la HD au lieu de la 4K, Nintendo a certes facilité la tâche des développeurs, mais a brisé le rêve d'un portage en 4K HD du jeu. Et il y a fort à croire qu'un nouveau portage ne sera plus d'actualité avant de nombreuses années.Avant même le lancement de la Switch, la rumeur d'un portage de Super Mario Sunshine sur la nouvelle console courait déjà ! C'est dire si c'est un des remakes les plus attendus sur la console de Nintendo ! Quand on découvre que ce n'est pas un mais trois jeux qui nous seront proposés sur la même cartouche, on se dit qu'il y a peut-être un loup. Il faut admettre qu'on est un peu inquiet quand on lance le jeu pour la première fois, car faute de pouvoir brancher sa GameCube sur les écrans modernes (où est la Péritel, diantre !), la collection en question est un simple souvenir, magnifié par les années !La déception peut donc être d'autant plus grande quand on redécouvre ces grands jeux bien des années après, le cerveau ayant gommé pixels et imperfections graphiques pour idéaliser les graphismes de chaque jeu : Super Mario 64 est sorti en Europe le 1e mars 1997 (le 1e septembre 1997 en France, quelle honte !), Super Mario Sunshine le 4 octobre 2002, et Super Mario Galaxy le 16 novembre 2007. 23 ans, 18 ans, 13 ans. Tout cela ne nous rajeunit pas, et cela a de quoi nous créer des souvenirs fabriqués de toute pièce par notre imagination. En fait, on se dit que les jeux étaient comme ça à l'époque, à tel point qu'on se demanderait presque s'il y a bien un peu de HD dans tout cela !Le fait est que oui, il y a bien un coup de baguette magique porté par les équipes de développeurs qui ont travaillé sur le jeu : si c'est moins flagrant sur Super Mario 64 (on ne va pas recalculer tous les polygones en temps réel, évidemment !), c'est plutôt bien fait sur Super Mario Sunshine, et somme toute plutôt impressionnant sur Super Mario Galaxy. Rappelons que tous ces jeux sont sortis sur des machines qui sont des vestiges archéologiques aujourd'hui, aussi merveilleux en soient les jeux !Lorsque les premières vidéos de la compilation sont apparues, une vraie inquiétude des joueurs a concerné Super Mario Galaxy, pensé pour se jouer à la WiiMote et au Nunchuk. Sur Switch, ces deux périphériques ont été remplacés par les Joy-Con. Mais quid du possesseur d'une Nintendo Switch Lite, dont les Joy-Con sont soudés à la coque de la console ?Pouvions-nous vraiment penser que Nintendo allait produire un remake sans tenir compte de cette particularité ? Bien sûr que non : les joueurs contraints au jeu nomade sur Switch Lite pourront remplacer le nunchuck par le bouton Y, et attraper les fragments d'étoiles grâce à l'écran tactile de la console.On reconnait qu'on s'est plu à se souvenir des configurations de l'époque : les conseils prodigués dans les jeux tiennent compte de la manette en cours d'utilisation, et c'est une évolution aussi bienvenue qu'indispensable pour permettre à tous les joueurs de profiter à fond des 3 portages réalisés dans le cadre de cette compilation-anniversaire.On a longuement réfléchi aux raisons qui ont finalement conduit Nintendo à lancer une compilation, en lieu et place de trois portages sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Le sujet a souvent été évoqué, dans notre podcast par exemple : on s'était même demandé si Nintendo oserait sortir 3 jeux à un intervalle court. Mais c'était sans compter sur l'ingéniosité marketing de Nintendo, qui voulait absolument profiter du 35e anniversaire de Super Mario Bros , sorti le 13 septembre 1985 au Japon.Sortir une compilation présente plus d'un intérêt : d'une part, on est dans la continuité de l'hommage proposé il y a quelques années avec la sortie de Super Mario All-Stars sur Super Nintendo puis sur Wii, d'ailleurs à l'occasion des 30 ans de Super Mario Bros ! D'autre part, il fallait trouver un moyen de proposer ces remakes aux joueurs tout en étant conscient du travail accompli pour réaliser ces portages : on a beaucoup de magie logicielle pour arriver à ces résultats, sans toutefois dénigrer le travail des testeurs, notamment sur Super Mario Sunshine. Autant on aurait trouvé scandaleux de devoir débourser 60 € pour chaque jeu, autant se dire que chacune de ces pépites coûte, en quelque sorte, 20 €, nous aide à avaler cette douce pilule.Pour proposer des jeux complets, sous forme de remake HD, il aurait fallu que Nintendo aille beaucoup plus loin dans le remaster : plutôt refaire qu'optimiser l'affichage aurait nécessité des ressources colossales en termes de développement (alors qu'on aimerait bien jouer à la Suite de Breath of the Wild, voire Metroid Prime 4, avant 2030). Il a donc fallu trancher entre le juste compromis qui permet au plus grand nombre de découvrir trois jeux merveilleux à un prix somme toute acceptable, ou le remaster de chaque jeu ensuite vendu au prix fort dans des délais beaucoup plus grands, mobilisant des équipes plus conséquentes, et contraignant les joueurs à choisir pour ne pas dépenser tout son budget jeux vidéo sur des portages de jeux Mario 3D.Il nous semble que c'est la bonne décision qui a été prise : des millions de joueurs vont consacrer de nombreuses heures à Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy, des joueurs qui ne connaissent peut-être ces jeux que de nom, vu leur âge. Auraient-ils acheté chaque jeu s'il avait été vendu séparément à 60 € ? La question mérite d'être posée, même si on sait que les fans du plombier auraient tous cédé sous le chant de la sirène Mario.Dans quelques années, espérons que nous aurons tous oublié la terrible année que fut 2020 d'un point de vue sanitaire : les calendriers ont été chamboulés par la pandémie de Covid-19, en raison des confinements qui ont rythmé l'actualité dans le monde entier. On ne peut pas exclure que les 35 ans de Super Mario Bros aient souffert de cette situation : la compilation aurait-elle été annoncée pendant l'E3 (rendant réelle cette prédiction E3 favorite !) ? Nintendo aurait-il eu le temps de proposer une édition collector autre que la version boite qui aura peut-être une durée de commercialisation limitée ?On ne le saura sans doute jamais, mais on doit aussi admettre que Nintendo a été assez minimaliste dans son traitement physique de la compilation : un boitier DVD avec une jolie jaquette, certes, mais sans cadeau bonus. Quelle occasion manquée de remercier les fans pour leurs 35 ans de loyauté ! On prend des habitudes, nous les fans, quand pour les 30 ans on avait eu une édition collector certes réduite, mais qui avait au moins le mérite d'exister. On en reparle pour les 40 ans, promis !Le coronavirus a contraint Nintendo a repenser sa communication, la retarder, pour créer la surprise : les événements autour des 35 ans de Super Mario Bros sont finalement nombreux, avec plusieurs sorties surprises. La compilation Super Mario 3D All-Stars ne marque pas l'apogée d'un anniversaire, mais un commencement, qui se poursuivra ensuite avec Super Mario 35, Mario Kart Live Home Circuit, et en 2021 avec le portage de Super Mario 3D World, augmenté d'un contenu, Bowser's Fury, additionnel. Les émotions seront fortes, c'est à n'en pas douter !On prend un plaisir incroyable à revivre les trois jeux. On vous avoue qu'à l'heure où on écrit ces lignes, on n'a pas encore bouclé un seul des trois titres, mais ce n'est pas comme si on ne les avait jamais faits dans le passé ! On se rend surtout compte ô combien on a la mémoire courte, à quel point on a la mémoire sélective. Cette compilation est donc une merveilleuse occasion de replonger dans ce qui se fait de mieux sur Terre en termes de jeux 3D ! Alors depuis, il y a certes eu Super Mario Galaxy 2 et surtout Super Mario Odyssey, deux archi-réussites du jeu de plateforme 3D, mais il faut admettre que SM64, SMS et SMG ont tous trois repoussé les frontières de ce que l'on pensait possible à l'époque !Si vous avez la possibilité de (re)découvrir ces jeux sur grand écran grâce à une Nintendo Switch classique, vous allez vivre des aventures incroyables, sublimées par la haute définition. Et en jouant, on se dit que non, Nintendo n'a pas été minimaliste dans son traitement de la HD, il a été juste : les concepteurs ont en effet réussi à trouver, nous semble-t-il, le juste compromis pour se dire qu'on est en train de jouer à des jeux qui ont parfois plus de 25 ans, mais sur des écrans haute définition.En bonus, Nintendo a inclus une sorte de juke-box virtuel qui nous permet d'écouter les musiques des 3 jeux. Là encore, on se dit que la firme avait placé la barre très haute pour nous divertir : les musiques des jeux Mario sont aussi intemporelles qu'incontournables, indispensables dans toute collection de musiques de jeux vidéo qui se respecte ! Le fait est qu'allumer la Switch pour les écouter n'est pas forcément le plus facile : peut-être qu'à l'instar de Super Mario Odyssey, Nintendo se dira qu'une disponibilité des musiques sur les plateformes légales de téléchargement peut être une bonne idée.