Test de Super Crazy Rhythm Castle : le rythme entre les doigts

Détrôner le Roi : rythm’and’play

Fa-si-la jouer ?

Niveau touche, c’est assez rapidement le bazar, malgré une certaine facilité. Trois touches pour les notes de musique, une gâchette pour attraper et déplacer des blocs et autres outils, et A pour valider lorsque cela est nécessaire. Vous placez sur la zone musicale ne suffit pas à vous y faire jouer, il faut valider pour “entrer en mode musique”. Pour le reste, tout est expliqué et cela fait aussi partie du côté drôle (surtout en local) de se demander “mais c’est quelle touuuuuuche ?”.

Avant même de passer le pont de touches de piano et de dépasser les imposantes portes de cet étrange château, vous avez le choix : à combien voulez-vous tenter l’aventure ? Jouable jusqu’à quatre, Super Crazy Rhythm Castle vous dresse contre le Roi du Rythme, qui n’est autre que le jeu.Oui, le soft lui-même : à travers les différents niveaux, il n’aura de cesse de briser le quatrième mur avec humour et une pointe de cynisme, multipliant les clins d'œil et les réflexions. A partir de là, c’est facile : on choisit son skin (qui n’aura pas d’incidence sur l’aventure) et on entre dans le mystérieux bâtiment.La suite est assez peu claire : délire mégalomaniaque de son occupant, concours ou téléréalité, tout est là pour le plaisir du Roi qui n’a qu’une envie, vous montrer qu’il est définitivement le meilleur. Ou qu’il a le contrôle sur tout et que vous ne pourrez rien faire.Dès le tutoriel, vous apprenez qu’il n’est pas bon de rester cloué aux pistes musicales : des ballons, du lierre, des obstacles viennent entraver votre vue et il faut parfois les enlever ou aller actionner un bouton pour poursuivre votre chanson.Le jeu se dote de plusieurs types de gameplay : typique des jeux de musique, avec une piste défilante et des touches qui apparaissent dessus et sur lesquelles il faut appuyer au bon moment. Mais aussi des mécaniques de party game ou de jeu d’action : tirer au canon avec la gâchette pour repousser les plantes grimpantes, exploser des bulles contenant des pièces ou de la nourriture, etc.Le jeu est jouable en solo, si vous aimez les défis. Pour certains niveaux, vous faites équipe avec un bot nécessaire à l’avancement du niveau. Pour d’autres, c’est à vous de switcher de la piste d’attaque à celle de soin, par exemple, dans le cadre d’un niveau où chaque note jouée permet de faire avancer un petit bonhomme façon RPG à l’écran. Jouer à plusieurs donne d’ailleurs un attrait supplémentaire au jeu, clairement calibré pour le multijoueur : c’est drôle, fun et absurde par moment, mais on adore coopérer pour vaincre le Roi !Super Crazy Rhythm Castle demande une bonne dose de dextérité, c’est clairement un jeu pensé pour le multijoueur. En solo, la difficulté vous saute aux yeux (ou aux mains) dès le premier boss venu, voire même avant. Car la coordination nécessaire, le fait de devoir regarder tout l’écran pour y capter les signes qu’il faut changer de poste ou simplement la rapidité d'exécution nécessaire est assez intense.En multi, par contre, tout est plus simple. Chacun se concentre sur son poste, voit ce qu’il y a à faire et peut communiquer avec les autres. On peut même, en multi, prendre le temps d’écouter un peu plus attentivement les quelques piques et réflexions du Roi du Rythme, qui ne veut définitivement pas de vous comme challenger.Une fois cette première barrière passée, le jeu prend tout son sens. Que ce soit en multi en ligne ou en local, l’écran regorge de détails et il faudra être assez sûr de soi pour parvenir à relever tous les défis. D’autant qu’une fois le tutoriel passé, vous n’avez plus d’indication à l’écran de quoi et comment faire telle ou telle action.Le HUB de sélection des niveaux est une sortie de labyrinthe, celui des entrailles du château, que vous pouvez explorer à loisir (et faites-le bien : des secrets y sont cachés). Ensuite, comme dans les jeux de plateformes, vous passez des portes, entrez dans des niveaux et tentez de parvenir à les gagner.