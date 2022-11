Test de Space Tail: Every Journey Leads Home : retour à la niche

Wouf

Grrrrr ! Wouaf !

Space Tail: Every Journey Leads Home multiplie les petits détails qui tentent de renouveler le genre. Cependant, l’ensemble reste maladroit : on peut très bien identifier certains points d’intérêt sans l’odorat, le dialogue avec les extraterrestres est parfois aléatoire et manque de logique, la Switch ne suit pas en termes de graphismes et manque de précision. Malgré tout, Space Tail: Every Journey Leads Home propose une expérience entre le plateformer et le puzzle game. La progression est fluide et la difficulté croissante plutôt bien amenée.

Tout commence dans un centre d'entraînement. Vous incarnez Bea, une chienne qui va bientôt être envoyée dans l’espace. Mais avant cela, il faut vous familiariser avec les contrôles ! Le premier niveau est un tutoriel sous la forme de différents tests : votre vue, votre odorat, votre ouïe vont être mis à rude épreuve. Car chacun de vos sens vont vous servir pour progresser.L’histoire est relativement simple. Une fois votre entraînement terminé, vous voici envoyé dans une grande fusée. Le hic ? Elle s’écrase sur une planète inconnue. Vous allez devoir l’explorer, retrouver votre module, faire ami-ami avec les créatures locales (ou au contraire les éviter). Le tout donne un plateformer où l’on va arpenter différents environnements foisonnant.Comme nous l'avons évoqué plus haut, le jeu utilise trois des cinq sens de votre chien : la vue, l'odorat et l'ouïe. Space Tail: Every Journey Leads Home est un plateformer relativement classique si l'on excepte ces mécaniques. Celles-ci ajoutent une dimension à votre aventure, tout en 2,5D, avec défilement horizontal. Tout semble ordinaire jusqu’à ce qu’on vous explique que votre chien est… un chien. Avec les gâchettes, vous allez pouvoir utiliser vos sens. Avec l’odorat, une ligne de couleur apparaît devant vous et vous entraîne vers les points d’intérêt. Avec l’ouïe, vous verrez apparaître sur l’écran des zones où il se passe quelque chose : des endroits où il y a du bruit. Avec la vue, d’autres éléments de votre aventure se mettront en surbrillance à l’écran. Vous pouvez même communiquer avec votre environnement en aboyant, levant la patte, vous roulant par terre. Lorsque c’est nécessaire, un nouveau menu apparaît pour indiquer les émotions de vos interlocuteurs. Faites en sorte de les contenter pour avancer !