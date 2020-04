Test de SEGA AGES: Shinobi (Switch)

Vas-y Joe, vas-y tranche !

Nouvelle technique, même difficulté

Blanc, Gris, Rouge... Toi aussi personnalise ton ninja !

Shinobi nous place dans la peau du Ninja Joe Mushashi qui affronte la vile organisation criminelle Zeed qui a kidnappé les élèves de son clan. Notre héros devra parcourir cinq niveaux et affronter autant de boss pour remplir ses missions.Le joueur a à sa disposition une quantité infinie de shuriken pour venir à bout de ses adversaires, d'un saut lui permettant également de passer de l'avant-plan à l'arrière plan, et d'une "magie", un ninjutsu permettant de vider l'écran de ses ennemis ou d'infliger de gros dégâts au boss de fin de niveau. Il sera également possible de monter en puissance en libérant ses élèves et d'augmenter ainsi la puissance de ses attaques, les shurikens se muant alors en arme à feu.Side-scroller plutôt classique aujourd'hui, le titre a su surprendre à son époque, notamment grâce à son bestiaire varié (pour l'époque), ses boss hauts en couleur et surtout ses références à la pop culture lui donnant un charme fou. Si cela a été gommé au fil des rééditions à cause de problèmes de droits, on reconnaît toujours les clins d’œil et cela donne toujours un charme supplémentaire au titre.Fidèle à sa formule, la gamme SEGA Ages propose diverses façons de parcourir le titre. On peut bien évidemment se refaire le titre à l'identique et revivre l'expérience des salles d'arcades enfumées, ou personnaliser son expérience selon ses envies.Certains options s'appliquent ainsi à tout type de partie, comme la possibilité de rembobiner le jeu, et d'autres sont spécifiques au mode AGES. Il y en a vraiment pour tous, et il est agréable de pouvoir simplement parcourir le titre une fois en étant à la fois surpuissant et capable de corriger ses erreurs. Il serait évidemment dommage de s'arrêter à cette simple expérience, permettant de boucler le jeu en moins de 30 minutes, mais cela permet d'apprécier le titre de bout en bout sans (trop) souffrir de sa difficulté. C'est toujours un ajout bienvenu et qui permet de s'entraîner, avant de tenter pourquoi pas de boucler le jeu sans aucune aide.Comme souvent, ces versions SEGA AGES proposent une expérience parfaite, justifiant parfaitement le prix de ses rééditions. On retrouve la plupart des options attendues pour ce type de ressorties de jeu vieux de trente ans, et force de constater que les équipes de AM-2 en charge de ce titre ont même dépassé nos attentes.La liste des options est longue, et ces options sont aussi bien applicable au gameplay que purement cosmétiques. On ne s'attardera évidemment pas sur toutes mais il est tout de même important de passer en revue les plus majeures d'entres elles à commencer par le mode AGES.Version simplifiée du titre d'origine, la version Ages nous permet de contrôler un Joe Musashi boosté. Le ninja commence le jeu directement avec son kimono blanc, bien plus puissant que le gris. Cela lui permet d'encaisser un coup avant de mourir, faisant passer sa tenue de blanc à rouge, mais aussi de frapper deux fois plus fort. Evidemment, le rewind est également de la partie activable en pressant Zr ou Zl. Si cela rend évidemment l'aventure beaucoup plus simple, attendez-vous à mourir et re-mourir, particulièrement sur votre premier run.Shinobi est dur, et même en jouant avec toutes ces assistances, on ne passe pas totalement à côté de l'expérience initiale. Les joueurs les moins patients auront donc la possibilité d'expérimenté la difficulté sans la frustration, même si dans tous les cas, le jeu proposera des crédits infinis.Mais cette version AGES ne se contente pas de proposer une version plus facile du jeu, s'adressant ainsi tout autant au joueur en quête de challenge. On notera l'apparition de l'indication SECRET NAVI, permettant de savoir si recevrez le bonus no shuriken afin d'obtenir le meilleur scoring. Indice purement visuel, d'autant que l'on peut configurer les touches afin de dissocier l'attaque de mêlée de celle à distance, beaucoup plus utile et qui ravira très certainement les fans de scoring.Du côté des options plus traditionnelles, le jeu permet de choisir entre la version japonaise ou internationale, de régler la difficulté du titre de Easy à Hardest et de choisir son nombre de vie de départ. Plus intéressant, le jeu permet de régler la vitesse des projectiles ennemis et d'activer ou non un stage select. Concernant ce dernier il faudra d'abord terminer le niveau une fois avant de le voir apparaîtreQui dit jeu rétro dit également option et filtre visuel, et de côté, les choses sont plutôt bien faites là aussi. On appréciera particulièrement l'option pixel perfect qui flatte toujours la rétine des joueurs les plus nostalgiques. Un mode "Cabinet" permet même de reproduire l'ambiance d'une salle arcade, bruit de fond à la clé. Un mode sympathique sur grand écran avec un stick arcade à la main, faites-moi confiance.