Test de Pronty: Mystères des profondeurs : un metroidvania aquatique

Fable écologique

D’amples déplacements

Comme dans tous les metroidvania, vous allez avancer dans votre exploration et découvrir de nombreux secrets. Des bases, placées à intervalle régulier, vous permettent de faire des upgrade sur vos compétences et de sauvegarder. Votre exploration va révéler d’autres éléments pour récupérer compétences, vitesses d’attaques, d’esquive, etc. Le tout est souvent émaillé de quelques lignes de dialogues, pour lier les éléments, vous donner du lore, etc. Un codex est à remplir avec les éléments sur les lieux, les ennemis et le reste. L’univers est vaste, porté par un graphisme léché et coloré qui met en avant les personnages (dont on peut modifier le skin aussi).

Vous incarnez Pronty, gardien des mers au fond de l’océan. Vous vivez dans la cité de Royal, sorte d’Atlantide futuriste. Au matin de passer votre examen de gardien, un cataclysme se produit. Accompagné seulement de Bront, un espadon javelot robotisé, vous devez arpenter les mers pour détruire les monstres que vous croiserez sur votre chemin.Chacun de ces ennemis est une forme mutante des poissons que l’on connaît, pervertis par la pollution plastique. Un poisson entouré d’une mâchoire mécanique, d’autres aux allures de sac plastique, même si le propos n’est pas forcément écologique dans le scénario, tout dans le design graphique y fait penser. L’histoire est plutôt émouvante, avec quelques bonnes surprises que nous ne vous spoilerons pas ici. Cependant, malgré tout, la construction narrative reste classique des metroidvania : des événements font que l’on découvre de nouveaux éléments pour explorer plus loin ou ouvrir des portes jusqu’alors closes. A vous d’en découvrir les subtilités.Comme tout metroidvania, les déplacements sont essentiels, mais ici, ils sont différents. Parce que vous êtes sous l’eau, votre amplitude de mouvements est d’autant plus grande. Ici, pas besoin de double saut quand vous avez la possibilité d’aller dans toutes les directions. Sur le papier, on pourrait craindre à des déplacements laborieux, mais il n’en est rien : le jeu est particulièrement fluide, avec quelques spécificités pour esquiver les ennemis. C’est cependant dans l'enchaînement des touches que le jeu sera délicat à prendre en main. Avec ZL pour esquiver, ZR pour attaquer, le joystick droit pour se déplacer et le gauche pour viser de façon spécifique (ZR vous permet d’attaquer automatiquement les ennemis dans votre zone d’action), les contrôles sont simples mais nécessitent toute votre dextérité.Les attaques sont cependant “drôles”. Il s’agit d’actions à distance : Pronty demande à Bront, son javelot espadon robot, d’attaquer à sa place. ZR commande donc à Bront d’agir. Si vous appuyez plusieurs fois de suite sur la gâchette, il enchaîne les attaques pour faire un combo. Cependant, si Bront est loin de vous pour telle ou telle raison (souvent le fait de vous suivre dans l’exploration lui fait prendre du retard sur vous), alors il faut attendre qu’il débarque et vous allez perdre quelques secondes, qui peuvent être fatale. Ce décalage fait partie intégrante du gameplay, faisant de cela une véritable spécificité. Cela donne un mélange de twin sticks shooter et de metroidvania, un système plaisant et bien pensé !