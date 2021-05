Test de Pathway (Switch)

La dernière croisade

Explorer le monde et trouver des trésors, c’est ça l’Aventure !

XCOM en pixel

L’univers de Pathway prend place entre les années 30 et 40 du XXème siècle, et va chercher son inspiration visuelle directement dans la franchise de l'œuvre cinématographique d’Indiana Jones. L’aventure se divise en plusieurs chapitres. Chacun se débloquera quand vous aurez fini le précédent. Vous pourrez les recommencer à loisir une fois débloqués.Au début de chaque chapitre, vous pouvez choisir jusqu’à 3 personnages jouables. Ils ont chacun leurs compétences propres avec leurs forces et faiblesses. Vous pourrez en recruter un quatrième de façon aléatoire durant votre aventure.C’est assez classique mais très varié. Ils ont tous un rôle important, entre soigneur, tank, DPS, soutien durant les combats, mais il faudra également tenir compte aussi de leur rôle d’aventurier. Il y a des ingénieurs, des réparateurs, des explorateurs et bien d’autres. Il y en a 16 en tout à débloquer. Malgré toute la jouissance de massacrer du nazi en masse, l’action ne sera pas le seule intérêt de l’aventure. Et de l’aventure avec un grand A, il y en aura !De la même façon qu’un Fire Emblem, vous dirigez votre troupe sur une carte avec des points d’arrêts.A chaque chapitre sa carte, et c’est là que toutes les mécaniques de Roguelite entrent en scène. Les points d’arrêt sur la carte sont générés aléatoirement à chaque nouvelle partie. Il y a aura tellement de lieux à visiter que vous ne pourrez pas tous les explorer. C’est aussi là qu’on voit que le jeu n’est pas adapté pour une console. Une souris sera plus appropriée pour déplacer le curseur d'un point à l'autre. Le joystick devient ici très rigide pour les déplacements.Vous avez un objectif principal à réaliser, et vous êtes complètement libre de choisir le chemin pour l’atteindre. Vous vous déplacez avec une voiture et pour ce faire, vous disposez d’une réserve de carburant limitée qu’il faudra judicieusement utiliser. Dans votre exploration vous serez amené à trouver du carburant pour augmenter le nombre de vos déplacements.Le carburant ne sera pas le seul butin. Vous trouverez de quoi vous soigner, réparer votre équipement, des munitions, de l’argent et même des armes. Chaque lieu exploré aura son petit texte narrant les péripéties de votre exploration. Le travail réalisé derrière est juste phénoménal. D’autant plus que derrière chacun de ses arrêts, votre groupe gagnera en expérience. Ce qui leur permettra de développer des compétences et d’améliorer leurs statistiques. Mais ils seront aussi le théâtre d'affrontements plus ou moins aléatoires.Décidément on ne fait que citer XCOM. Il est impossible de faire autrement tant il y a des similitudes. Les combats se déroulent sur une carte vue du dessus, avec des éléments du décors qui serviront d’abri à vos personnages. Il est cependant impossible de tourner l'angle de la caméra. Cela n'aura pas de grande conséquence sur la jouabilité.En fonction de leur exposition, ils auront plus ou moins de chances d’être touchés ou d’atteindre leur cible. Il en est de même pour les ennemis. Chacun d’eux aura deux actions par tour, entre déplacement, sprint pour aller loin, et diverses formes d’attaques à distance, ou au corps à corps avec l’obligation de recharger pour les armes à feu, le tout parfaitement modélisé en pixel ce qui rend le jeu fortement appréciable à regarder. Néanmoins, nous lui reprochons la même chose que pour les déplacements sur la carte : une souris est plus adaptée pour déplacer les unités et pour choisir les actions à réaliser.Si d’aventure vous deviez échouer, c'est-à-dire mourir, votre aventure prendra fin. Cependant, vous conserverez votre inventaire et l’expérience engrangée. Vos personnages conserveront par conséquent leur niveau et les compétences débloquées grâce à leur progression. L’échec n’est pas une fin en soi mais plutôt un moyen de revenir plus fort. Libre à vous de mener votre aventure comme bon vous semble.