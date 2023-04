Test de Mr Sun’s Hatbox : Donjons & Chapeaux

Un chapeau n’en vaut pas un autre

Construire son bunker

Un chapeau pour les gouverner tous

Le scénario n’est pas vraiment important dans Mr Sun’s Hatbox. Mais nous disposons tout de même d’une ébauche : M. Sun s’est fait livrer un colis. Mais celui-ci se fait voler sous ses yeux ! Ni une, ni deux, l’employé de la Poste locale décide de venir en aide à M. Sun (c’est là qu’on voit qu’on est dans un jeu vidéo) en allant à la poursuite du colis volé. Dans les sous-sols de la boutique de chapeaux de M. Sun, un véritable bunker s’organise pour aller chercher les couvre-chefs du monde entier. Du moins, c’est ce qu’on a compris. Mais encore une fois, l’intrigue, bien que rigolote, n’est qu’un prétexte.A partir de là, c’est dans l’organisation de votre bunker et dans les missions de récupération que se concentre le gameplay. En effet, vous allez pouvoir étendre votre centre d’opération, attribuer des personnages à certaines missions, ou à des postes comme la recherche, l’expansion, etc. Mais d’abord, voyons comment récupérer des unités…Dans les sous-sols de la boutique, vous allez donc pouvoir ouvrir différentes salles, dont chacune a une attribution. Cela va vous permettre de gérer vos unités, ainsi que les différentes missions, recherches et autres lavages de cerveaux nécessaires pour avancer. Il y a une douzaine de salles différentes, cependant, nous vous laissons la découverte de la plupart. Nous vous en détaillons ici que quelques unes, pour vous donner une idée de comment jouer. La salle des missions scanne la map à la recherche de trois requêtes : deux facultatives qui vous donnent divers bonus ; une “gold” qui est en fait une mission qui fait avancer l’histoire.De ces missions, vous allez pouvoir obtenir plusieurs types de ressources : de l’or, car il faut bien payer les améliorations de votre bunker (entre autres) ; des chapeaux (c’est le fond de commerce de M. Sun n’est ce pas ?) ; des armes (ou des canards en plastique) ; et des unités. Celles-ci seront de plusieurs types en fonction de vos avancées : au début vous n’avez accès qu’à des petites boules avec deux jambes, puis vous avez accès aux mêmes mais avec des oreilles de lapin et une démarche sautillante. Il y en a de plusieurs sortes : des triangulaires, des carrées, etc. Deux choses sont à retenir concernant vos unités : elles sont nécessaires pour mener des missions mais si elles meurent, c’est pour de bon. La seconde, c’est que chaque unité possède des malus. Et que ce n’est qu’en les entraînant (donc en faisant des missions avec) que vous pouvez retirer des malus ou gagner des bonus.Parlons des bonus et malus, car c’est là-dessus que se base une partie du gameplay. Chaque caractéristique va influencer votre façon de jouer, ou au contraire, l’affectation de vos unités. Puisque vous allez en perdre dans l’aventure, il faudra bien faire vos choix. Lorsque vous partez en mission, vous allez avoir différents objectifs. Mais globalement, l’aire de jeu est toujours la même : un donjon avec des plateformes, des éléments à attraper pour les lancer sur les ennemis, des coffres pour obtenir de l’or ou de l’équipement. Et des ballons. Oui, oui, des ballons. Parce que c’est ainsi que vous allez pouvoir capturer des unités (à condition de ne pas les avoir tué) et des armes et autres items présents dans l’environnement. Vous allez, tout simplement, les accrocher à un ballon qui va aller directement dans votre bunker. Que vous perdiez ou réussissiez la mission, tout ce qui a été capturé vous est acquis.Votre personnage ne peut cependant s’équiper que de deux choses à la fois : un chapeau et une arme ou quelque chose qu’il prend entre ses mains. Parfois. Car c’est là où entre en ligne de compte les caractéristiques de vos personnages. “Poids léger” vous empêche d'assommer vos ennemis en leur sautant dessus car vous êtes trop léger. “Glaucome”, “myope”, et les autres malus en lien avec la vision modifient votre écran : parfois vous le verrez clignoter comme on cligne des yeux, un autre enlèvera toute l’interface, un autre encore zoome sur votre personnage et vous ampute d’une partie de votre champ de vision. Il est alors important de bien lire les caractéristiques de celui-ci : non, le jeu ne bug pas et c’est normal, selon l’unité sélectionnée, que vous ne voyiez pas certaines choses.Au terme de votre mission, si votre personnage est toujours en vie, vous gagnez de l’expérience. En cas de gain de niveau, deux choses peuvent se produire : un de vos malus disparaît ; ou vous gagnez un bonus. Les unités capturées pendant la mission sont mises dans la prison, où vous pourrez leur laver le cerveau pour qu’elles rejoignent vos rangs. Un laboratoire de recherches vous permet d’augmenter votre nombre de ballons par mission, entre autres recherches disponibles. Un marché noir vous propose d’échanger certains chapeaux contre de l’argent, des unités ou encore d’en acheter. La salle d’expansion augmente les capacités des autres salles. Dans la chambre de vos personnages, vous pouvez affecter vos unités à la recherche, à l’expansion, etc. D’autres salles vous donneront des bonus et vous aideront dans votre recherche des chapeaux.