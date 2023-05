Test de Kana Quest : la chasse au Kana est ouverte !

Le Candy Crush de l'apprentissage

Des kanas, des kanas et encore des kanas

Sans superflu

Kana Quest est un jeu de puzzle utilisant des mécaniques de match'em, conçu pour enseigner les symboles et les sons associés à la langue japonaise. Le principe est simple : les joueurs font glisser des tuiles comportant des kanas (des sons composés de consonnes et de voyelles) sur une grille de taille variable pour les faire correspondre entre eux. Lorsque les kanas sont correctement associés, une animation en forme de cœur apparaît pour lier les tuiles.Adorable, non ? Si les animations sont toutes mignonnes, sachez-le il sera plutôt difficile d'en obtenir au fur et à mesure de l'aventure puisque les kanas sont en permanence affichés en écriture japonaise. Mais ne vous inquiétez pas trop, une fonctionnalité vous permet tout de même d’appuyer sur une tuile pour vous aider à comprendre à quel son chaque kana correspond. Jusque-là c'est un véritable jeu d'enfant, n'est-ce pas ?Eh bien, détrompez-vous. Votre objectif est de déplacer vos tuiles en effectuant le moins de mouvements possibles afin d'obtenir l'une des trois premières places, la première position étant récompensée par une médaille d'or.Il est conseillé de cumuler les médailles pour pouvoir progresser vers de nouveaux mondes après avoir franchi une série de niveaux. Car le simple fait de collecter des médailles de bronze (le rang minimum après chaque niveau franchi) ne suffit pas à vous faire avancer dans l'aventure.Cependant, il est possible de déverrouiller tous les mondes et tous les niveaux dès le début du jeu en explorant les options, mais cela risque de diminuer le plaisir d’évolution et d’apprentissage. En effet, chaque niveau est conçu pour vous apprendre de nouvelles compétences et techniques, et en passant trop rapidement à travers les mondes, vous risquez de manquer ces éléments cruciaux qui rendent le jeu amusant et stimulant. Les kanas sont maintenant entre vos mains !La traduction française laisse à désirer avec quelques petites fautes d’orthographe, mais elle facilite tout de même grandement la compréhension et donc l'immersion dans les premiers niveaux. Kana Quest donne des instructions claires pour vous lancer sans prise de tête dans les premières parties. De plus, si vous rencontrez des difficultés, des indications sont régulièrement données dans un petit encadré entre chaque niveau ce qui est vraiment pratique. Si assembler des blocs pour créer des connexions sonores et appropriées est l'objectif du jeu, cette tâche s'avère facile une fois que vous avez compris comment les tuiles doivent s'imbriquer les unes dans les autres et vous pouvez alors même recommencer les niveaux pour obtenir la médaille d'or, qui est la récompense pour avoir fait le minimum de déplacements requis pour finir le stage.Cependant, au fur et à mesure de votre progression, Kana Quest fait un bon travail pour relever le défi avec de nouvelles mécaniques de tuiles, et les développeurs n’oublient pas que vous êtes censé apprendre en accentuant la difficulté du jeu. Ce qui est vraiment attendu les bras grands ouverts car on ne va pas jouer les hypocrites : les débuts de Kana Quest sont plats et il faut s'accrocher avant de commencer à vraiment s'amuser et à se poser de vraies questions stratégiques. Et cela tout en apprenant ! De nouvelles règles sont imposées tout au long du jeu : des tuiles de pierre apparaissent sur le plateau et ne peuvent pas être déplacées, ce qui vous oblige à réfléchir davantage à la position des dominos pour les relier aux tuiles de pierre; d'autres peuvent fusionner entre elles pour créer de nouveau kanas; et le slime s'ajoute lui aussi à la partie, ce qui pourrait bien chambouler toutes les façons de jouer. Alors préparez-vous à vous creuser les méninges pour obtenir la médaille d'or !Néanmoins, pas besoin de s'inquiéter, Not Dead Design réduit tout de même la difficulté du puzzle à mesure que de nouveaux kana sont introduits pour vous aider à vous familiariser avec les symboles. Et si vous en avez vraiment besoin, vous pouvez recommencer autant de fois que vous le souhaitez pour atteindre votre objectif et, avec force de patience et de persévérance, surmonter les obstacles. Si jamais vous vous sentez perdu, vous pouvez toujours utiliser un bouton pour réinitialiser vos déplacements. C'est par la répétition que Kana Quest permet d'améliorer la capacité de notre cerveau à comprendre les dominos en les manipulant et en écoutant leurs sons. En effet, cette pratique peut renforcer notre aptitude à déchiffrer les tuiles, ce qui constitue tout l'aspect éducatif du jeu. En d’autres termes, accrochez-vous un peu au début et amusez-vous !Avec des identités différentes pour chaque monde, Kana Quest offre une expérience fortement imprégnée par l'esprit japonais avec des graphismes colorés, joyeux et mignons qui sentent bon comme les anciens jeux en pixel art, mais il ne contient ni cinématiques ni lignes de dialogue superflues.Des visuels qui ne sont pas tape à l'œil mais qui mettent en avant l'essentiel : les kanas ! Le gameplay se compose essentiellement de courts puzzles, avec une histoire extrêmement simple dans lesquels on doit assembler des tuiles pour aider Kana, une tuile solitaire qui cherche à se faire des amis. La narration est donc très enfantine et le jeu ne propose aucune aide pour apprendre les différents caractères japonais, ce qui peut être un peu frustrant pour les débutants.Bien que le jeu soit intuitif à prendre en main, il manque un véritable tutoriel ou davantage de niveaux pour permettre une meilleure mémorisation des différents caractères. En revanche, si la mémorisation peut être lente dans certains cas, Kana Quest peut se jouer dans les transports en commun puisqu'il est disponible en mode dock et en mode portable avec notamment l'usage du tactile. Le jeu à la manette est plus complexe à maîtriser, mais tout de même possible. Apprendre est maintenant une bonne excuse pour jouer !