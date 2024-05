Test de Mario Paper: La porte millénaire : Le retour !

Il était une gemme

Papier plié

Le petit théâtre des opérations

Quand Mario reçoit une lettre de Peach, ni une, ni deux, il accourt ! Le hic c’est qu’une fois arrivé à Port-Lacanaïe, il ne trouve que des ennuis. Mais il fait aussi la connaissance de Goomélie, une brillante étudiante en archéologie. Cette dernière va aider Mario à trouver les Gemmes étoiles et à retrouver la Princesse Peach. Après tout, pour Goomélie, ils sont les célèbres Mario et Peach !!Et ce n’est pas tout ! Koopek, des Toads, Ptiyoshi, ils seront nombreux à croiser la route de Mario et à lui venir en aide… ou à lui mettre des bâtons dans les roues ! Car les Gemmes étoiles font l’objet de toutes les convoitises, notre héros ne sera pas au bout de ses surprises !L’histoire se déploie sur ses multiples chapitres, vous faisant voyager à travers tout le royaume. Au fur et à mesure de votre progression, des rencontres que vous y ferez et des capacités que vous allez débloquer, de nouveaux horizons s’ouvriront à vous !Qui dit jeu de 2004 revenu sur le devant de la scène en 2024 dit aussi refonte graphique et petit relooking. Sans s’éloigner du jeu originel, cette nouvelle version est particulièrement belle. Le graphisme est remanié, plus HD que jamais, avec des couleurs qui pètent et un côté “papier plié” accentué. La progression, quant à elle, reste similaire au titre de 2004, pour le plus grand plaisir des nostalgiques.Celles et ceux qui se souviennent parfaitement de l’opus original seront en terrain connu, tandis que les autres pourront découvrir une aventure qui a compté et qui continue de compter pour les fans du plombier et de Nintendo. Car au-delà des originalités de gameplay qui ont permis de développer les combats et de leur donner un côté spectacle bienvenu, Mario Paper nous promet une aventure avec beaucoup de contenu et qui, par moment, sort des sentiers battus que l’on a l’habitude concernant les aventures de Nintendo.Comme vous l’avez remarqué, ne serait-ce que dans le titre, Mario Paper nous présente notre héros en 2D, dans un univers en 2,5D. Votre petit Mario est tout plat, ce qui va lui permettre de se transformer ou plutôt de se plier pour accéder à certaines zones. Chaque nouveauté dans votre gameplay s’accompagne d’un petit tutoriel pour bien le prendre en main, accentuant l’accessibilité du jeu.Par exemple, chaque compagnon de Mario a une capacité associée à la touche X. Goomélia vous donne des informations sur ce qui vous entoure tandis que Koopek rentre dans sa carapace, que Mario va lancer pour taper des cibles ou récupérer des objets. Et ainsi de suite. Le menu + vous permet de naviguer dans les options, d’avoir accès à Mario, mais aussi au groupe et de choisir quel compagnon vous accompagne. Car un seul pour marcher aux côtés de notre plombier préféré ! Si vous pouvez switcher de personnage dans les menus, vous pouvez aussi le faire en pressant L, un raccourci utile, qui s’ajoute aux autres. En effet, votre flèche directionnelle vous permet d’accéder rapidement à l’inventaire (flèche du haut), aux badges (droite), au journal (bas) ou au groupe (gauche).Bien entendu, ce n’est pas tout. Des badges sont à collecter tout au long de votre aventure, vous permettant d’ajouter des capacités à vos héros. Cependant, il faudra avoir les PB nécessaires pour les équiper… Et leur utilisation vous coûtera des Points Fleurs en combat ! Le menu vous réserve une autre surprise, avec une interface de mails, ou plutôt de courrier, que vous pouvez consulter au fur et à mesure de votre progression et qui contient des informations importantes ou rigolotes sur l’univers.Les combats dans Mario Paper regorge de petits détails qui lui donnent toute sa puissance et son intérêt. Une fois un ennemi touché (que ce soit lui qui vous frappe, ce qui lui donne un avantage, ou vous qui le tapiez, ce qui vous octroie un avantage), un théâtre s’ouvre. Un vrai théâtre ! Avec ses planches de bois, son rideau rouge, ses projecteurs et surtout son public !A droite vos ennemis, à gauche, vous et votre groupe. Rapidement, vous apprenez que chaque action effectuée a un impact sur le public : il va aimer, détester, arriver en masse pour vous soutenir (ou au contraire, vous balancer des trucs) ou quitter la salle par ennui. En plus d’être en combat, vous êtes donc responsable de leur divertissement. Bien entendu, vous avez les moyens de contrôler votre environnement.L’affrontement est un classique du tour par tour. Vous avez la possibilité de faire des actions et des techniques spéciales, d’avoir accès aux attaques obtenues grâce à vos badges (s’ils sont équipés) ou aux objets. Chaque attaque se dote d’un type de gameplay : appuyer au bon moment sur A, tirer le joystick vers la droite et relâchez le au bon moment, etc. Tout cela vous permet de maximiser les dégâts que vous allez faire.Le public, lui, vous permet de récolter des étoiles, qui vont augmenter votre jauge d’attaque spéciale, mais pas que. Parfois, un spectateur viendra sur scène pour relâcher la corde d’un projecteur et le faire tomber sur votre ennemi… ou sur le public ! Parfois encore, un maskass, ou un Toad, ou une autre créature de l’univers Mario venus vous voir, vous balancera des champignons… ou des pierres. A vous de faire attention à votre environnement et au public pour chasser l’indésirable (avec X) des chaises devant la scène. Attention juste à ne pas virer n’importe qui !