Test de Hot Lap Racing: réjouissant, mais ne lui en demandez pas trop...

Hot Lap Racing - Launch Trailer - Nintendo Switch Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un contenu assez complet, avec de l’inédit !

Un mode carrière classique mais bien pensé

Aussi réjouissant que frustrant…

Disponible depuis le 16 juillet dernier, Hot Lap Racing propose donc une formule à mi-chemin entre l’arcade pure et la simulation. Cela tombe bien, c’est un créneau assez peu représenté sur Switch et nous serions ravis d’accueillir un nouvel arrivant de qualité sur la console de Nintendo. Proposant 17 circuits (plus de 70 tracés) et une grosse cinquantaine de véhicules, le titre met l’accent sur l’histoire du sport auto avec des bolides mythiques allant des années 60 à nos jours, et dans des catégories très variées. Cerise sur le gâteau, le studio était déjà à l’origine de Classic Racers Elite qui a très bonne réputation chez les amateurs du genre. Voilà qui promet !L’écran d’accueil se montre clair et fourni. Hot Lap Racing propose ainsi plusieurs modes en solo: carrière, championnat, mais aussi un mode Hot Lap (un contre la montre) ou course simple. Côté multi, nous avons droit à du jeu en ligne mais également à du multi local en écran splitté, et jusqu’à 4 joueurs. Voilà qui fait plaisir !Revenons un peu sur les véhicules présents avant de nous lancer: le titre propose une grosse cinquantaine de bolides, dont beaucoup sont peu représentés dans les jeux vidéo : AX Superproduction, Peugeot 9X8, Alpine A110 GT4, Alfa Romeo 155 DTM, Brabham BT24, Ligier JS P320, Renault R5 Turbo 3E… Du thermique, de l’électrique, il y en a vraiment pour tous les goûts !Côté circuits, Hot Lap Racing propose également une sélection atypique et rafraîchissante. 17 circuits sont présents dont beaucoup sont sous licence: Zolder, Salzburgring, Kuwait Motor Town, Jarama, Laquais, Navarra, Oschersleben, Gingerman Raceway… Voilà qui change un peu des tracés classiques qu’on retrouve d’un jeu à l’autre.Le mode carrière est évidemment le mode le plus intéressant pour qui voudra passer des heures sur le jeu. Il vous met dans la peau d’un jeune pilote qui va devoir gravir les échelons afin d’aller se mesurer aux meilleurs dans le défi ultime : le Formula X-Treme.Et pour nous mettre dans le bain, le jeu propose une sorte de tutoriel, la Feed Racing School, qui pourra rappeler les fameux “permis” d’un certain Gran Turismo. L’idée est d’apprendre à appréhender le pilotage des machines et la physique des véhicules, gérée par un moteur “fait maison”. Dommage toutefois que ce tutoriel soit assez rigide dans ses épreuves et donc rapidement frustrant. Passons donc aux choses sérieuses !Cela tombe bien car si vous vous sentez à l’aise dans ce type de jeu, vous pouvez sauter quelques étapes en tentant d’entrée de jeu le défi lancé par Augustin Bernier, pilote ayant remporté la Feed Racing School (qui est une véritable académie) l’an passé. Sympathique et franchement réalisable pour un joueur averti. Hop, vous voilà dans la cour des grands !Attention toutefois, ce mode carrière ne réinvente pas la roue : il s’agit de remporter différentes épreuves d’un palier pour déverrouiller le palier suivant, et ainsi de suite jusqu’au sommet. Evidemment, les épreuves vont se corser au fur et à mesure de votre progression. Classique mais toujours efficace !Les épreuves sont très variées et réjouissantes. Elles mettent en vedette des véhicules bien précis : de la Brabham des années 60 à la Peugeot 9X8 Endurance en passant par la Megane Trophy ou l’Alpine A110, le jeu fait la part belle à des véhicules mythiques qu’on a rarement (voire jamais) eu l’occasion de piloter, même dans un jeu vidéo.A chaque épreuve, vous allez d’abord choisir la livrée de votre auto, les réglages d’usage (trajectoire idéale, boîte manuelle / auto, contrôle de traction), et vous avez également le choix de passer par des qualifications ou d’aller directement à la course (mais vous démarrez bon dernier dans ce cas). L’occasion de découvrir que si les menus sont clairs, l’ergonomie l’est beaucoup moins.Ainsi, en cas d’erreur, il est impossible de revenir à l’écran précédent pour modifier vos choix. Or, la navigation dans les menus se fait via la croix directionnelle et pas le stick. Le choix des livrées de voitures se fait via les boutons Y et X… Bref, tout cela n’est pas intuitif et les fausses manipulations sont légion, avec impossibilité de les corriger. Dommage car c’est vite rageant quand on veut enchaîner les courses rapidement, d’autant que les temps de chargement courts sont vraiment une bonne surprise.Pour ouvrir les paliers supérieurs, il vous faut cumuler suffisamment de points dans les différents championnats proposés (monoplace, grand tourisme, endurance…). Le nombre de points acquis dépend bien sûr de votre classement mais pas seulement, puisque d’autres paramètres entrent en jeu. On pourra citer les réglages choisis (plus vous activez d’aides, moins vous remportez de points) ou encore vos actions en piste : seul un pilotage très propre vous permet d’obtenir un maximum de points. Sortir de la piste, couper les virages ou provoquer des accidents vous pénalisent immédiatement. C’est bon à savoir !C’est l’heure de prendre la piste pour vous donner notre ressenti manette en main. Et là, Hot Lap Racing souffle le chaud et le froid. D’abord, signalons que la prise en main des bolides est assez aisée, sans verser dans l’arcade pure et dure. Le compromis est réussi de ce point de vue, avec une maniabilité qui tire son épingle du jeu, surtout quand on connaît les limites de la Switch en termes de contrôles (toujours pas de ZL/ZR progressifs donc des dosages d’accélération / freinage peu précis).La maniabilité offre un rendu particulier au premier abord et demande un petit temps d’adaptation mais on s’y fait assez vite et l’envie de hausser le rythme se fait rapidement sentir. Malheureusement, l’immersion est limitée par l’absence surprenante de toute vibration à la manette. C’est vraiment dommage et assez pénalisant tant on a pris l’habitude de mieux ressentir la piste à travers ces vibrations en main.Les graphismes sont très honnêtes et les véhicules offrent une modélisation fidèle quoique moins détaillée que chez certains concurrents. Rien de gênant en soi, le rendu reste qualitatif. Saluons également les différentes vues proposées, allant du ras du sol à une vue assez éloignée en passant par des vues intérieures plutôt réussies. En revanche, la fluidité est vraiment instable et pourrait déranger bon nombre de joueurs. L’impression de vitesse en souffre également et on a la sensation en ligne droite à pleine vitesse que la Switch peine franchement à suivre le rythme. Notons par ailleurs l’absence remarquée d’un mode Replay pour revoir sa course une fois terminée. Enfin, la partie sonore est très inégale. Si les sons des moteurs sont plutôt réussis et réalistes, certains bruitages comme celui des pneus qui crissent dans les virages sont vraiment basiques : on se croirait carrément à l’époque de la Super Nintendo. Pour finir, les musiques ambiance rock accompagnent bien l’action mais peuvent se montrer envahissantes. Aucun problème de ce côté, vous pouvez régler les différents volumes sonores dans les paramètres.Malgré ce tableau quelque peu mitigé, le plaisir manette en mains est au rendez-vous. D’abord parce que vous êtes au volant de véhicules atypiques et c’est un plaisir de les découvrir, mais aussi parce que les circuits sont également intéressants, très réalistes côté tracés et peu représentés chez les concurrents.Au final, on a donc un ressenti assez positif qui donne envie de garder la manette et de continuer à progresser pour découvrir tous ces championnats qui ont l’immense qualité de tous donner envie. Hot Lap Racing évite l’écueil d’imposer des épreuves barbantes pour débloquer le palier suivant. Ici, on a simplement envie de tout essayer ! Notons que dans cet esprit simcade, vous n’aurez pas à vous soucier d’usure des pneus, de jauge à essence ou autres réglages complexes. La météo n’est pas non plus dynamique et les collisions n’entraînent pas de dégât au véhicule. Ces éléments simplistes pourront être jugés comme une qualité pour certains, un défaut pour d’autres.On l’a vu, le jeu n’est pas exempt de défauts. N’oublions pas pour autant ses qualités, qui sont nombreuses, à commencer par la conduite elle-même. Les véhicules offrent des comportements routiers bien spécifiques et sont agréables à découvrir. Leurs réactions sont dans l’ensemble réalistes et le pilotage reste assez exigeant sans jamais être punitif, même si aucun mode “rembobinage” n’est présent ici. Les temps de chargement sont vraiment courts et permettent de vite enchaîner les épreuves. Plus globalement, on a réellement la sensation de jouer à un jeu de course différent des autres, avec l’accent mis sur des véhicules et des circuits atypiques. C’est déjà un exploit en soi !Impossible toutefois de ne pas parler d’un gros défaut du jeu : l’intelligence artificielle des concurrents, ou plutôt… leur totale absence d’intelligence. C’est bien simple, alors que le titre vous incite fortement à adopter un pilotage à la gentleman driver, les concurrents n’en ont absolument rien à faire. Ils vont parfaitement ignorer votre présence et très souvent jouer à l’auto tamponneuse pour rester sur leur ligne. Voilà qui est déjà fâcheux, et qui met surtout en exergue un autre problème: une gestion des collisions désastreuse. Voilà un point sur lequel le moteur physique du jeu n’est franchement pas au point. Ainsi, lorsqu’un adversaire vous touche, vous risquez de partir dans le décor sans préavis et sans jamais vraiment comprendre la réaction du véhicule. S’ensuit parfois une réaction en chaîne avec les retardataires qui vous foncent dedans sans réfléchir tandis que vous revenez en piste, et encore: nous éviterons de nous attarder sur les collisions avec les glissières. En bref, voilà votre course gâchée. Conclusion: fuyez vos adversaires autant que faire se peut !Finissons sur un bon point : le mode multi propose à la fois du online et du local en écran splitté jusqu’à 4. Une belle initiative tellement rare de nos jours ! Le jeu vous propose même de choisir entre une séparation d’écran horizontale ou verticale. De quoi prolonger les heures de jeu entre amis, même si vous pouvez imaginer que la fluidité est encore dégradée dans ces conditions. Pas grave, l’idée est ici de s’amuser avant tout… Le chrono attendra !