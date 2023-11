Test de Hero Survival : Parviendrez-vous à survivre longtemps ?

Après les vampires, les geeks en caleçon

Petit jeu, grandes possibilités

Peut-être avez-vous succombé au charme de Vampire Survivor (+lien). Hero Survival prend le même chemin : un beat’em all nerveux, où vous allez principalement vous déplacer sur la carte pour ne pas vous faire toucher et où vos armes vont agir de façon automatique. Il faut alors engendrer de l’expérience pour gagner des niveaux, débloquer des upgrades et récupérer des pièces pour, plus tard, acheter de nouveaux personnages. Le premier d’entre eux étant un jeune homme à lunettes et caleçon à fleur, pour vous donner une idée du potentiel de décalage du titre.A la différence de Vampire Survivor, Hero Survival possède un système de vagues chronométrées. Plus vous avancez dans le jeu, plus les vagues sont longues et votre survie compliquée. Une fois un vague terminée, tous les ennemis disparaissent et vous pouvez choisir entre quatre upgrades différents, allant de l’amulette pour gagner en défense ou en chance, à l’arme que vous allez pouvoir équiper. Ces différents bonus vous permettent d’avancer et de survivre plus longtemps lors des différents rounds. Ensuite… il faudra tenir !Hero Survival fait partie de ces petits jeux qui ne paie pas de mine mais qui offre de nombreuses possibilités. Lors de vos runs, plusieurs techniques sont possibles : tourner en rond, essayer d’esquiver le plus d’ennemis possibles, récupérer les pièces… La plupart du temps, vous n’aurez absolument rien d’autre à faire : les armes tirent d’elles-mêmes, les bonus passifs fonctionnent aussi par eux-mêmes. Le jeu est à moitié passif : vous devrez juste esquiver, choisir votre personnage, sélectionner vos bonus et continuer.Difficile d’en dire plus sur Hero Survival tant l’interface est minimaliste. Mais ce n’est pas un problème : Hero Survival possède un côté parfaitement addictif, que ce soit dans ses mécaniques, dans les récompenses, dans les ennemis (les fantômes, petites citrouilles, armures vides, etc.). D’autre part, pour 4,99 €, le jeu fait partie de ces titres parfaitement accessibles pour lesquels on peut lancer une partie de temps à autre, chacune pouvant se dérouler de quelques minutes à quelques dizaines à tout casser.