Test de Gigapocalyspe: GRRRR ! Moi tout casser!

On dénombre quelques titres dans l’histoire du jeu vidéo à exploiter le concept de balancer un monstre au milieu d’une ville et de tout détruire. Ce style complètement nihiliste a pour avantage d’être un défouloir sans précédent surtout quand la société réelle n’est pas à la hauteur de nos espérances. Gigapocalyspe propose une nouvelle façon de tout péter. C’est facile à prendre en main et monstrueusement amusant.Il était une fois dans le futur lointain, très loin, un méchant savant qui retenait prisonniers les kaiju, enfin les giga, c’est comme cela qu’il sont appelés dans le jeu. Puis ils finissent par s’enfuir à travers un portail temporel. Cette petite mise en scène sert également de tutoriel.Une fois passé le portail temporel, le giga régresse à l’état de bébé monstre totalement inoffensif. Mais comment allons-nous détruire le monde ? En dehors des séances d’écrasement sans retenue, les gigas se trouvent sous leur forme de bambin dans une espèce de hub dont l’interface fait penser à Tamagochi.L’objectif est le meurtre de masse, donc ne vous attendez pas à trouver en Gigapocalypse les mécaniques qui ont fait le succès des petits bestioles virtuelles ou de leurs héritiers, les Nintendogs. Le Giga bébé se est au milieu de l’écran avec quelques options pour interagir avec lui.Il est possible de le nourrir ensuite de nettoyer sa crotte, ou encore de lui gratouiller gentiment le ventre, tout cela dans le but de lui faire gagner des points de vie. L’aspect simulation s’arrête là. Le véritable objectif de ce hub est avant tout d’améliorer votre giga via différentes compétences et autres mutations physiques.A chaque tentative de destruction massive (oui votre giga se fera tuer et il faudra revenir plus fort), le monstre retourne au bercail avec des points de compétences à allouer pour améliorer les sorts ou en débloquer de nouveaux. Il revient aussi avec des points de mutations qui servent à débloquer…suspense…des mutations ! Elles améliorent toutes sortes d’attributs passifs : plus de PV, d’armure, de dégâts, etc. Chacune des neuf créatures dispose de son arbre de compétence.Maintenant concernant la jouabilité en elle-même, une fois prêt après chaque passage au hub, il faut aller détruire l’humanité. Dans les faits c’est assez simple. Votre monstre débarque par la gauche de votre écran et progresse vers la droite. Il avance tout seul et il suffit de diriger le curseur avec votre joystick pour viser les bâtiments ou les petits humains.Chaque giga se joue à sa manière mais la finalité est la même. Il faut détruire les bâtiments au risque d’être littéralement stoppé par l'édifice. Il est possible de continuer à attaquer mais avec une certaine limite. On matraque le A ou le B en fonction du monstre, ce qui consomme la jauge d’attaque de base. Une fois à zéro il faut patienter qu’elle remonte toute seule mais en attendant, les petits hommes vous tirent dessus. Ils pourraient même (et c’est une évidence) vous tuer ! Dans ce cas, retour au hub avec les points gagnés pour améliorer votre monstre.Dans votre vengeance, vous avez peut-être atteint le checkpoint pour ne pas tout recommencer et vous avez peut-être débloqué des sorts? Dans ce cas, il faut jongler entre L et R pour les sélectionner puis X pour l’utiliser. Mais attention, il y a un temps de recharge et il consomme une quantité de la jauge d’attaque. Tout doit bien s’équilibrer, donc la destruction n’est pas si bourrine que cela même si elle semble l’être en apparence.