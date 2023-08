Test de Flutter Away : Quand un capybara cache un papillon

Capybara et capyllon

Simple à prendre en main

Appareil photo en main, vous pouvez tout faire ou presque : ici pas de filtre ou de cadre, juste des clichés de moments, pris n’importe quand. Cette cascade est belle sous le crépuscule avec le ciel bleu violet ? Cette grenouille jaune est rigolote ? Foncez. Votre journal s’étoffe de deux types de photo : celles demandées, pour la fiche d’un papillon, d’un capybara, etc. ; et celles des fins de journées, quand vous rédigez votre récapitulatif et où le jeu vous demande de choisir votre cliché préféré parmi toutes les autres photos prises ce jour. Celle-ci ornera alors la page qui va bien dans votre journal.

Pas vraiment de détails sur l’histoire ici : vous commencez dans la jungle, appareil photo à la main pour une première journée qui servira de tutoriel. Vous apprenez à prendre une photo avec ZR, à zoomer et dézoomer avec L et R, à déplacer votre objectif à travers la nature. Sur l’écran de l’appareil, différentes informations s’affichent : le nom de ce papillon, de cette plante, de cet arbre ou de ce point exceptionnel. Lépidophobes (phobie des papillons), attention : le jeu n’est définitivement pas pour vous, car malgré son côté mignon et ses couleurs saturées, les insectes sont parfaitement reconnaissables voire plutôt réalistes dans certaines de leurs caractéristiques.Vous pouvez prendre autant de photos que vous voulez, tout en remplissant vos objectifs : quatre la journée et quatre la nuit. Ceux-ci consistent principalement en la découverte de différentes espèces de papillons qui viennent ensuite peupler votre campement au fur et à mesure.Mais il n’y a pas que des papillons dans Flutter Away : capybaras, grenouilles et autres petites créatures viendront vous rendre visite. De même que des traces d’autres animaux. Prenez tout cela en photo et admirez les entrées qui apparaissent dans votre journal : outre l’histoire qui avance page après page, vous y découvrez de très belles illustrations des animaux, insectes et autres plantes de l’environnement. Magnifique à bien des égards, Flutter Away s’adresse à un large public : aux plus jeunes pour profiter de la nature et explorer, aux plus grands pour passer un moment en famille ou pour découvrir un jeu chill et bienveillant.Facile et accessible, Flutter Away dispose de plusieurs jouabilités : vous pouvez tout faire à la manette, mais aussi vous aidez du tactile pour certaines choses. La jouabilité tactile n’est cependant pas complète : si vous pouvez cliquer avec votre doigt dans le journal pour mettre à jour une page, il faut cependant appuyer sur le bouton B pour quitter et revenir à l’exploration.