Test de Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered (Switch)

Annoncé il y a deux ans , le remaster de Final Fantasy Crystal Chronicles est disponible depuis le 27 août dernier sur l'eshop de la Nintendo Switch. Nous avons pris le temps de parcourir le jeu dans son intégralité, de faire de nombreuses parties en ligne afin de nous imprégner de l'atmosphère si particulière de ce titre.

Attention au miasme !

Dans un monde où l'énergie des cristaux est essentielle à la survie des villages, nous incarnons un aventurier chargé d'aller récolter de la myrrhe, source de cette énergie magique. Partant sur les routes en caravane, notre avatar doit débusquer les arbres de vie qui se terrent à la fin de niveaux remplis de monstres. Après avoir battu un boss, le calice transportant la myrrhe peut récolter la précieuse goutte de vie. Une fois le calice rempli par trois gouttes, l'équipée peut rentrer au village pour alimenter le cristal.

Une année passe, rythmant les saisons, et modifiant plusieurs choses dans l'univers, ce qui va nous obliger à organiser la feuille de route. En effet plusieurs ponts obstrués par le miasme, une énergie maléfique, nous empêchent de passer à la suite de la contrée. Il faut que notre calice, qui peut revêtir différentes énergies élémentaires (eau, feu, etc) soit du même élément que celui du pont. Ces éléments sont disponibles une fois que l'on a visité et terminé le niveau qui le contient, et on peut le changer ensuite depuis la carte. Parfois, l'élément demandé n'est pas à portée de main, ce qui oblige le caravanier à faire des détours ou à patienter une année de plus. Quelques bateaux permettent de naviguer d'une contrée ou d'une île à l'autre, moyennant quelques gils. Il arrive que la rivière soit asséchée et il vous faudra trouver la source du problème.





Car entre le miasme qui s'étend et les habitants qui observent de curieuses pertes de mémoire, il y a bien un problème, dont vous serez le témoin avant de pouvoir véritablement le résoudre. L’histoire du jeu est racontée en filigrane au travers de nombreuses scénettes où votre caravane est régulièrement interrompue par des voyageurs de toute sorte. Au début, parfaitement anodines et ennuyeuses, ces petites tranches de vie créent au fur et à mesure une ambiance, en même temps que se dessinent les enjeux.



Dès le début du jeu, il nous est demandé de choisir notre tribu entre quatre espèces différentes : les Clavats, Lilty, Yuke et Selkie. Chacune a des caractéristiques propres qui influeront sur son comportement au combat.