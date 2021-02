Test de BRUTAL RAGE (Switch)

C’est un piège !

Galerie images 16/02/2021



Galerie images 16/02/2021





Galerie images 16/02/2021



Tous les coups sont permis

Galerie images 16/02/2021







Galerie images 16/02/2021

La RAGE de vaincre

Galerie images 16/02/2021





A deux, c'est mieux !

Galerie images 16/02/2021

Le scénario est somme toute très basique, mais il est surtout efficace. Vous incarnez un agent de police quand vous recevez un appel de la centrale, qui vous demande de vous rendre dans un hangar où des coups de feu auraient été entendus.Mais en réalité, c’est un piège ! Vous vous retrouvez alors en prison et durant tout le restant de votre aventure, vous n’avez qu’un objectif en tête : vous venger. Et cela en deviendra même une obsession.Pour les humoriques en herbe et les petits marioles – on sait que vous êtes là, ça ne sert à rien de se cacher –, nous avons une bonne nouvelle : le scénario vous amusera plus d’une fois. Du début, jusqu’à la fin, les dialogues sont truffés de petites blagues amusantes, une petit plus dont on ne se plaindra sûrement pas.Peu importe la façon dont vous tuez votre ennemis, tous ce qui compte, c’est de... les tuer. A coup de pieds, de poings, en balançant vos adversaires les uns contre les autres ou même en s’armant d’une bouteille de verre, tous les coups sont permis.Evidemment, certains sont plus ou moins puissants que d’autres. Par exemple, un tir avec un revolver tue un ennemi basique d’un coup, un coup de batte lui enlève un peu moins de la moitié de sa jauge de vie et un combo poing, poing, pied lui enlève près d’1/5 de sa santé.Il faut donc varier les coups car si factuellement, spammer son poing pourrait suffire, il vous faudra user de différents combos pour faire la différence, notamment contre les boss que vous rencontrerez.Heureusement, tout vous est expliqué dans un tutoriel présent au tout début du jeu et vous verrez que si certains enchaînement vous paraissent impossibles à réaliser au début du jeu, vous vous les approprierez bien vite au fur et à mesure. Pour le plus grand malheur de vos ennemis !Dans le jeu, il y un élément tout particulièrement important dans le gameplay : votre Rage. En frappant des ennemis et en récupérant de la nourriture – qui vous permet aussi de récupérer des PV –, votre jauge de rage augmente.Une fois à 100%, votre force et votre vitesse se voient être décuplées pour une courte durée. Vos ennemis meurent en un coup et les boss perdent beaucoup plus de vie.Cependant, ne croyez pas que vous êtes invincibles ! Lorsque vous êtes enragé, vous êtes tout aussi vulnérable qu’en temps normal et un coup ennemi bien placé vous infligera toujours autant de dommages.La grande nouveauté de ce portage, c’est évidemment le fait de pouvoir jouer à deux. Parce que oui, là où sur Xbox, l’expérience était simplement solitaire, sur Switch, vous pouvez jouer à plusieurs sur la même console.Et au sujet du multijoueur, il se révèle être tout simplement parfait. Tout ce que l'on attend d'un mode multijoueur est là, il n'y a aucune latence. Et même ceux à quoi on ne s'attend pas forcément de primes abords est là.