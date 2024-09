Test de Arco, votre vengeance vous suit

Un voyage dans l’Ouest





On précise qu’on peut caresser les animaux du jeu, et ce dès le prologue.

Comment on tape ?

A chaque tour de combat, vous choisissez entre vous déplacer, attendre, frapper avec votre poing ou tirer une flèche. D’autres actions sont disponibles au fur et à mesure que vous débloquez de nouvelles compétences, en choisissant via un arbre comment vous voulez développer les aptitudes de votre personnage.







Pour choisir ce que vous allez faire, vous avez un aperçu de l’action entreprise par l’ennemi, et même de l’endroit où celui-ci va se rendre. Vous devez donc tenir compte de ces informations pour choisir votre prochain mouvement. Mais bien sûr, vous avez plusieurs ennemis…

Le combat est parfois (souvent) difficile et nécessite de bien réfléchir à l’ordre de ses actions, mais il n’est pas punitif. Si vous tombez à zéro point de vie, vous recommencez juste le combat au début.





Ce qui va le plus influer sur votre possibilité de stratégie, ce sont vos remords. Comme nous l’expliquions, vous avez des choix à faire, qui vont peser sur votre aventure. Mais pas uniquement son déroulement. Si vous agissez de manière brutale et conduisez de mauvaises actions, votre personnage traînera ses remords avec lui. Ceux-ci se manifestent sous des formes diverses, en particulier un petit fantôme, en plein combat. Et vos regrets ne s’arrêtent pas, ils continuent donc d’avancer vers vous pendant que vous programmez votre prochaine action. S’ils vous atteignent, vous prenez des dégâts. Alors réfléchissez vite et bien…

Les bémols

Enfin, les décors, bien que magnifiques, sont assez larges, votre personnage est tout petit, et on a parfois du mal à savoir où il faut aller et sur quoi on marche. Mais pas de quoi nous perdre totalement cependant.

Arco vous propose d’incarner tour à tour quatre personnages : Itzae, Tizo, Afur et Chio, qui se battent chacun pour les peuples natifs de cette terre contre les “Nouveaux Venus”, qui pillent et tuent. L’ambiance est très prenante, largement inspirée de l’histoire de l’Amérique et soutenue par une écriture sobre, mais efficace. On est saisi dès le prologue et même les quêtes secondaires servent à appréhender l’univers, sa mythologie et les conflits latents.Chaque dialogue offre des choix de réponse et ce que vous choisissez a un réel impact, tôt ou tard… A noter que même avec des choix de réponses, les différents personnages ont une présence très forte et vos choix n’altèrent pas leurs personnalités, juste leurs actions.Tout ceci est servi par une direction artistique aux petits oignons, avec des grands décors tout en pixel. L’effet est saisissant quand on passe près des grands monuments du jeu et même les détracteurs du style y trouveront leur compte.Le jeu est un rpg avec un système de combat stratégique assez inédit, le tour par tour en simultané.A cela s’ajoute un système de mana, qui se dépense avec les actions offensives principalement et se recharge avec le déplacement ou l’attente. Une fois votre action choisie, celle-ci se réalise en même temps que celles de vos adversaires.On commence par le plus regrettable : le jeu est uniquement en anglais. Pour un jeu avec des choix à faire, c’est vite pénalisant et on risque de ne pas saisir tous les enjeux.Mais il pourrait voir une traduction française arriver assez vite d’après les développeurs, qui sont assez réactifs, notamment sur Youtube.Côté combat, si on a vite en tête les mécaniques et la logique du jeu, on est vite freiné et c’est un peu frustrant. Certes pas de game over en vue, mais recommencer trois, quatre, cinq fois un combat contre les premiers mobs venus est assez lassant.