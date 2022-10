Test de Absolute Tactics: Daughters of Mercy

Quand l'aventure frappe à votre porte

On prend une épée et on tape maintenant !

On retrouve tous les éléments d'un tactical classique : le déplacement sur une grille, les bonus et malus d'attaque de face ou dans le dos, les points d'action pour effectuer vos déplacements et vos attaques, les objets à utiliser, et quelques éléments avec lesquels interagir sur le terrain.

Et parlons-en, de ces temps calmes. Ils se déroulent sur une sorte d'illustration où vous pouvez cliquer pour avoir accès aux différents lieux et menus afférents (boutique, forgeron, etc.). Bien que graphiquement le titre soit attractif, cette mise en scène pauvre donne une impression statique, de non fini, ou simplement manque de dynamisme. C'est dommage car l'ensemble des sprites 3D donne pourtant une véritable identité graphique à Absolute Tactics: Daughters of Mercy.

Dans cet univers, rien n'a lieu comme prévu. Vous vous morfondez de ne pas pouvoir montrer votre force et votre détermination à devenir quelqu'un, jusqu'au moment où vous arrivez dans une ferme. Celle-ci est envahie par des créatures de cauchemars : des goules et autres monstres. Ni une, ni deux, vous décidez d'entrer en action. Et c'est le début d'une grande aventure.Si l'attaque de la ferme sert de tutoriel pour apprendre à gérer vos déplacements, vos actions et les possibles actions de nouveaux alliés, celui-ci se poursuit par la suite. Le combat suivant introduit les objets de soin, les alliés, les attaques à distance et tout le panel d'actions que vous aurez à votre disposition pour votre grande aventure.Absolute Tactics: Daughters of Mercy ne révolutionne pas le genre : on y retrouve les éléments de base, sans pour autant voire de véritable apport du titre au genre. L'histoire est relativement classique : elle met en scène un grand ponte de l'Eglise à la recherche de la "Fille Déchue", une jeune femme dont il est prêt à tout pour mettre la main dessus. Vous vous doutez que ce pourquoi il la veut ne va pas vous faire plaisir, et que votre implication, même si elle est fortuite de prime abord, va devenir de plus en plus importante, surtout lorsque vous vous rendez compte que le prêtre tue des humains pour leur voler leur énergie vitale. Joyeux.Même au niveau de l'histoire, Absolute Tactics: Daughters of Mercy ne parvient pas à s'extraire des carcans du genre. On retrouve les éléments classiques de ce type de récit, avec des apparences trompeuses, une course contre le temps et les moyens des ennemis en face. La mise en scène et la narration est plus rigide que sur d'autres tactical (genre qui, pourtant, ne se démarque pas vraiment pour ses intrigues simples à mettre en place). Les dialogues ont lieu essentiellement en combat, ralentissant le rythme, ou dans un décors type visual novel entre deux affrontements.