Test d’Ayo The Clown : un Mario-like tout mignon

Tout commence par une nuit d’orage au cours de laquelle Bo, le petit chien d’Ayo disparaît mystérieusement. On note immédiatement le ton léger et enfantin de l’aventure avec un design coloré et des illustrations crayonnées. Ayo le petit clown qui part à la recherche de son chien.Dès le départ, impossible de sauter. Pour cause, l’avancée se veut progressive. Pour obtenir cette capacité, vous devrez aider le cordonnier qui vous fabriquera des chaussures adaptées. C’est ainsi pour chaque compétence. Il y a une petite quête au sein du niveau pour aider les PNJ. C’est agréable de voir que la jouabilité a été travaillée pour concorder avec le récit. Il y a des petites séquences narrées et dessinées au crayon. C’est vraiment mignon.En parallèle des compétences que vous allez récupérer, Ayo pourra trouver de quoi le rendre plus fort avec divers objets comme dans un Mario. Il peut trouver une épée de bois pour taper les ennemis, des ballons d’eau pour tirer, ou alors un marteau. Il y a de nombreux objets de ce type qui font écho au plombier. Évidemment si vous subissez un dégât vous perdez le pouvoir jusqu’à en trouver un autre.On pourrait s’arrêter là, mais non, il y a des boss à affronter à chaque fin de monde donc la mise scène rappelle les affrontements contre la famille Koopa. Même les décors avec des fleurs qui sourient nous remémorent un certain Yoshi’s Island de la Super Nes.On pourrait crier au plagiat, mais il s’agit beaucoup plus d’un hommage que d’une pâle copie. Car après tout, Ayo dispose de sa propre identité. Il retranscrit parfaitement l'humour absurde des clowns à travers sa narration. Il arrive à nous faire oublier les représentations effrayantes de Stephen King ou d’Americain Horror Story. Il y a même des plateformes qui tirent la tronche quand Ayo court dessus, en mode : “Hé toi ! Descends de là !” Et puis surtout, il plane avec un petit ballon, ça c’est un clown !