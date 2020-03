Test de Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Animal Crossing : une popularité croissante depuis 20 ans

Un nouveau look pour une nouvelle vie

"Fais-le toi même", la nouvelle philosophie de vie

Je dois trouver de nouveaux horizons…

… mais je finis parfois par tourner en rond !

Parce que c’est notre projet (d’aménagement) !

Les villageois, les bâtiments et tout le reste, seul ou à plusieurs !

Animal Crossing: New Horizons - Créez votre petit paradis ! (Nintendo Switch) 15/03/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Apparue sur Nintendo 64 en 2001, uniquement au Japon, la saga Animal Crossing a rapidement passé la seconde avec un épisode Gamecube qui n’est pas resté inaperçu. L’originalité du titre est son concept même : le joueur emménage dans un village dont les habitants sont… des animaux vivant comme des humains. Le jeu mélange les styles : une grosse dose de simulation de vie à la Sims mais aussi l’esprit de collection qu’on retrouve dans Pokémon et tout un tas d’évènements calqués sur notre calendrier réel qui n’a pas d’équivalent ailleurs.Dans ce village, vous pouvez à peu près tout faire : partir à la chasse aux insectes, à la collecte de fossiles ou bien vous attarder sur la décoration de votre maison qui pourra être agrandie moyennant un prêt souscrits auprès du tanuki Tom Nook, toujours prêt à mettre sa cupidité à votre service !Le jeu connait un premier renouveau avec l’épisode Wild World qui l’introduit au jeu en ligne sur Nintendo DS. City Folk sur Wii recevra un accueil très mitigé. Heureusement, en 2012 c’est New Leaf qui débarque sur la 3DS avec une réussite totale et un jeu très complet qui se vendra à plus de 12 millions d’exemplaires et qui donnera naissance à plusieurs jeux dérivés : Happy Home Designer (toujours sur 3DS), amiibo Festival (sur WiiU) et Pocket Camp (sur mobiles).Près de 20 ans après son apparition, la saga Animal Crossing est au top de sa popularité et les fans attendent donc beaucoup du nouveau jeu complet qui arrive sur Nintendo Switch : Animal Crossing: New Horizons.Après vous avoir mis dans la peau du Maire de votre ville, Animal Crossing: New Horizons vous met cette fois-ci en charge du développement de votre propre île déserte.Le début d’un jeu Animal Crossing est toujours une étape particulière et New Horizons n’échappe pas à la règle. On retrouve le traditionnel questionnaire qui permet de déterminer votre identité et celle de votre village (avec notamment la possibilité de choisir la disposition apparente de l’île et de ses différents cours d’eau).Vient ensuite votre arrivée sur la fameuse île et l’accueil par Tom Nook, accompagné de ses neveux Méli et Mélo, qui vous présente plus en détails le package d’évasion qui sera le fil rouge de votre jeu.Vous êtes rapidement nommé délégué insulaire. À vous la responsabilité de l’aménagement de l’île : où placer votre tente mais également celles des autres habitants de l’île ! Une nouveauté qui sera déclinée sur tous les aménagements à venir sur l’île. Une très bonne nouvelle pour les maniaques qui ne supportaient pas de voir certaines zones du village totalement délaissées ou, au contraire, ravagées par l’arrivée impromptue d’un nouvel habitant.Les premières heures sur l’île seront l’occasion de vous familiariser avec le climat insulaire : ses plages, ses nombreux insectes et poissons qui n’attendent que vous ! Mais pour partir à la chasse il vous faut un filet et une canne à pêche ! Comment faire sur cette île déserte et sans aucune boutique pour y faire ses emplettes ?C’est là qu’est introduit la première nouveauté d'Animal Crossing: New Horizons : le crafting, c’est à dire la possibilité de créer, par vous même, des objets à partir de matériaux.Venue tout droit du jeu mobile Pocket Camp et surtout de Minecraft, le crafting se fait en plusieurs étapes : obtenez tout d’abord le plan d’un objet à créer, collectez ensuite les matériaux nécessaires et rendez-vous enfin au niveau d’un établi pour créer l’objet en question.Vous pourrez ainsi obtenir de premiers outils essentiels à votre quotidien : pelle, canne à pêche, filet. Le tout dans une qualité très rudimentaire au départ. Viendra ensuite le temps de renforcer tout ça avec quelques morceaux de fer et d’argile débusquer dans les recoins de cette île encore pleine de secrets.Vous l’aurez compris, le crafting va être une pierre angulaire de New Horizons : outils, aménagement, décoration… vous allez pouvoir créer de vos mains à peu près tout ce que vous souhaitez. De quoi devenir vite accro à la collection de tous les matériaux et plans possibles !Après une première journée d’arrivée sur l’île riche en émotions, il est l’heure d’aller vous coucher pour prendre des forces pour le début de votre aventure qui s’annonce tout aussi intense.Chaque matin, c’est Tom Nook (puis une invité de marque !) qui vous annoncera les actualités de la journée : les inaugurations, les nouveautés, les évènements etc. Il faudra donc se montrer vigilant pour ne pas rater une action inédite à accomplir.C’est auprès de Tom Nook que vous obtiendrez vos premières missions et votre précieux Nook Phone. Ce smartphone vous accompagnera au quotidien avec ses nombreuses applications : plans de conception, Bébêtopédie, carte de la ville, appareil photo… mais surtout le programme de fidélité Miles Nook + !Autre nouveauté centrale du jeu, ce programme consiste à plusieurs objectifs à atteindre pour récolter des points Nook qui pourront ensuite être dépensés pour divers bonus : ticket de voyage, objets collectors et même contre des clochettes, la monnaie des jeux Animal Crossing qui continue, dans New Horizons, à dicter l’économie capitaliste de votre quotidien !Rome ne s’est pas faite en un jour et votre île non plus ! Il faudra donc se montrer patient pour acquérir plusieurs milliers de points Nook vous permettant par exemple de partir faire un tour sur une île déserte pour y débusquer des noix de coco ou rencontrer un potentiel candidat pour venir s'installer dans votre village. Les points peuvent aussi permettre d'acquérir des fournitures collectors ou des plans d'objets inédits à construire.Profitez de votre tour sur une île déserte pour faire le plein de matériaux et de noix de coco à ramener chez vous pour la cultiver et vous lancer dans un commerce intense auprès de Méli et Mélo qui seront prêts à vous les racheter contre plusieurs centaines de clochettes.De quoi rembourser votre premier prêt auprès de Tom Nook et pouvoir convertir votre tente de camping en une véritable maison. Vous connaissez la suite : à chaque prêt remboursé, Nook vous proposera d’agrandir la maison en échange d’un prêt encore plus important et ainsi de suite. Il faut investir dans la pierre !Les premiers jours vous permettront de vous familiariser avec les nouvelles mécaniques de jeu et surtout l’environnement de l’île qui ne sera pas, et c’est une première, immédiatement accessible dans sa globalité ! De quoi vous donner l'impression de tourner en rond.En effet deux nouveaux outils viennent bouleverser l’aventure : la perche et l’échelle ! La première vous permet d’enjamber les cours d’eau qui délimitent votre parcelle initiale. La seconde vous permet d’accéder aux différents niveaux supérieurs de votre île.La perche et l’échelle changent radicalement votre façon de vous déplacer dans votre île et de concevoir vos déplacements au sein de l’île. Il vous faudra cependant obtenir les plans nécessaires à leur fabrication.Animal Crossing: New Leaf avait introduit les projets municipaux qui vous permettait de décider de l’emplacement de divers projets d’aménagement. Animal Crossing: New Horizons pousse les choses encore plus loin puisque vous intervenez désormais sur toutes les décisions d’aménagement : installation de nouveaux habitants, arrivée de nouveaux lieux, ponts, rampes etc. Vous aurez votre mot à dire sur tout.Là où il était primordial de bien choisir la disposition des ponts dans New Leaf, New Horizons vous offre un degré de liberté plus important qui vous permet de conserver le côté « sauvage » de votre île : ses arbres, ses mauvaises herbes et ses fleurs à cultiver ! A vous de voir si vous voulez plutôt la jouer colon à placer vos pions un peu partout sur l’île ou bien préserver des zones de la gentrification qui finira forcément par arriver sur votre île.Outre les projets d’aménagement qu’il vous faudra financer de votre propre poche (vos voisins étant visiblement très proches de leurs clochettes), l’autre nouveauté est la possibilité d’exposer du mobilier en extérieur. Que celui-ci soit issus de la boutique de Méli & Mélo, de votre atelier de fabrication ou bien du catalogue exclusif du programme de fidélité Miles Nook, vous allez pouvoir installer tout cela dans votre île.À vous donc l’installation d’un salon de thé près de la plage, l’ajout d’un télescope sur les hauteurs de votre île ou encore la fabrication de magnifiques puits et fontaines qui viendront apporter de la diversité visuelle à l’environnement insulaire.Le Graal viendra plus tard dans votre aventure avec la licence d'aménagement du paysage qui vous permettra véritablement de bouleverser l'apparence de votre île : construire ou détruire des cours d'eau, créer de nouveaux territoires en hauteur ou au contraire remettre tout à plat, ajouter des chemins de pavés etc... vous serez alors véritablement seul sur Terre pour décider des paysages de l'île.Si la zone de jeu semble être la plus grande dans un jeu Animal Crossing, c’est surtout l’originalité des niveaux, des rampes à installer, alliés à la possibilité de placer du mobilier en extérieur qui changent votre façon de concevoir votre île.Toute cette palette de possibilités devrait permettre de voir arriver des villes totalement méconnaissables par rapport à l'île déserte sur laquelle votre aventure a débuté.Outre toutes ces nouveautés, rassurez-vous : toutes les fonctionnalités qui ont fait la renommée de la saga Animal Crossing sont présentes dans Animal Crossing: New Horizons.Évidemment, vous allez devoir gérer au quotidien le caractère et les humeurs variantes de vos concitoyens : qui part, qui arrive. En cas de soucis, vous aurez la possibilité de réclamer leur départ de l'île. On frôle la dictature mais c'est comme ça dans Animal Crossing !Les bâtiments d'exception sont évidemment aussi de la partie : les boutiques des neveux Nook, la boutique des Soeurs Doigts de Fée, le Musée etc. avec comme avant des évolutions qui apparaîtront au fil des semaines de jeu et des personnages qui feront leur arrivée plus ou moins ponctuelle.Depuis Wild Word sur DS, Animal Crossing c'est aussi le jeu à plusieurs. Dans celui-ci il peut se faire en local (jusqu'à 4) mais aussi en ligne avec le service Nintendo Switch Online jusqu'à 8 joueurs.À vous les visites dans les îles de vos amis ou bien l'accueil de tout le monde chez vous. Vous aurez la possibilité de protéger votre île en interdisant les changements aux gens que vous accueillez, sauf pour vos meilleurs amis. Une très bonne initiative.La nouveauté est également le fait que votre île est partagée avec d'autres utilisateurs de la console. Une seule sauvegarde pour une console, avec les contraintes que nous connaissons : l'impossibilité pour le moment de transférer la sauvegarde dans le Cloud et d'une console à une autre en cas d'achat d'une nouvelle version ou d'une panne. Nintendo est en train de travailler sur une solution qui sera dévoilée d'ici quelques temps.