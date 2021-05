Test de Black Legend (Switch)

Cité perdue

Un système de combat classique, mais intéressant

Bien s’équiper, c’est important !

Le papier, ça ne fait pas tout !

Vous commencez votre aventure dans la ville de Grant. Cette dernière est tombée aux mains d’un groupe de fanatiques, dont le leader a levé une brume étrange dans la ville. Ladite brume a causé la mort de la plupart des habitants tandis que d’autres se sont joints aux fanatiques, bien malgré eux. Le roi a tenté en vain de reprendre la ville à ses mystérieux envahisseurs mais ses efforts sont restés vains, le souverain ne parvenant pas à faire face au groupe qui s’est accompagné de monstres qui patrouillent aux abords de la ville.Le roi, alors prêt à tout pour reprendre Grant, est contraint de devoir “pardonner” les voleurs et criminels. En effet, le monarque vous donne le choix : la pendaison ou la mission suicide qui n’est autre que tenter de reprendre la ville (et surtout de survivre dans cet environnement hostile), accompagné d’un petit groupe de mercenaires qui sont condamnés à la même peine que la votre.C’est ainsi que commence votre histoire, l’histoire d’un vaurien qui s’apprête à s’embarquer dans une mission dite impossible et qui ne sait rien de ce qui l’attend.Le jeu se veut être un T-RPG classique, ainsi, il est bien simple de s’imaginer ce à quoi ressemblerait un combat dans un T-RPG au tour par tour plutôt old-school dans son ensemble. Le système reste très basique et n’a pas l’ambition de changer les codes du genre. De plus, les différentes attaques, le choix de vos armes, objets, classes et compétences rappellent également la vieille école.Néanmoins, si le système de combat de manière générale ne réinvente rien, l’alchimie s’avère être très intéressante. L’alchimie, c’est tout simplement la méthode la plus efficace pour infliger des dégâts à vos ennemis.Chaque personnage peut endosser la classe que vous choisissez pour lui (un choix modifiable à tout moment) et ces classes offrent différentes compétences (que vous pouvez ensuite apprendre pour pouvoir les utiliser avec toutes les classes, il y en a 25 au total à débloquer), qui permettent d’appliquer des “humeurs” (symboles colorés) sur vos ennemis. En combinant les paires d’humeurs correspondantes avec des attaques catalysées (Zr), vous leur infligez ainsi de lourds dégâts (notez que vos ennemis aussi usent de ces méthodes).Il existe quatre types d’humeurs : Rubedo (Rouge), Nigredo (Noir), Citrinitas (Jaune) et Albedo (Blanc). Le rouge et le noir une catalyse, le rouge et le jaune une seconde catalyse, le noir et le blanc une troisième catalyse et le blanc et le jaune une quatrième catalyse.Chaque paire forme de ce fait une catalyse bien précise et l’intensité de celle-ci dépend de la quantité des deux humeurs combinées (allant de 1 à 3 par humeur). En fonction de l’intensité des catalyses, les dégâts que vous infligez sur votre adversaire sont accrus et peuvent encore être augmentés en équipant des babioles à vos troupes.En fonction des ennemis que vous affrontez, certaines catalyses seront alors plus efficaces que d’autres. Cependant, une fois que vous avez usé de votre attaque catalysée, les humeurs utilisées disparaissent aussitôt.Avant de vous lancer dans un combat, il faut avant tout équiper votre groupe si vous ne voulez pas y rester. Arme principale, arme secondaire, vêtements, objets, babioles et classes. Ces éléments peuvent paraître insignifiants, mais si vous voulez survivre, il vous faudra impérativement y faire attention.De plus, entre chaque combat, votre jauge de vie ne se remplit pas, à moins que vous n’usiez de vos objets qui sont assez rares. Pour obtenir ces objets, il est d’ailleurs fortement recommandé de fouiller les cadavres de vos ennemis puisque c’est eux qui vous permettront de remplir votre inventaire le plus rapidement, en plus de fouiller les caisses en bois qui se cachent dans le décors.Enfin, la guilde des marchands, votre QG, vous permet de remplir vos jauges de vie avec l’arbre situé en son centre, acheter de nouvelles pièces d’équipements directement au marchand, accueillir de nouvelles recrues ou tout simplement découvrir vos objectifs de missions et accepter également quelques quêtes annexes.Malheureusement, si le jeu regorge de bonnes idées, notamment sur son système de combats et que tout semble assez simple en lisant ce test, c’est tout le contraire. Le rendu est plus brouillon qu’autre chose et l’interface très peu pratique. Il en est de même des combats qui, malgré le fait qu’ils paraissent très intéressants sur le papier, sont rapidement ennuyants manette en main.C’est d’ailleurs là tout le problème du jeu, le joueur s’ennuie et n’a pas envie d’y retourner. Les combats sont beaucoup trop récurrents, les graphismes, le gameplay et l’ambiance sonore finissent d'entacher le tableau et, résultat des courses, le joueur ne prend finalement aucun plaisir à jouer au jeu.Alors que pourtant, le scénario est profond et très intéressant. Néanmoins il ne se suffit pas à lui-même et le manque d'amusement que procure le jeu ensuite ne donne pas envie au joueur de continuer.