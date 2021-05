Test de Say No! More (Switch)

Say No! More - Launch Trailer - Nintendo Switch 05/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Say No ! More vous propose justement une petite thérapie du soir pour évacuer toute la frustration que vous avez accumulée en journée : de quoi vous sentir plus léger et vous donner du courage pour repartir au travail le lendemain matin !Ainsi, ce jeu va vous mettre en situation : vous êtes tout nouveau stagiaire dans une entreprise, et comme tout bon stagiaire qui se respecte, on va vous demander d’être bien gentil et de dire OUI à tout. Même aux demandes les plus ridicules, et surtout aux tâches que vous n’êtes absolument pas supposé faire. Et oui, si vous voulez intégrer l’entreprise pour de bon et gravir les échelons, il va bien falloir accepter quelques petites concessions non ?Photocopies, heures sup non rémunérées, tournées de café pour tout le monde… Tenez vous bien, on va même vous réquisitionner votre… Lunchbox ! Et oui, simplement parce que bon, elle est jolie, et puis après tout, vous êtes stagiaire, alors forcément, vous n’allez pas vous rebeller pour si peu… Sauf que voilà : cette Lunchbox, ce n’est pas n’importe quelle lunchbox. C’est votre meilleur ami (et accessoirement coloc fauché) qui l’a fabriquée pour vous et vous l’a offerte. Quelle vie ! Combien de temps pourrez-vous accepter d’être traité ainsi ?C’est justement là que vous trouvez, caché dans votre « bureau », un walkman (!) avec une mystérieuse K7… Et là, un tout nouveau monde s’offre à vous : le monde du NON !La cassette en question contient un cours de coaching agressif pour vous apprendre à vous détacher du oui pour mieux apprendre à dire NON. Ainsi, vous pourrez enfin reprendre le contrôle de votre vie ! Et ne vous y trompez pas, il y a plein de façons de dire non : de manière agressive, ou avec dédain, ou encore simplement avec un désintérêt évident. Associez le tout à une gestuelle adaptée et BIM : vous pourrez briser l’élan de votre idiot de collègue qui pensait une fois de plus pouvoir abuser de votre patience.Vous avez bien compris : ce jeu est complètement barré et va vous proposer une seule réelle action : dire NON à tout le monde, haut et fort, en mode gros défouloir !Mais maintenant que vous avez bien compris le concept, commencez d’abord par créer votre personnage : de multiples combinaisons sont possibles, des plus classiques aux plus loufoques. Vous pourrez carrément choisir votre manière de dire NON : la langue, la voix… C’est bien simple, on n’a jamais vu une telle personnalisation du mot NON !En termes de Gameplay, nous sommes plutôt sur une aventure interactive : vous ne contrôlez pas les mouvements de votre personnage, ni ses actions : votre seule et unique responsabilité est de dire NON au bon moment, aux bonnes personnes et en y ajoutant les bonnes mimiques (Oh que c’est bon de se moquer de ses collègues pendant qu’ils vous parlent !). Pour faire simple, les boutons A/B servent à dire NON (simple, ou chargé pour plus de puissance), le stick gauche déclenche les mimiques (ricaner, applaudir niaisement, mimer une hésitation…) et la croix directionnelle permet de faire varier son style de NON : virulent, froid, fainéant…Autant le dire tout de suite : ce n’est pas le gameplay à proprement parler qui va vous passionner dans ce jeu. D’ailleurs, l’échec n’est pas vraiment une option et il n’y a pas de « challenge » réel. Graphiquement, nous sommes devant un rendu drôle faisant la part belle au ridicule. Cela fonctionne très bien ! Surtout, les situations sont vraiment drôles, caricaturales mais malheureusement assez réalistes, et dire NON à tout va a vraiment un côté très jouissif ! Attention, dans ce monde de collègues pourris, vous devrez quand même faire attention à quelques gentils personnages avec lesquels il faudra justement veiller à rester doux comme un agneau. Dernier point : la partie audio est au top : musiques très sympathiques, voix et dialogues de qualité : bravo !Composé de 8 chapitres, le jeu se dégustera mieux par petites doses, d’autant plus que la durée de vie n’est malheureusement pas folle (comptez environ 3 heures).Alors évidemment, on ne parlera pas de jeu culte en pensant à Say No ! More. Toutefois, si la vie de bureau vous pèse parfois et que vous avez envie de découvrir un jeu atypique, un vrai défouloir, une aventure à la fois très drôle et qui s’attaque frontalement à la problématique de la vie de bureau et à ses dérives ridicules, nul doute que ce jeu vous laissera un très bon souvenir. En tout cas, nous, on a dit OUI !