Risk System : un shoot qui vous fera verser du sang et des larmes

Risk System a donc atterri sur Switch après une première sortie en 2019 sur PC. Premier avertissement, le titre est réellement difficile et s’adresse donc en priorité aux joueurs hardcores car votre serviteur a buté un bon moment assez tôt dans le jeu au point de l’avoir rangé dans un tiroir, agacé par cet état de fait. Accrochez-vous donc pour pouvoir apprécier ce shoot, il a du potentiel mais il nous a au final plus saoulé que vraiment enthousiasmé, la faute à un curseur clairement pas optimal selon notre goût.

L'humanité encore en danger et une excellente pilote comme dernier recours.

Dans un futur lointain, l'humanité a découvert une méthode pour répliquer la matière par l'utilisation d'une Porte Dimensionnelle. L'industrie est révolutionnée du jour au lendemain et une courte période de chaos laisse place à toutes les factions belligérantes qui s'unissent sous une bannière commune.

Quelques années passent et la paix apportée par la technologie de la Porte s'effrite lorsqu'une nouvelle menace apparaît : une race de parasites énergétiques qui ont traversé la Porte dimensionnelle en imitant les matériaux mêmes que l'humanité croyait reproduire. L'humanité est rapidement dépassée car sa technologie se retourne contre elle et l'énergie émise par les parasites commence à prendre le contrôle de ceux qui y sont exposés.

Dans un acte de désespoir, le RSK9 est construit, un vaisseau expérimental fait de matériaux et de technologies pré-Gate, capable d'absorber l'énergie des parasites et de l'utiliser pour alimenter son incroyable arsenal. Le RSK9 est piloté par Alys, une pilote d'élite disparue au combat qui est revenue apparemment immunisée contre le contrôle des parasites. Ses compétences et sa résistance à l'influence des énergies parasites font d'elle la seule pilote capable d'empêcher l'extinction de l'humanité.

Rien de réellement nouveau, les poncifs sont bien présents et nous avons désormais notre pilote féminine qui va sauver le monde. On se rend vite compte que notre combat va surtout tourner autour de l’affrontement d’anciens coéquipiers retournés par l’ennemi, les vagues adverses s’enchaînent en manquant un peu de diversité et on distingue assez vite les schémas d'attaque. Le seul plus de son gameplay, et c’est là toute la difficulté et le cœur du problème j’accroche/je lâche le titre, c’est la prise de risque en s'approchant au plus près des ennemis pour capter leur énergie.

Tire mais surtout près de ton ennemi

Si notre RSK9 est bien loti en armement, sa puissance va se décupler en récupérant la puissance de feu ennemi. Petite originalité, il n’y a pas de commande de feu à actionner pour tirer, il faut simplement vous aligner sur votre ennemi, le vaisseau tirera automatiquement, votre concentration se focalisera sur votre pilotage, l’évitement de vos ennemis et la prise de risque.





En effet, celle-ci est clairement encouragée, car en dézinguant à bout portant vos adversaires, vous chargez votre jauge de B-mètre plus vite qui vous permettra d’envoyer un feu puissant, le briseur de barrière que l’on enclenche avec la touche A, pour faire sauter certains verrous mis en place par les forces étrangères et ainsi détruire tout ce qui sera à l’écran devant vous. A noter qu'un bref flash lumineux illumine votre écran pour indiquer que votre jauge est totalement chargée.



Chaque ennemi détruit par vos tirs puissants sont convertis en énergie pour alimenter vos boucliers. Pas question donc d’avoir une conduite pépère en dirigeant votre vaisseau avec votre stick gauche ou votre D-pad, il faut osciller entre tête brulée en enchainant au bon moment certains tonneaux (vers le haut avec la touche Y ou vers le bas avec la touche B) et risques calculés. En enchainant les tirs et les destructions, vous débloquerez des combos permettant d’augmenter sérieusement votre score. L’équation n’est clairement pas évidente sur certains passages, au point de nous décourager.

Un des problèmes au niveau de la maniabilité de votre vaisseau est sa relative lenteur dans le sens horizontal, ce qui le rend souvent pénible pour organiser des attaques rapides et revenir en arrière. Si cela passe pour une grande partie du jeu, face à certains boss, c’est très gênant. Vous risquez de ne plus goûter aux petits commentaires répétitifs après l’enchainement de vos défaites. Classiquement depuis quelques titres indépendants, la carlingue de votre vaisseau pourra supporter trois impacts avant sa destruction, vous pourrez cependant récupérer quelques kits de santé après avoir abattu totalement certaines vagues adverses.

Un pixel art soigné et coloré mais pas exempt de défaut.

La direction artistique a mis les petits plats dans les grands en effectuant un bon boulot globalement. Le style animé des interactions entre les personnages (ça me faisait penser parfois à Advanced Wars) apporte une personnalité à chaque personnage même si tous ne sont pas une réussite graphiquement. Si les décors jouent régulièrement sur des effets de parallaxe pour apporter un peu de profondeur à ce jeu de tir à défilement latéral, ils manquent de finesse. On est plutôt sur de gros pixel Snes certes très colorés, mais loin d’une délicatesse de finition à la R-Type et consorts.



Risk System a d’ailleurs un peu pâti lors de la réalisation de ce test de multiples sorties de shoot’em up au même moment. Entre Dariusburst Another Chronicle EX+ qui nous a bien plus séduit, un Green Phoenix beaucoup trop léger pour convaincre, Risk System est arrivé au moment où l’on a frôlé l’indigestion de shoot sur la Switch, alors que la logithèque de hits est déjà conséquente. Alors oui le titre est coloré, mais pas assez convaincant graphiquement, le level design reste fort basique.

Au niveau vocal, le casting est correct mais un poil surjoué (à moins que cela soit tout simplement un problème d’intrigue) et ne nous a pas plus convaincu que cela. L’ambiance musicale n’est pas véritablement mémorable tout en étant néanmoins de qualité mais quand on se heurte à la difficulté du titre, cela finit par passer au second plan.

Il va falloir apprendre à gérer votre jauge pour activer votre tir surpuissant qui brisera les barrières (attention à ne pas heurter tout de même le décor en vous croyant temporairement invincible) et sera votre seul espoir face aux combats contre les boss, redoutables. Il va sans dire que vous aurez de quoi jubiler en dégommant enfin le boss qui vous mettait jusqu’alors une déculottée.

Une durée de vie qui dépendra de votre maîtrise

Classiquement, un shmup n’a pas une durée de vie immense, en nous proposant une poignée de niveaux. A chaque réussite, vous aurez une note de votre performance (A si vous avez été performant, mais au départ, il faudra surtout vous contenter d’un B ou C), vous motivant de tenter de faire mieux la fois suivante. Les joueurs hardcores devraient donc se satisfaire de la quête de la meilleure note et des divers trophées. Newt Industries a réussi un titre très exigeant mais il ne plaira clairement pas à tout le monde. Soyez donc patient !





Six petites zones et puis s'en va !

Chaque échec nécessitera de reprendre l'intégralité du niveau (dur, dur quand on était trop content d'avoir franchi un passage délicat), seul le combat contre le boss vous permettra de revenir tout de suite au début de la confrontation. Les combats contre les boss sont vraiment difficiles car il faut agir à la fois en effectuant des tonneaux pour éviter certains tirs, utiliser à bon escient des éléments en arrière plan pour vous protéger et surtout arriver à charger sa jauge pour envoyer ses tirs meurtriers. Il y a donc beaucoup de choses à prendre en compte et le boss ne vous fera aucune cadeau. L'animation globale est bonne, avec du 60 fps.

Dernier regret, pas de coopération possible, c'est un jeu pour jouer en solo uniquement. Quand on voit le potentiel des autres titres, malgré leur difficulté, sortir un titre aussi difficile sans pouvoir jouer en coop, c'est une lacune regrettable.





Nous remercions le service de presse pour nous avoir fourni un code afin de réaliser le test de ce jeu. Risk System est disponible depuis 15 juillet 2021 sur l'eShop au tarif de 9,99 €. Textes uniquement en anglais, le titre reste un poids plume de 206 Mo.

