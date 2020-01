Test de Psikyo Shooting Stars Alpha (Switch)

Il est amusant de voir la réaction de nos juniors lors de la découverte de ce coffret : « Waouh » et hop confisqué. Et un lancement quasiment religieux des premières sessions de jeux sur la télé avec un second « Wahouh, c’est beau, de la vraie arcade, pas encore une compilation de vieux jeux tout pixelisés ! ».

Il faut reconnaître que des années après, le savoir-faire de Psikyo est toujours bien visible et parfaitement fonctionnel. Ce développeur nous a proposé quelques titres majeurs en Arcade, catégorie Shoot’em up, de 1992 à 2005, qui ont fait saliver à l’époque votre serviteur et qui depuis quelques jours ont fait remonter pas mal de souvenirs, toujours positifs.





Si Psikyo a été racheté ensuite et a laissé le soin de porter ses anciens titres par d’autres studios, c’est NIS America qui nous propose depuis ce 23 janvier 2020 une première sélection de 6 titres : la trilogie Strikers 1945, Sol Divide, Dragon Blaze (le seul véritable manic shooter de la compilation) et Zero Gunner 2. Des shmups purs et durs qui nécessitent dextérité mais prouvent que l’on avait atteint un sacré niveau de qualité dans les départements de Psikyo.

Strikers 1945 une recette éprouvée mais sans grand changement épisode après épisode.

Commençons à faire défiler le carrousel des titres pour se prendre l’un après l’autre la trilogie phare (et probablement une des plus connues du studio) : Strikers 1945 opus 1, 2 et 3. La quintessence du shoot classique avec une variété d’avions qui récoltent de nombreux power-up, bombes, renforcement de tirs : chars gigantesques, porte-avions, avions et hélicoptères de toute sorte, tout se déroule de manière hyper fluide, cela explose de partout, c’est un régal visuel et en main.





Il y en a pour tous les goûts et avec cinq réglages de difficultés, réglage du nombre de crédits, vous trouverez sans problème chaussure à votre pied. Au niveau option de gameplay, on pourra jouer avec les Joy-Con (vibration HD), la manette pro (excellente pour un titre de ce genre), opter pour un affichage horizontale (un peu petit quand vous jouez uniquement sur l’écran de votre Switch, magnifique sur une télé 55 pouces) et une gestion affichage verticale (mais à condition d’avoir un support pour poser la console dans ce sens, il faudra un jour que l’on teste ce fameux support Flip Grip pour y jouer ainsi avec les joy-con clipsés, nous avons personnellement un support classique posé sur une table et nous avons regroupé les Joy-Con dans un support à part. Et comble du bonheur, la possibilité de jouer à deux en coop à ces titres.

Les trois Strikers pourront à eux seuls animer une soirée entre amis. Personnellement, nous avons une préférence pour le premier opus et le troisième, le second étant graphiquement un poil plus sombre et Junior l’a trouvé plus fatiguant visuellement.





C’est du très très bon, et dans le registre classique, on n’a pas fait mieux (à la rigueur, on pourra se tourner vers la version étendue d’Aces of the Luftwaffe Squadron contenant son DLC, publié par THQNordic, pour retrouver un titre classique de grande qualité, à l’humour corrosif qui ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais jouable jusqu’à quatre en coop). Avec les titres Psikyo, on reste à deux joueurs, mais c’est déjà très bien.



Parlons un peu plus de Strikers 1945 III dont c’est le premier portage sur console. Un titre d’une grande qualité visuelle (quelle imagination pour les véhicules adverses), bien plus difficile que les deux premiers opus (on est limite bullet hell avec certains adversaires). C’est la valeur ajoutée de cette compilation à ne pas manquer !





Cependant il faut reconnaître que la recette n'a guère changé entre les trois épisodes, on retrouve le même schéma que le premier opus, ce dernier épisode étant le plus difficile. Il faut admettre que l'on aurait aimé un poil de variation supplémentaire car les trois titres Strikers 1945, tout en étant excellents, forme la moitié de cette compilation.

Zero Gunner 2 : du changement mais pourquoi ne pas avoir permis l'utilisation du second stick sur notre manette ?

Passons à la claque visuelle suivante, Zero Gunner 2 : un titre adapté pour la Switch (il est clairement écrit « for Switch » donc difficile de confirmer si les graphismes sont à l’identique 1 :1 de l’original), il est relativement original car vous avez la possibilité de diriger votre feu destructeur en inclinant la position de votre hélicoptère.





Une petite phase d’adaptation d’une minute est nécessaire (surtout après être passé par les classiques Strikers 1945), et nous voilà partis vers des environnements 3D relativement impressionnant encore pour leur âge, avec deux nombreuses animations suivant plusieurs plans, et un plaisir de jeu différent mais également jouissif.





Ayant testé le SEGA Ages Fantasy Zone à la même période, on n’est clairement pas dans le même univers. Avec la touche Y ou A on active l’inclinaison de son hélico, on tire avec la touche B et on envoie de puissants missiles en nombre limité avec la touche X. On regrette que ce portage s'est fait en l'état, sans chercher à mieux utiliser le système d’inclinaison en le couplant avec le second stick de nos manettes, car dans le feu de l’action, c’est loin d’être toujours évident de faire la manœuvre de rotation, tout en slalomant et en tirant sur les adversaires. On a donc vu mieux au niveau ergonomie.

Zero Gunner 2 n’est pas un danmaku même si l’ennemi nous arrose copieusement, on a largement le temps de virevolter entre le feu ennemi, à suivre les mini-scènes assez rapides à s’enchainer les unes après les autres : les boss sont gigantesques, se fractionnant en plusieurs éléments pour survivre plus longtemps et vous abattre. Entre chasse au sous-marin, attaque d’un train blindé, robot géant s’agrippant entre deux tours, c’est varié et une promesse d’action non-stop.





On s’est clairement régalé en sélectionnant un hélicoptère Apache, Comanche ou Hokum, même si les sensations sont différentes de Strikers 1945 et pourra diviser éventuellement. Ce titre est une pépite parfaitement transposée sur Switch, et renvoie dans les cordes de nombreuses productions indépendantes ou de tiers disponibles sur le marché. Zero Gunner 2 a été un hit de la Dreamcast de Sega, c’est un plaisir de retrouver une très bonne version portable sur Switch.

Dragon Blaze et Sol Divide pour l'Heroic Fantasy

Terminons notre promenade en territoire Shmups par deux productions différentes. Enfin pas tant que cela pour le premier Dragon Blaze, un titre vous plongeant dans une ambiance Heroic Fantasy, vous chevauchez votre dragon pour affronter un bestiaire haut en couleur. On retrouve d’ailleurs certains éléments de bonus très inspirés de Strikers 1945 et on entre dans la catégorie du shoot vertical bullet hell, avec des tirs qui inondent l’écran. Comme toujours, plusieurs réglages de difficulté, la difficulté est assez relevée mais pas insurmontable. Graphiquement un peu en dessous des quatre jeux déjà traités dans ce test, il n’en n’est pas moins excellent à nouveau et un plaisir d’y jouer à deux.







Dernier titre, Sol Divide. Je me rappelais de ce nom mais je ne me souvenais plus trop de son contenu. Premier changement, vous ne pilotez pas un vaisseau ou un dragon, mais vous contrôlez une sorte de chevalier qui tente de protéger son royaume des attaques d’un autre peuple. Ici pas de shoot vertical mais un gameplay horizontal avec des créatures de grande taille à affronter, des mages, des guerriers, des harpies, des squelettes et autres joyeusetés fantastiques.





Un gameplay un peu différent car outre le classique tir sur l’adversaire (inutile sur les boss, vos tirs ne sont pas assez puissants), on peut utiliser son arme pour frapper l’adversaire (dégâts plus importants), lui donnant un petit côté beat'em up pour aller affronter au corps-à-corps les adversaires les plus puissants, et différents power-ups de pouvoirs apportant une touche de RPG.







Un petit conseil, ne jouez pas à ce titre en dernier, il est vraiment différent des autres, mais surtout, il est le moins agréable visuellement. Une mise à niveau graphique HD n’aurait pas été du luxe car il fait peine à voir sur une télé, avec son pixel art relativement grossier, y compris pour les gros boss. Dommage, car dépassé cette déception graphique, c’est un titre tout à fait correct, en deçà cependant du reste de la compilation.





Le titre est relativement court, chaque niveau s'enchaîne (en gros un combat contre une charge de menu fretin et un gros boss ensuite), le dernier boss étant naturellement bien plus costaud que les autres (un seul continu possible).

Une compilation plus qu'honnête qui nous fait grand plaisir

Nous avons donc 6 titres très bien portés sur Switch, sans trop d’adaptation (2 réglages de filtres seulement), avec l’excellente possibilité de jouer console verticalement pour 5 d’entre eux et avoir ainsi un semblant de plein écran (il reste une bande noire en haut et en bas, on peut cependant mettre un cache).





Attention, pour jouer à deux, chacun devra avoir sa propre manette (une paire de Joy-Con par personne ou une autre manette, il n’est pas possible de se partager un joy-con) car le stick gauche vous permet de vous déplacer tandis que le stick droit ne sert à rien, mais les boutons de commande du joy-con droit servent à tirer. On regrette l’inutilisation du second stick qui aurait fait grand bien pour le système d’orientation de Zero Gunner 2. Il reste jouable mais on perd tout de même pas mal en ergonomie.





Ne cherchez pas d'options Online, il n'y a pas tableau de score à partager en ligne ou la possibilité de jouer avec un ami chacun chez soi. On reste dans le portage Arcade des jeux originaux, sortez les pizzas et faites venir vos amis pour y jouer.

Cette compilation manque un poil de variété tout de même, car le gameplay reste très proche entre les trois Strikers 1945 et Dragon Blaze, c'est différent pour Zero Gunner 2 et Sol Divide. Ce choix apparaîtra donc un peu trop limité à certains, au regard du tarif demandé, mais chaque titre pris séparément est bon, très bon ou excellent, c'est donc une bonne compilation, à destination effectivement des amateurs de Shmups.

Une compilation pour avoir Strikers 1945 III, les autres titres sont disponibles séparément sur l'eShop. Mais quelle belle édition physique !

Nous remercions énormément Koch Media pour avoir eu la gentillesse de nous faire parvenir cette édition physique édition limitée afin de réaliser ce test. Vous pourrez vous procurer cette édition physique auprès de la Fnac exclusivement à 59,99 €. Autrement, vous serez obligés de vous la procurer via le store européen de Nis America . Sinon, en dématérialisé, l’eShop vous propose cette compilation pour 39,99 € avec un gain de 200 points or. Un poids plume, car l’ensemble ne nécessite que 640 Mo d’espace mémoire, ce qui laisse un peu rêveur au regard de la taille de nos jeux actuels.





Si vous ne souhaitez prendre que certains épisodes, c'est déjà possible sur l’eShop, Strikers 1945 I et II, Sol Divide, Dragon Blaze et Zero Gunner 2 sont déjà disponibles séparément à 6,99 € pièce. L’inédit de cette compilation est donc Strikers 1945 III, premier portage de ce jeu sur console (attention sur l’eShop vous avez un ACA NEOGEO STRIKERS 1945 PLUS qui est une version retouchée de Strikers 1945 II).