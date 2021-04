Test de Plants Vs Zombies: Battle for Neighbourville (Switch)

Une version Switch qui possède ses atouts

Le parc Linotte : la fausse bonne idée

Un multi intéressant mais qui manque de contenu

Personnalisation en veux tu, en voilà !

Malgré ce que l'on pourrait penser, ce portage Switch s’avère être très complet et tourne très proprement sur la machine nomade de Nintendo. Quelques concessions techniques évidentes ont dû être faites (30fps constant, textures assez lisses par endroits) mais c’est un portage très propre et réussi de la part d’Electronic Arts. Par ailleurs, soulignons la présence du moteur Frostbite 3, qui fait ici des merveilles.De plus, cette édition intégrale comprend l’ensemble du contenu présent dans la version Deluxe et avec un petit plus non négligeable : l’ajout d’un mode hors-ligne. Cela peut paraître anodin, mais en réalité c’est sans aucun doute l’atout principal de cette version Switch.Car si pour jouer en multijoueur, vous privilégierez forcément le jeu en ligne, l’IA étant très décevante, pour jouer en solo, c’est un grand avantage. Vous n’avez désormais plus besoin de vous connecter en ligne pour jouer tout seul dans votre coin à l’aventure solo car cela peut paraitre stupide, mais c'est une réalité sur les autres plateformes du marché.Dès que vous commencez le jeu, vous tomberez d’abord sur un petit menu assez sobre, bref et succinct, qui vous propose de sélectionner le mode de jeu auquel vous désirez jouer. Puis, vous vous retrouverez sur le parc Linotte, le hub central où convergent les points d’accès aux différentes fonctionnalités du jeu (aventures solo, le stand de tir, cabines d’essayages pour changer de skins, les affiches permettant de rejoindre le camp adverse, les boutiques, deux trois petits ajouts et le portal multijoueur, vous permettant de jouer au multijoueur en ligne).Il vous faut donc sélectionner une activité, si tant est qu’elle est présente sur la sélection car celle-ci ne présente pas toutes les fonctionnalités présentes, avant de vous retrouver avec un hub central brouillon où vous êtes totalement perdu.C’est simple, pour modifier votre plaque de victoire, il vous faut chercher un nain de jardin assis au milieu de nulle-part. Encore plus flagrant, pour jouer en ligne, il vous faut accéder au panneau de contrôle. Celui-ci vous permet de sélectionner le mode souhaité. Puis, vous revenez sur le hub pour vous diriger vers le portail multijoueur et ainsi lancer le matchmaking. Bref, un véritable calvaire.Autant le dire, si les aventures solo sont sympas, elles ne font pas tout. Les arcs scénaristiques sont amusants, les combats de boss très intéressants et ils offrent des cartes assez complètes. En revanche, ce n’est pas ce qui vous fera vraiment jouer et revenir sur ce jeu.En effet, si ces petits bonus sont sympathiques, c’est rapidement le multi de ce jeu qui prend le pas et attire toute notre attention. Celui-ci propose plusieurs modes de jeu assez convaincants. Le premier, nommé sobrement « A la conquête du Gazon », vous propose de jouer à l’équivalent d'un mode Convoi/Siège et Point de contrôle/Assaut dans Overwatch/Paladins.Le second, « Jardin et Cimetière OPS », revient aux sources de la licence. Il s’agit cette fois d’un mode à l’aspect Tower Defense dans lequel il vous faut défendre votre base face à des hordes de plantes/zombies qui vous attaquent par vagues, version TPS.Enfin, le troisième propose un roulement hebdomadaire s’effectuant chaque lundi. Un mode possède un aspect Deathmatch, un autre est un variant d’un mode déjà présent avec, par exemple, la présence de boss qui peuvent combattre à vos côtés ou ceux de l'ennemi...Cependant, si les modes sont sur le papier très intéressants, on ne peut en dire de même du contenu derrière. En mode A la conquête du Gazon et OPS, une alternance entre quelques cartes est faite.Et ceci ne concerne pas seulement les cartes sur lesquelles vous combattez mais aussi les personnages que vous incarnez. Côté zombie comme côté plante, le nombre de personnages à incarner est beaucoup trop restreint, malgré l’originalité de chacun d’eux et les compétences spécifiques qu’ils possèdent (bombe naine...), on en demande plus.Durant vos parties, vous incarnerez très rapidement les mêmes personnages et pourrez très rapidement découvrir tous les personnages présents. En fait, le principal défaut de ce jeu en général : c’est qu’il tourne en rond.Ce qui est intéressant avec ce titre, c’est que vous pouvez personnaliser vos plantes et zombies à gogo. Pour ce faire, plusieurs options s’offrent à vous : collecter les monnaies spécifiques présentes dans chaque aventure solo (tacos, marshmallows…) pour les dépenser dans la boutique du monde en question ; utiliser vos pièces pour les dépenser dans la boutique globale présente dans le hub ; utiliser vos ampoules pour débloquer des cartes de primes.Ceci vous permet d'obtenir de nouvelles bulles de dialogue insolites (du style "je maîtrise LA FORCE"), de nouvelles emotes pour vos personnages, de nouveaux skins pour accompagner vos plantes/zombies, même modifier votre plaque de victoire ou encore débloquer les personnages de classe « Nuée » et le Magicien pour les Zombies (pour la modique somme de 500 000 pièces d’or chacun !).Heureusement, des méthodes existent pour vous permettre de gagner plus rapidement de l’or et des ampoules. Pour l’or, il suffit simplement prendre part aux aventures solo et faire attention aux moindres détails pour trouver des coffres qui vous permettent de gagner d’importantes sommes d’or d’un coup. Pour les ampoules, il vous faut remplir les défis temporaires et les défis personnages qui vous permettront de gagner rapidement beaucoup d’ampoules.