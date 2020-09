Test de PGA TOUR 2K21 (Switch)

Le contenu de ce nouveau PGA Tour 2K21

Les points forts et points faibles

Le jeu vous permet dans un premier temps de vous créer votre personnage via le premier menu du jeu « My Player ». L’éditeur de personnage s’avère extrêmement complet et permet de modifier les traits de votre personnage dans les moindres détails, de la pupille des yeux en passant par les rides, les boutons ainsi que les tâches de rousseurs.Vous pouvez consacrer plus d’une demi-heure à la personnalisation de votre personnage, c’est un élément assez surprenant pour un jeu de golf. Certains trouveront cela inutile et pourront passer rapidement cette étape, les autres y prendront du plaisir et apprécieront ce goût du détail.Une fois votre personnage créé, vous pourrez choisir sa tenue vestimentaire, plusieurs marques existantes sont disponibles telles que Adidas, Puma ou encore Ralph Lauren. Cela augmente le réalisme de la simulation. Une vaste collection de vêtements et accessoires de golf sont déblocables en échange de la monnaie du jeu, qu’il est possible, si l’on souhaite aller plus vite, de se procurer via l’eshop contre de l’argent réel.Le menu « Partie Rapide » vous permet de lancer des parties locales à plusieurs sur la même console, des parties en lignes contre des inconnus ou des amis via des parties privées. Notons la présence d’un classement en ligne, permettant d’ajouter un challenge supplémentaire pour les plus compétiteurs.Le mode carrière, appelé simplement « PGA Tour » vous permet de faire évoluer votre personnage dans la compétition PGA Tour afin de remporter la FedExCup, de gagner en expérience et débloquer de nouveaux équipements. Licence oblige, le jeu vous permet d’affronter les réels champions de la compétions et ce sur 15 véritables parcours.Pour les connaisseurs voici la liste des joueurs professionnels présents dans le jeu :- Cameron Champ- Bryson DeChambeau aka “The Scientist”- Matt Kuchar aka “Kuch”- Kevin Kisner aka “Kiz”- Gary Woodland aka “G-Dub”- Billy Horschel aka “Billy Ho”- Ian Poulter aka “The Postman”- Tony Finau aka “Big Tone”- Jim Furyk aka “Mr. 58”- Justin Thomas- Sergio Garcia- Patrick CantlLe mode « Association » permet au sein d’associations (sortes de clubs) d’organiser des compétitions personnalisées en ligne et de confronter les autres joueurs. Le jeu a son association officielle qui organise régulièrement des événements. Vous avez aussi la possibilité de créer votre propre association et de l’administrer ou d’en rejoindre une ou plusieurs existantes.Enfin, en plus d’un mode d’entrainement, un outil de création de parcours est présent. Il permet dans un premier temps de générer un parcours plus ou moins aléatoire au travers de différents choix (localisation, nombre de trous, présence d’eau, d’arbres, de plantes etc.) puis de le modifier à souhait (transformation du terrain et du paysage, ajout d’objets décoratifs en tout genre, paramétrage et modifications des trous etc.). Ces niveaux sont ensuite praticables dans différents modes de jeu et sont accessibles pour les autres joueurs en ligne.Parlons d’abord du gameplay. Le jeu est classique dans son déroulé (on ne révolutionne pas un jeu de golf), il faut choisir avec soin son club de golf en fonction de la distance que l’on souhaite atteindre et du terrain sur lequel la balle se trouve. L’étude du sens et de la force du vent est ensuite primordiale pour ajuster sa direction puis il faut frapper la balle avec précision, à l’aide d’une classique jauge qui nous aide à savoir quand frapper au bon moment. Ce geste ne se fait non pas au bouton mais au joystick, ce qui rends l’opération plus « réaliste » en quelque sorte mais aussi plus complexe si l’on veut être précis, car en plus de pousser le joystick vers le haut au moment souhaité pour frapper la balle il faut aussi le faire le plus droit possible afin de ne pas dévier la trajectoire : pas toujours simple au début.Heureusement, un mode entrainement est mis à disposition des joueurs néophytes et qui peuvent se sentir rebutés. Si l’on joue au jeu sans être connaisseur du golf en général et du gameplay des versions vidéoludiques certains aspects peuvent paraitre assez flous comme les tableaux de scores en cours de compétition pas toujours très compréhensibles. C’est notamment le cas dans le mode en ligne.Graphiquement, si le jeu ne tient évidemment pas la comparaison avec les versions playstation et xbox, il n’en demeure pas moins de bonne facture. Si l’on fait abstraction d’un aliasing assez présent et de textures qui ont parfois tendance à clignoter, on se retrouve avec un jeu globalement propre et réaliste. La stabilité du portage Switch a dû se faire au travers de concessions graphiques mais l’on se retrouve toutefois face à un jeu de bonne facture, surtout du si on le considère comme un jeu portable.Le rendu réaliste des graphismes est appuyé par le soin apporté à l’ambiance sonore que ce soit du côté des bruitages plaisants mais aussi et surtout du côté des commentaires audio. Ces derniers sont tout simplement une réussite, les actions et résultats du joueur son commentés de façon réaliste et fluide. Il y a une véritable impression d’avoir des commentateurs dans son oreillette et non des phrases pré enregistrées placées les unes à la suite des autres. Seul point noir et non des moindres : les voix sont uniquement en anglais. Dommage pour les néophytes du golf ne parlant pas anglais, ces derniers se retrouvent un peu mis de côté dans l’immersion du jeu. Notons toutefois que les textes sont tous traduits en français, les commentaires ne sont toutefois pas sous-titrés.En dehors de temps de chargement un peu longs au lancement du jeu et d’un mode de création de parcours assez complet mais peu intuitif et lent (on commence par créer un parcours généré aléatoirement au travers de quelques critères de sélection puis on peut y apporter des modifications plus importantes par la suite, via une interface assez brouillonne et souffrant de ralentissements), le dernier point faible du jeu réside en son mode carrière auquel il manque une forme de mise en scène qui aurait permis une plus forte immersion du joueur.Malgré ces quelques défauts, PGA Tour 2K21 n’en demeure pas moins une réelle bonne surprise en termes de simulation sportive sur Nintendo Switch que ce soit au niveau du contenu, des modes de jeu et de son réalisme en termes de gameplay mais aussi d’ambiance graphique et sonore.