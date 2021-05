Test de King of Seas (Switch)

Sur le pont de votre nouveau navire

Univers dynamique

Hissez la grand-voile !

Attention à l’océan, moussaillons !





Avec une esthétique particulièrement soignée, des perturbations atmosphériques qui vont venir perturber votre navigation (tempête, brouillard, vaisseaux fantômes en pleine nuit, volcan, etc) et qui sont graphiquement très belles, King of Seas est aussi un enchantement pour les yeux. On aime à s’y promener pour apprécier la qualité du graphisme, des illustrations de chaque personnages, ou simplement la dynamique des différents vaisseaux (et leurs collisions accidentelles engendrant de nouveaux combats).

Après un court tutoriel qui vous permettra d’obtenir les premiers éléments de scénario et de prendre en main votre navire, l’aventure commence ! S’il convient de choisir la difficulté avant de commencer la partie (les différents niveaux permettant d’obtenir plus ou moins de bonus ou de malus), chaque partie est différente.En effet, ce jeu d’exploration se dote d’un système de génération de cartes procédural. Seule constante : la forteresse du roi se trouve au centre. Pour le reste, la surprise est totale. Ce sera à vous d’explorer les mers, d’aller quérir les cartes auprès du cartographe et d’arpenter votre nouvel univers.Les possibilités sont immenses : l’histoire principale, bien entendu, nécessite toute votre attention. Elle permet de débloquer quelques nouveautés dans le gameplay, mais aussi de passer un excellent moment à la découverte des différents personnages, et de leur humour très second degré.Alors bien sûr, l’intrigue n’est pas très originale : l’accusation à tort du meurtre de votre père qui vous pousse à devenir pirate pour laver votre honneur, on l’a un peu déjà vu dans de nombreux films, séries, jeux, jeux de rôle et j’en passe. Mais l’univers vaste, les personnages et toutes les autres possibilités, notamment de quêtes annexes, rendent l’expérience aussi plaisante qu’inédite. Ce qui est tout à fait admirable !Au rang des autres possibilités, on retrouve, en vrac, la possibilité de se « balader » et de couler tous navires à notre portée (à condition d’être suffisamment bien équipé, nous y reviendrons) ; des quêtes annexes dans les différents ports qui vont d’aller rendre sa bourse à notre cartographe préféré à livrer des bonbons à telle colonie ou à couler un certain nombre de navire d’un type spécifique. Mais aussi, de la pêche, avec une collection de poissons à compléter, et des cartes aux trésors à résoudre pour récupérer le butin. La liste est longue, oui, mais attention : toute action à des conséquences !Toute action entraine une réaction. C’est aussi le cas dans King of Seas ! Effectuer une quête au profit d’une colonie peut entrainer le mécontentement d’une autre, couler les navires va demander de l’équipement, et le commerce est une chose à ne pas prendre à la légère.Pour ce dernier point, il faudra être vigilant : chaque port a une ressource qu’il peine à produire et une autre en grande quantité. L’une vaut plus cher que l’autre. A vous de vendre votre bois, vos médicaments ou vos rubis dans le bon port pour maximiser vos gains !Mais tout ceci ne nous dit pas comment on y joue ! C’est relativement simple : le joystick vous permet de contrôler votre navire (du point de vue du bateau, ainsi ce sera sa droite et sa gauche, ce qui nécessitera pour les moins latéralisés d’entre nous quelques ajustements). Les gâchettes permettent soit de lever les voiles, soit de les abaisser, avec trois niveaux de vitesse. Jouer avec vous permettra d’effectuer de magnifiques drifts en mer afin de maximiser vos impacts lors des combats navals. Les autres gâchettes correspondent aux canons bâbord et tribord.A cela s’ajoutent des touches pour switcher entre les différents types de boulets et les attaques spéciales. Le tutoriel étant extrêmement bien fait, il s’avère très facile de tout saisir rapidement, des petits rappels visuels venant ponctuellement s’afficher à l’écran en cas de problème.En plus d’être un jeu d’exploration, King of Seas est aussi un RPG. Chaque navire coulé ou ressource récupérée en mer vous donnera de l’expérience, celle-ci fera monter de niveau votre navire et vous permettra de débloquer des points de talent. Votre vaisseau est trop petit ou pas assez puissant ? Pas de problème ! Le charpentier de votre colonie peut vous en vendre d’autres. A vous, ensuite, de choisir lequel sera le plus adapté à votre façon de jouer ou à votre mission.