Test de Horizon Chase Turbo (Switch)

L’intérêt de l’acheter maintenant avec ses extensions, c’est que désormais nous avons un gameplay un peu plus varié dès le départ. Le jeu de base nous propose de participer à un tournoi mondial, où vous allez enchainer les courses dans douze pays. Première étape : la Californie.





Sous la forme du jeu de base, on fonce le plus vite possible en remontant les 20 concurrents les uns après les autres, le but étant d’arriver au minimum dans les 3 premiers pour décrocher une coupe. Les récompenses en points vous permettront de débloquer les courses suivantes ou des courses spéciales pour tenter d’acquérir des améliorations mécaniques : transmission, suspension…..à chaque fois vous aurez 3 choix, cet upgrade s’appliquant ensuite à l’ensemble de vos véhicules. De nouveaux véhicules sont également déblocables, mais il faut reconnaître que la voiture de sport rouge du début est très polyvalente et vous permettra d’avancer assez loin sans avoir vraiment intérêt à passer à d’autres véhicules.

Vous noterez que je parle de véhicule de sport rouge sans donner une référence précise d’un modèle de véhicule du célèbre constructeur italien avec son cheval qui se cabre, tout simplement parce que l’on reconnait le style du véhicule mais que pour une question de droits, on n’a pas modélisé avec 100% de réalisme chaque bolide en affichant le nom de la marque. C’est d’ailleurs ce véhicule rouge qui fait penser à la base à Out Run, alors qu’au niveau gameplay, on est clairement plus proche de Lotus Turbo Esprit Challenge. D’ailleurs, la filiation n’est pas fortuite, puisqu’à la musique, on retrouve Barry Leitch, qui nous avait gratifié de la qualité de son travail sur Top Gear (SNES), Rush et……Lotus Turbo Challenge. Bref la boucle est bouclée, avec une musique à nouveau de qualité.

Gardant l’esprit rétro, Horizon Chase Turbo jouit d’une bonne réalisation technique. Même si les éléments en 3D sont un peu rudimentaires sur certaines courses et ne jouissent pas de certains détails d’un Out Run par exemple, en particulier avec des aplats un peu décevants par rapport à un bord de mer que l’on aurait aimé mieux modéliser, ce nouveau jeu tire son épingle du jeu avec une excellente vitesse de défilement, des scènes de nuit vraiment agréables, en particulier avec la cité urbaine illuminée se détachant au fond ou les courses avec le soleil couchant.



Si le jeu joue avec la météo (neige notamment et pluie), en revanche cela n’impacte pas vraiment le gameplay du jeu. On doit se concentrer en observant la ligne d’horizon, pour tourner à temps et éviter de toucher un élément du décor (hop un petit tonneau mais pas aussi spectaculaire que…Out Run) et on redémarre assez vite. On apprend à doser sa trajectoire pour se glisser entre les véhicules, les heurter sur le côté ne fait pas de mal, en revanche il faut éviter de leur heurter par l’arrière, à moins que cela ne soit eux qui vous percutent. Si la difficulté est progressive et bien dosée d’une course à l’autre, il faut reconnaître qu’au niveau IA, on est parfois déçu par l’aspect kamikaze de certains concurrents. Bon il est vrai qu’on a été content une fois de se faire percuter à l’arrière pour franchir la ligne d’arrivée alors qu’on était en panne d’essence.

Pas de timing mais une qualification à obtenir dans le Top 3

Ici, pas de côté stressant d’Out Run avec une fin brutale, vous allez devoir faire votre parcours en trois tours par course, en veillant à être parmi le tiercé de tête. Si vous êtes pied au plancher tout le temps, votre carburant se consomme rapidement, il faut donc avoir le réflexe de récupérer les jerricans rouges sur la route, ou du moins repérer leur emplacement pour les prendre au tour suivant si on venait à les manquer.



Au niveau des power-up, vous pourrez ramasser une nitro en cours de course, mais comme elle est unique, il n’est pas toujours facile de la prendre en cours de route. Ramasser un max de pièces bleues sur la route et finir premier vous permettra de décrocher un trophée platine. Les premières courses sont vraiment présentes pour se faire la main et on n’éprouve aucune difficulté. Mais dès que l’on passe au Chili, il va vraiment falloir faire attention à sa jauge et ne pas louper les zones de remplissage, sous peine de ne jamais pouvoir finir votre course pour cause de panne sèche et être disqualifié. D’ailleurs, le niveau de votre réserve d’essence est pris en compte dans le calcul de vos points et vous apporte un bonus si vous êtes au maximum en arrivant sur la ligne d’arrivée.

Horizon Chase Turbo nous permet de voyager sur les différents continents ; Californie, Chili, Brésil, Afrique du Sud, Grève, Islande, les Émirats Arabes Unis, l’Inde , l’Australie, la Chine, le Japon et Hawaï. C’est donc assez frais, et pour pouvoir en voir le bout, avec différents monuments hautement reconnaissables, il va falloir s’accrocher un minimum et obtenir toutes les améliorations possibles dans les quatre catégories suivantes : accélération, maniabilité, essence et nitro.





Chaque lieu géographique de course est structuré en trois grosses étapes (chacune regroupant trois courses à effectuer) et une course bonus. Ce sont ces courses bonus, où il faut arriver premier, qui vont vous permettre d’obtenir les précieux upgrades pour l’ensemble de vos véhicules.





Avant chaque course, on choisit son véhicule en vérifiant ses caractéristiques par rapport au circuit proposé. Comme indiqué un peu plus tôt, vous pourrez faire sans problème la moitié du challenge avec le seul premier véhicule avant de sentir réellement le besoin de varier parmi les 31 autres modèles que vous pourrez débloquer peu à peu.





Au niveau du gameplay, l’impression de vitesse est grisante mais la sensation de contrôler réellement son véhicule reste limitée : on braque, on évite de se mettre trop près du bord de la route et c’est un peu tout. Il n’y a pas les sensations d’un véritable pilotage à la Gear.Club Unlimited 2 au minimum ou de type Forza, Ridge Racer ou NFS, le gameplay trahit son esprit rétro et son origine sur mobile. C’est pour cela que payé plein pot à 19,99 €, le rapport qualité/prix aurait été mitigé, à 5,99 € son prix actuel sur l’eShop qu’il faudra guetter s’il revient à ce tarif plus tard, c’est une très bonne affaire.



Il faut en revanche aimer l’esprit rétro car si vous avez passé ces dernières semaines sur Asphalt 9, le rendu graphique est très différent. Les décors avec un nombre réduit de polygones sur un fond 2D ne feront peut-être pas vibrer tout le monde même si le choix des couleurs, souvent dans les pastels ou très saturées, donne une touche graphique pas désagréable du tout. Mais on avoue qu’on s’attendait à un poil mieux, en particulier dans les tunnels. Un peu gadget, les bulles de type BD, où votre personnage commente une action au cours de la course : « ne me ralentis pas », « nous approchons de la victoire »…On y prête attention au début puis on les oublie très vite.

Une bonne rejouabilité

Des modes qui se jouent également jusqu’à quatre en local.

On appréciera également le mode endurance (bien relevé) mais surtout le mode Playground, qui nous permet de nous lancer dans des courses avec plus de variété, comme les circuits en miroir, les contre-la-montre, l’intervention de la météorologie (la visibilité en prend un coup avec le brouillard) et la nitro infinie. Mais ce qui est vraiment appréciable, c’est de pouvoir jouer à tous ces modes jusqu’à quatre en locale via l’écran partagé. Grand écran recommandé pour pouvoir profiter de l’affichage.



Le titre a d’ailleurs séduit mon junior qui s’est très vite invité à une petite compétition. A deux, cela tourne très bien en restant fluide, quasiment à 60 fps constant, à quatre le framerate tient également bien le choc. A noter que le problème de freeze qui arrivait ponctuellement en cours de partie après la réussite d’une course, relevé dans les premiers temps de lancement du jeu, semble avoir été corrigé, nous ne l’avons pas rencontré lors de nos derniers essais. Et avec une interface en français et un poids pas trop élevé sur la carte mémoire, le titre peut s’acquérir uniquement en démat sans trop de regrets, mais vous pouvez également vous procurer le jeu en version physique sur Amazon UK et aux USA.

Et les extensions ?

Pour le moment, nous avons sur le marché deux extensions : Rookie series (gratuite) et Summer Vibes (payante).

La Rookie series est clairement dédiée aux jeunes joueurs ou joueurs occasionnels. Ici pas de gestion du carburant, de pièces de collection ou de classement, on est là pour se faire la main sur le jeu (un mode easy en quelque sorte) A la fin des séries, on débloque un permis de conduire spéciale et on est théoriquement prêt à se lancer dans les meilleures conditions pour le tournoi mondial et les autres modes du jeu. Parfait pour un apprentissage en douceur.



Summer Vibes renforce un peu le côté Out Run de certains décors de course. Même si ce ne sont pas des décors inédits puisque le DLC puise dans le fond des courses présentes dans le jeu de base, on nous les assemble d’une manière différente, ce qui en fait un plaisir de redécouverte intéressant.





En revanche, la difficulté est plus corsée et pour passer à la course suivante (sur 12 courses), il va falloir remporter les courses pour déverrouiller les suivantes. Un DLC qui reste accessoire mais qui n’est pas excessif niveau prix, c’est donc un mode New+ en quelque sorte, facturé 1,99 €, qui vous permettra de montrer que vous êtes un as du volant, enchainant 12 courses sur routes ensoleillées, alternant la campagne, le sable, dans des grandes villes côtières. Petit bonus, vous pourrez déverrouiller 5 skins pour votre véhicule et vous avec accès à un nouveau véhicule. On ne se sent clairement pas floué par ce petit investissement supplémentaire et il nous reste quelques pistes à finir.

Prix du jeu tarif normal : 19,99 €, en promotion actuellement à 5,99 €. Foncez !



Si vous terminez le tournoi mondial en faisant le tour des 12 pays, vous n’en avez pas pour autant fini avec ce jeu. Outre le fait que vous chercherez à glaner le trophée or pour chaque course en terminant premier, et en essayant de compléter à 100% chaque zone géographique en glanant tous les bonus afin d’avoir le score le plus élevé, vous allez débloquer d’autres modes, notamment les tournois selon trois niveaux de difficulté (Amateur, Professionnel et Master), représentant quatre courses s’enchainant dans 4 pays. Les véhicules accessibles dépendront de ceux que vous aurez débloquer dans le tournoi mondial.