Cruis'n Blast : l'Arcade directement chez soi !

Cruis'n Blast - Announcement Trailer - Nintendo Switch | E3 2021 23/09/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Effet Wahou garanti !

On remet une p'tite pièce ?

Sauf que certains n'ont pas encore dit leur dernier mot ! Pour preuve, Cruis’n Blast est une borne d’arcade parue en 2017 avec une belle ambition de reconquête… Las, la crise sanitaire l’a rapidement plombée, pour pas trop longtemps on l’espère.Ses créateurs ont donc décidé de réagir : puisque les joueurs ne peuvent plus aller en salle d’Arcade, pourquoi ne pas amener l’Arcade à eux directement ? C’est ainsi que Cruis’n Blast a commencé son adaptation sur Nintendo Switch. Et on peut dire qu’ils ont eu une sacrée bonne idée !Car autant vous le dire tout de suite, le contrat est rempli, et pas à moitié : le jeu va vraiment vous donner l’impression de jouer à une borne d’arcade… Le volant en moins, évidemment. Le rendu visuel en docké est absolument superbe et techniquement très solide : 1080 P et 60fps.Le jeu est fluide, nerveux, propose des graphismes franchement superbes et risque bien de vous scotcher un bon moment devant votre écran. D’ailleurs, une fois n’est pas coutume, on vous recommande chaudement de jouer à ce jeu en docké, le rendu visuel étant largement meilleur. En portable, le jeu reste très joli, rien à redire. Simplement, l’effet « borne d’arcade » s’estompe forcément avec un petit écran et une résolution moindre.Et oui, visuellement c’est Wahou ! et à plusieurs niveaux : d’une part les graphismes sont vraiment jolis : pas question ici d’ultra réalisme, mais simplement de graphismes de jeu d’arcade aux petits oignons : c’est riche, coloré, vertigineux, les environnements fourmillent de détails et il se passe toujours 1001 choses à l’écran.D’autre part, on l’a dit, c’est techniquement vraiment très solide pour un jeu Nintendo Switch : les 60 fps sont bien là, le 1080p en docké aussi. Promesse tenue. Et ça se sent tout de suite ! Les modélisations sont réussies, les effets de lumière sont magnifiques et les reflets sur les flaques d’eau bluffants. Cerise sur le gâteau, les temps de chargements restent raisonnables... Et les musiques sont au top. Franchement, c’est visuellement d’un excellent niveau !Surtout, cet excellent rendu possède indéniablement une « patte » borne d’arcade. On sent tout de suite, et très clairement, que le jeu est directement issu d’une borne d’arcade. Il y a ce ressenti, ce petit quelque chose que n’ont pas les jeux console et qui donne un charme fou à ce Cruis’n Blast. Le tout dans une ambiance complètement délirante.Attention, toutes ces qualités viennent également avec les défauts d’un jeu d’arcade : en termes de modes de jeu, on reste fatalement sur du très basique : un mode « Tournée »(championnat en 4 courses), un mode arcade, un mode contre la montre, ou course simple. Rien de très fou là-dedans. Toutefois, on peut quand même compter sur 30 circuits très variés, dont certains avec des "défis" sympa : poursuite par la Police, attaque d'hélicoptères, etc.Et vous pourrez compter sur plusieurs niveaux de difficulté (dont les plus élevés sont bien corsés) et sur 23 véhicules à débloquer, sachant que vous pourrez tous les améliorer et les personnaliser : peinture, néons façon Fast & Furious, préparation moteur, etc. Il y a donc largement de quoi faire !Pour finir, il faut simplement vous parler du jeu en lui-même : Cruis’n Blast est évidemment un jeu de course d’Arcade, et on y retrouve pas mal d’ingrédients bien connus : boosts sur la piste, figures acrobatiques à réaliser, possibilité de crasher vos concurrents, bonus d’argent disséminés sur la piste, « clés » à récupérer pour déverrouiller des véhicules… Tout cela est assez classique mais diablement efficace.Surtout, les courses sont extrêmement nerveuses, avec des circuits vraiment originaux, portés par des thèmes forts et surprenants : il se passe toujours 1001 choses pendant la course, il y a de multiples rebondissements et certains effets sont vraiment saisissants. L'ambiance globale est franchement délirante et grisante, et on a vraiment un effet Wahou à chaque découverte de circuit. A chaque fin de course, on a une seule hâte : découvrir le suivant. Bravo !Concernant la jouabilité, on est également sur une conduite 100% Arcade. Le tout reste très agréable et simple à prendre en main, mais n'espérez pas retrouver le moindre réalisme dans les sensations de conduite. Peu importe, ce n'est pas du tout le but recherché ici. Manette en mains, le fun est immédiat et c'est bien ce qui compte ! Pour les curieux, un mode gyroscope est également disponible. Tout à fait jouable, il ne nous a quand même pas paru indispensable. C'est quand même un petit Plus à souligner qui pourrait séduire certains joueurs, y compris les plus jeunes !Alors évidemment, vous aurez quand même vite fait le tour des pistes présentes. Si vous vous contentez de faire toutes les pistes en mode « facile », vous aurez vite terminé le jeu. En revanche, si vous souhaitez débloquer tous les véhicules, dont certains sont complètement loufoques ( ça vous tente de piloter un… Dinosaure ???), et si vous voulez tous les booster au max de leurs possibilités, cela va vous prendre beaucoup plus de temps ! De plus, les niveaux de difficulté supérieurs vont vraiment vous donner du fil à retordre et c’est exactement ce qu’on aime dans ce type de jeu.Un mot pour finir sur le multijoueur : si on peut regretter que Cruis’n Blast ne propose que du multi en local (soit en écran splitté jusqu’à 4, soit en local sans fil) et aucun mode online pour le moment, les développeurs promettent que selon le succès rencontré par le jeu, du online pourrait être implémenté à l’avenir. En tout cas, le mode splitté fait déjà très bien le job et si le rendu visuel perd forcément un peu de sa superbe, cela reste quand même très fun à jouer.Nous lançons donc un appel à tous les fans endormis de la série des Cruis’n : Dring Dring, fini de dormir, Cruis’n Blast est là pour vous réveiller pour de bon !