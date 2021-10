A monster's expedition : visite d'un musée à ciel ouvert

Portage sur Switch

Un monde ouvert et rigolo



Le principe du jeu est simple : se balader, explorer et surtout résoudre les multiples puzzles afin d'avancer d'îles en îles et d'en découvrir toujours plus. Un système de boîtes aux lettres permet de voyager rapidement entre différents points de l'immense carte à votre disposition. Il faudra cependant les découvrir avant de pouvoir vous y "poster" directement.

De la difficulté d'abattre des arbres

Au fur et à mesure du jeu, on se rend compte que si l'on met à l'eau deux rondins de même taille côte à côte, ils deviennent... un radeau ! Il est alors possible de se propulser en prenant appui sur un rocher et vogue la galère vers d'autres horizons ! Des rondins d'une case ou de deux, de chêne, de boulo ou d'hêtres, les possibilités sont multiples et la map, immense.





Pour casser l'effet de monotonie, les décors changent, les saisons passent et quelques subtilités de gameplay apparaissent avec le temps. La non-linéarité du titre en fait d'ailleurs une force : vous bloquez sur un puzzle ? Pas de soucis, nous sommes à peu près sûrs qu'il existe un embranchement que vous n'avez pas encore testé.



Un monde de possibles

Difficile de passer à côté de ce titre. Les amateurs de puzzle game vont adorer, ceux qui préfèrent les jeux bienveillants, tranquilles, aussi. Ceux encore, qui veulent juste se promener dans des environnements graphiques somptueux en prendront plein les yeux.





Car A monster's expedition offre visuellement une expérience très qualitative. C'est beau, les textures donnent véritablement vie à l'environnement, les objets abandonnés sont immédiatement reconnaissables. Difficile de faire plus agréable comme expérience.



L'interface est ultra facile d'utilisation : ainsi, vous pouvez jouer aussi aisément au joystick, qu'aux boutons ou encore via le tactile. Les trois façons de jouer sont fluides, la possibilité de revenir en arrière ou de recommencer le puzzle permet d'explorer toutes les possibilités facilement.





Outre les textes des cartels de chaque "oeuvres" présentes dans cet étrange musée, il n'y a aucun texte, ni aucune indication autre dans A monster's expedition. Et au final, il n'y en a pas vraiment besoin. Le jeu se suffit largement à lui-même pour notre plus grand plaisir.

A monster's expedition est un titre déjà présent sur smartphone. Sorti en 2020, il s'offre en 2021 un portage sur Switch des plus réussis. Dans l'intervalle, le jeu a beaucoup fait parler de lui : Finaliste de l'IGF (Independant Game festival) dans les catégories game design, audio, et gagnant la mention spéciale du grand prix ; finaliste de la catégorie Meilleur jeu mobile au Unity Showcase Awards de 2021 ; finaliste catégorie Jeu mobile de l'année aux Golden Joysticks 2020 ; et déclaré l'un des meilleurs jeu vidéo de 2020 par The New Yorker. Fort de toutes ces distinctions, nous sommes d'autant plus curieux de découvrir ce titre qui, de prime abord, offre un visuel agréable et tout doux.Cela fait déjà quelques tests que l'on se rend compte de la capacité du studio Darknek à nous enchanter. Avec A snowman is hard to build, puis Cosmic Express, le studio se dote d'une atmosphère caractéristique, celle des jeux bienveillants et doux. A monster's expedition ne déroge pas à la règle. Vous dirigez une créature toute noire portant un sac à dos et partez à l'aventure.Rapidement, vous vous rendez compte que vous vous trouvez dans une sorte de musée à ciel ouvert. En effet, ponctuellement, vous tombez sur des piedestals portant ici une boite de céréales, là un trombone, là bas juste une carte postale. L'humour est omniprésent et se lit dans les textes, intégralement en français, accompagnant chaque découverte.Pour avancer, rien de plus simple... enfin non. Puisque nous sommes dans un puzzle game, rien n'est vraiment simple. Disons que sur le principe c'est facile : on pousse un arbre, qui devient un tronc, et on tente de le pousser dans l'eau pour que le rondin devienne le pont qui permet d'accéder à l'île suivante. Jusque là, tout va à peu près bien.Là où les choses se compliquent, c'est quand on se rend compte que le rondin, si on le fait rouler, ne s'arrête qu'au premier obstacle. Mais aussi que pris par l'une de ses extrémités, il est possible de le redresser, pour ensuite le pousser dans une autre direction (et ainsi le faire rouler dans un autre sens). Tout sera alors question de comment pousser, tirer, orienter ce rondin pour en faire un pont valable.