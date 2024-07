Pokémon Rubis et Saphir auraient pu avoir des noms bien différents

« Il est possible que ces noms aient toujours été destinés à être remplacés. Ou qu'il s'agisse de noms réellement envisagés. Après tout, il a fallu attendre la fin du développement pour que Rubis et Saphir soient choisis comme noms. Quoi qu'il en soit, pendant un certain temps, Indigo et Crimson ont été les noms utilisés par Game Freak, c'est certain. »

Pokémon Rubis Oméga & Saphir Alpha - Bande-annonce Nostalgie (Nintendo 3DS) Retrouvez la vidéo sur YouTube

C’est Farore.Gba, un fan de la saga Pokémon, qui a vendu la mèche sur son compte X (anciennement Twitter). Ce dernier nous apprend que Rubis et Saphir auraient pu avoir deux noms totalement différents. C’est en examinant le code source que Farore.Gba a découvert cette petite pépite : « Pokémon Indigo Version » et « Pokémon Crimson Version », que l’on peut traduire en français par « Version Indigo » et « Version Pourpre ».Il semble donc que les deux jeux aient eu ces titres potentiels à un moment donné. Notez qu'il s'agit là de traductions approximatives. De plus, personne ne peut dire avec certitude à quel stade du développement ces noms alternatifs ont été envisagés. En tout cas, c’est toujours amusant de faire ce genre de découvertes bien des années après la sortie du jeu.Farore.Gba nuance néanmoins son propos avec la citation suivante :Lancés en 2002 au Japon et en 2003 en Europe sur Game Boy Advance, Pokémon Rubis et Saphir ont inauguré la 3e génération de la franchise. C’est dans cet épisode qu’apparaissent pour la première fois les combats duo, les concours, les bases secrètes, les baies mais également le système de natures et d’EV ou encore les deux antagonistes, la Team Aqua et la Team Magma. Que de souvenirs …En 2014, le jeu aura même droit à un remake d’excellente facture, Pokémon Rubis Oméga et Pokémon Saphir Alpha, sur Nintendo 3DS. Ces remakes proposaient bien entendu une refonte totale graphique mais aussi de nouvelles mécaniques de gameplay tels que la Méga Evolution ou le jeu en ligne.Que pensez-vous de ces noms, Indigo et Pourpre ? Avez-vous d’autres suggestions ? Faites-le nous savoir dans les commentaires.Source : Nintendo Everything