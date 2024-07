Et si Zelda Tears of The Kingdom était porté sur Game Boy ?

Pour se replonger dans l’aventure, n’hésitez pas à regarder cette vidéo (Attention aux Spoilers) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Cela fait déjà un an que Nintendo a transformé l’essai avec Zelda Tears of The Kingdom sur la Nintendo Switch. Les attentes étaient très fortes pour succéder au chef d’œuvre qu’est Breath of The Wild sorti en 2017 simultanément avec la Nintendo Switch. Encensé par la presse et par les joueurs, Zelda Tears of The Kingdom a été couronné d’un 20/20 dans les colonnes de Puissance Nintendo !Zelda Tears of the Kingdom s’est démarqué avec une astuce scénaristique permettant de replacer Link dans le contexte de Breath of The Wild tout en apportant une expérience orientée sur la verticalité. En effet, Link explore désormais 3 mondes : les profondeurs de la terre, les îles célestes et la surface d’Hyrule.Aujourd’hui, nous découvrons une vidéo postée par un compte s’étant déjà illustré pour une réinterprétation de Pokemon Scarlet/Violet.La vidéo nous propose de revivre les passages marquants de Zelda Tears of The Kingdom sur la légendaire et toute première console portable de Nintendo.La vidéo débute avec la signalétique du warning se transformant astucieusement en emblème de la triforce.La transposition des cinématiques clés du jeu reste fidèle à l’œuvre originale tout en dévoilant les scènes marquantes nous laissent déjà un sentiment de nostalgie. Les principaux protagonistes sont présents, nous retrouvons donc Pru’ha, Babil, Yunobo, Mineru et Sidon.Durant la scène du saut vertigineux de Link depuis le plateau du prélude, nous nous rêvons à vivre l’expérience de ce jeu 30 ans plus tôt. L’affrontement final et sa scène conclusive nous donnent les frissons. Les animations sont accompagnées d’une réinterprétation des iconiques compositions de Manaka Kataoka pour Zelda Tears of the Kingdom au format 8 bits.Cette transposition met en exergue la poésie et le lyrisme de ce chef d’œuvre qui a marqué et qui continue de marquer le paysage vidéoludique. Nul doute que comme nous, vous serez sensible à la qualité de la réalisation de cette adaptation Game Boy de Tears of the Kingdom.