Tout ce qu'il faut retenir du Animal Crossing Direct du 15 octobre 2021

Animal Crossing: New Horizons Direct - 15/10/2021 (Nintendo Switch) 15/10/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Contenu du nouveau DLC gratuit d'ACNH

Barusto le Barista ouvre son café au musée

Des découvertes surprenantes avec Amiral

Des gyroïdes à déterrer à coup de pelle !

Des recettes de cuisine au milieu des plans de bricolage

L'ile de Joe accueille son marché

Et la vie sur votre île : Tom Nook pense à vous !

Annonce d'un DLC payant : Animal Crossing Happy Home Paradise DLC

Une maison de vacances aux Villas de Lou

Concevoir des villas de rêve

Rénovation de villa et colocation

Infrastructures

Le Réseau des Joyeux Décorateurs à la rescousse

Inviter des personnages grâce aux amiibo

Des compétences disponibles sur votre ile

La série 5 des cartes Animal Crossing

Le NookPhone se met à jour lui aussi

Qu'il nous tardait de découvrir la teneur de la grande mise à jour promise par Nintendo lors du Nintendo Direct de septembre 2021 : cet Animal Crossing Direct, diffusé ce vendredi 15 octobre 2021 à 16h sur YouTube, n'a pas manqué de nous surprendre ! En effet, outre l'annonce d'un DLC payant appelé Happy Home Paradise; Nintendo a aussi profité de l'événement pour annoncer le prix de l'abonnement Nintendo Switch Online + Expansion Pack ... et bien entendu a largement présenté le contenu du DLC gratuit accessible à tous début novembre.Voici le Replay de cette émission :C'est donc le 5 novembre prochain que sera disponible une nouvelle mise à jour gratuite pour le jeu Animal Crossing: New Horizons. Il s'agira d'ailleurs de la dernière mise à jour de nouveau contenu pour le jeu star de l'année 2020 sur Nintendo Switch, fort de ses 33,89 millions d'exemplaires vendus au 30 juin 2021 . Pour cette dernière grosse mise à jour de contenu, Nintendo a mis les petits plats dans les grands, et il fallait bien une dizaine de minutes d'émission pour découvrir tout ça !Plus bas, vous retrouverez le contenu du DLC payant annoncé aujourd'hui.Robusto, le barman, est de retour dans Animal Crossing : attendu depuis longue date, son café, Le Perchoir, accueillera les habitants de votre ile au premier étage du musée dès la sortie du DLC, le 5 novembre prochain.Le Perchoir est un lieu convivial qui, toutefois, se méritera : il faudra répondre à une exigence du maitre des lieux, Thibou le conservateur du musée, pour pouvoir y accéder. Sans cela, ses portes resteront closes et on espère que la mission ne sera pas trop impossible pour les joueurs qui comme nous sont impatients d'aller siroter un café en compagnie d'autres personnages de l'ile comme Marie qui, une fois n'est pas coutume, osera sortir du Bureau des résidents !En utilisant les cartes amiibo – notez qu'opportunément une nouvelle série de cartes NFC seront commercialisées à la même date, il sera possible d'inviter d'autres personnages à venir prendre le café avec vous, par un simple coup de fil depuis le téléphone du café.Le ponton inutilisé depuis la sortie du jeu va enfin avoir une utilité : c'est en effet Amiral qui vous y attendra pour vous emmener découvrir des iles lointaines ! Au doux son de ses chants marins, vous arriverez sur des iles étonnantes à la flore inconnue, au fuseau horaire parfois décalé... ou même à une saison différente de la vôtre.Un bon moyen d'apporter un peu de variété : si on aime bien les paysages enneigés en hiver, il nous tarde en général assez vite de retrouver une végétation verdoyante sur notre ile, et cette fonctionnalité semble donc bienvenue pour rythmer un peu nos parties en variant ses couleurs. Le bonheur, oui, tient à peu de chose !Vous aviez l'habitude d'arpenter votre ile pour découvrir des fossiles ? Eh bien désormais, vous allez pouvoir déterrer des gyroïdes : chacun émet un son différent, et s'obtient en le plantant et en l'arrosant, puis en patientant simplement jusqu'au lendemain.Vous pourrez collectionner les gyroïdes de façon à les personnaliser pour qu'ils s'intègrent parfaitement à votre intérieur, et leur faire produire des sons uniques composant, tous ensemble, une sorte de mélodie plus ou moins harmonieuse.Vous en aviez assez d'assembler des matériaux pour construire des meubles ? Et si vous faisiez désormais pousser des fruits, des légumes ou des céréales pour réaliser des recettes de cuisine ?C'est l'objectif de cette nouvelle fonctionnalité révélée lors du Animal Crossing Direct : en faisant pousser ces différents produits, vous pourrez réaliser des recettes de cuisine pour créer des plats ou des boissons. Une nouveauté originale : tous en cuisine !L'activité économique se développe sur l'ile de Joe : des commerces vont en effet faire leur apparition... si bien sûr Joe arrive à les convaincre, moyennant finance, de s'y installer.Des personnages connus du jeu viendront alors ouvrir une échoppe sur l'ile de Joe : Rounard, Sarah et Blaise sont ainsi cités par Nintendo comme commerçants venant profiter de la douceur de vivre de l'ile de Joe. Risette et Serge seront aussi présents pour personnaliser vos meubles.Et si vous n'avez pas peur des arts divinatoires, Astrid vous accueillera pour vous proposer ses prédictions quotidiennes, tandis que Ginette vous proposera une nouvelle coupe de cheveux. Ils n'ont pas fait les choses à moitié pour développer l'ile de Joe !Vous pourrez continuer vos activités sur votre ile et même en faire de nouvelles, suite à cette mise à jour. Ainsi, vous aurez la possibilité de participer à une séance d'activité physique, en jouant vous aussi avec votre avatar à l'écran, au gré de quelques exercices d'aérobic.Grâce aux arrêtés insulaires, vous allez pouvoir modifier un peu l'art de vivre sur votre ile : vous allez par exemple pouvoir ralentir la poussée des mauvaises herbes, ou faire se lever vos habitants plus tôt sur votre ile, etc.Gros contenu additionnel que promet Animal Crossing Happy Home Paradise DLC, nom du DLC payant annoncé aujourd'hui et qui sera disponible lui aussi le 5 novembre prochain.Ce DLC sera disponible à la vente sur l'eShop, ou sera offert aux abonnés Nintendo Switch Online + Pack additionnel. Cela rend la note moins douloureuse pour la mise à jour du service NSO, dont le prix s'envole avec l'ajout des consoles virtuelles N64 et Megadrive : ajouter ce DLC a presque un air d'acte généreux, même si proposer un DLC pour la moitié du prix du jeu complet pose déjà question !La question qu'on se posera, c'est donc de savoir si on en aura bien pour son argent avec ce premier DLC payant d'Animal Crossing. Il semblerait que oui, voici d'ailleurs les différentes fonctionnalités promises dans le cadre de ce contenu à télécharger :Les Villas de Lou, c'est le nom donné au club de vacances sur lequel vous allez pouvoir faire construire votre maison de vacances idéale. Ce village se trouve dans un archipel composé d'une foule d'ilots, votre mission sera d'aider les habitants de ces ilots à construire la maison de leur rêve en répondant à leurs demandes.On retrouve le fonctionnement d'Animal Crossing : définir un emplacement, installer des meubles, aménager l'intérieur... Au gré de votre progression, vous pourrez apprendre de nouvelles techniques de décoration (des cloisons mobiles, des piliers, des séparateurs, un éclairage spécifique, des bruits d'ambiance...).L'objectif est vraiment de vous permettre de créer une maisons comme nulle autre pareille, pour donner un charme aussi unique que certain aux villas créées. Le thème de la maison dépendra du client auquel vous devez donner satisfaction.Au fil de votre progression, vous pourrez faire de nouvelles suggestions aux autres habitants : revoir la décoration d'une maison grâce à de nouveaux meubles, suggérer à deux habitants de cohabiter, etc.A votre arrivée, les infrastructures insulaires ne seront pas au top de leur forme : ce sera à vous de les restaurer pour ouvrir ici une école, là un restaurant ou ailleurs encore un café.Vous pourrez prendre des photos des maisons restaurées avec le NookPhone et les sauvegarder dans le catalogue de l'agence... pour les consulter ensuite depuis l'application Réseau des Joyeux Décorateurs du NookPhone.L'application vous permettra d'accéder à un hall d'exposition, où vous pourrez voir des créations de joueurs du monde entier ayant partagé leur identifiant RJD. Livre à vous de faire de même pour partager vos créations... ou tout simplement puiser l'inspiration dans ce que vous trouverez de beau.Vous pourrez inviter des personnages d'Animal Crossing à venir aux Villas de Lou en utilisant un amiibo Animal crossing : il se verra proposer une maison de vacances.Nintendo indique que même Marie ou Méli et Mélo, en dépit de leurs emplois du temps très chargés sur votre ile, auront droit au bonheur et pourront vous rejoindre aux Villas de Lou.Aux Villas de Lou, vous allez apprendre de nouvelles techniques : celles-ci seront disponibles sur votre ile également... ce qui vous permettra peut-être de penser à revoir complètement l'intérieur de votre propre maison !Si vous offrez une boite de chocolats des villas de Lou à un habitant de votre ile, celui-ci pourra même vous y rejoindre et demander sa propre maison de vacances à aménager.Le DLC Animal Crossing Happy Home Paradise sera disponible le 5 novembre prochain au prix unitaire de 24,99 €. Rappelons que les abonnés au service NSO + Pack Additionnel pourront profiter du pack sans coût additionnel – si ce n'est celui du NSO + PA.Le 5 novembre, vous pourrez aussi acheter dans le commerce de nouvelles cartes NFC à collectionner avec la série 5 de cartes Animal Crossing. Cela vous permettra de disposer de quelques personnages de plus.Chaque paquet se composera de 3 cartes, avec un total de 48 cartes différentes à collectionner. Certains personnages seront ainsi proposés pour la première fois en carte amiibo, et il y aura aussi de nouveaux personnages jamais vus dans la série également.Le 5 novembre, le service NookLink sera lui aussi mis à jour, nous indique Nintendo. De nouveaux articles pourront être achetés dans la boutique contre des points Nook. L'appli Journal de ton ile proposera de voir un journal d'activité de ce qu'il se passe sur l'ile, avec des conseils pour mieux exploiter son petit paradis insulaire.