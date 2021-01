Dossier Nintendo Switch (Switch)

La solution NX Xavier de Nvidia

C'est le nom qui tourne en boucle sur les forums techniques, qui fait grand plaisir à notre rédacteur en chef adoré car portant le même prénom que lui, la solution technique qui semble correspondre tout à fait pour donner une puissance nécessaire supérieure à la console, en restant dans un budget accessible.





Pour bien comprendre l’importance de cette solution NX Xavier, regardons d’abord l’existant, à savoir les spécifications actuelles du Tegra X1 personnalisé de l’actuelle Switch.

CPU - CPU 4 cœurs ARM Cortex ARMv8.0 A57 cadencé à 1020 MHz (1,7 GHz en mode boost par brèves salves)



GPU - Nvidia Maxwell GM20B avec 256 cœurs CUDA, 16 TMU et 16 ROP à 307,2, 384, 460 ou 768 MHz selon le mode (150, 196, 240 et 393 GFLOPS respectivement)



RAM - 4 Go de LPDDR4 sur un bus mémoire 64 bits à 1333 MHz en mode portable et 1600 MHz en mode dock (jusqu'à 25,6 Go/s de bande passante)



Rés maximale - 1080p 60 à quai, 720p 60 portable

C’est sur cette architecture actuelle que l’ensemble des développeurs tentent de faire des miracles pour porter certains titres AAA sur notre belle Switch. Cette solution matérielle vient d’être annoncée officiellement en fin de vie en ce janvier 2021. Donc exit le jetson Tegra X1, bienvenue à sa suite.







CPU - Cortex ARM à 6 cœurs ARMv8.2 Nvidia "Carmel" CPU cadencé jusqu'à 1,9 GHz (explication ci-dessous)



GPU - Nvidia Volta GV10B avec 384 cœurs CUDA, 48 cœurs tenseurs, 24 TMU et 16 ROP jusqu'à 1100 MHz (845 GFLOPS)



RAM - 8 Go de LPDDR4X sur un bus mémoire de 128 bits à 1600 MHz (jusqu'à 51,2 Go/s de bande passante)



Res maximale - 4K 60

Dans le mode de puissance le plus faible, de 10 watts (soit un peu plus que l’actuelle Switch en mode portable), on ne peut utiliser que 4 cœurs à 1,2 GHz ou 2 cœurs à 1,5 GHz. Le GPU descend également à 800 MHz au lieu de 1100 MHz, mais atteint toujours un niveau de performance de 614 GFLOPS.





Euh concrètement, c’est bon ou du cosmétique ?

Si l’on part dans les conditions hautes de puissance, avec une consommation électrique maximale de 15 watts (soit l’équivalent de la Switch actuelle), nos 845 GFLOPS associés aux améliorations architecturales de Volta pourraient facilement conduire à une augmentation de performance de 2,5x par rapport à notre Switch actuelle. Un regain de puissance qui permettrait déjà de jouer aux jeux actuels dans de bien meilleures conditions. Si l’on se fixe un objectif de 720p 60 fps constant pour certains jeux vers du 1080p 60 fps, le passage du 720p vers du 1080p représente une augmentation de 2,25x du nombre de pixels à manipuler. ce qui est tout à fait possible désormais si on a sous le coude un gain de x2,5 de performance GPU avec la nouvelle solution de Nvidia.





En chiffres, cela donnerait un Breath of the Wild tournant à la résolution actuelle de 900p mais en 60 fps (on pourrait faire du 1080p en 30 fps constant), Yoshi's Crafted World tournerait en docké en 1080p 60, tout comme Bayonetta et Bayonetta 2, un Xenoblade Chronicles 2 ou Definitive Edition devrait pouvoir tourner en 1080p 30 et la porte au 1440p 60 pourrait être atteint pour Mario Kart 8 Deluxe. Super Mario Odyssey passerait de 900p 60 à 1080p 60 (on pourrait pousser un peu plus en résolution). Ces changements sur des productions passées nécessiteraient des patches, mais pourraient inciter les joueurs à s'équiper pour profiter de leurs jeux préférés dans des graphismes bien plus agréables.





Enfin un titre comme Doom (le premier, pas la version Eternal récente), qui a nécessité beaucoup de compromis avec une résolution dynamique souvent autour de 612p 30 fps, pourrait enfin bénéficier d’un 900p 30fps ou un 720p 60 fps. Des apports substantiels qui changent clairement la donne dans le camp Nintendo, alors que les éditeurs tiers lorgnent vers les nouvelles consoles et risquent de dire clairement de plus en plus vite au constructeur japonais : pas assez de puissance, pas de portage.

Génial, mais la douloureuse serait de combien ?

C’est le hic du moment. On se doute qu’avec AMD ayant équipé la PS5 et la Xbox Serie X, NVIDIA a besoin de marquer un grand coup en s’appuyant sur la réussite commerciale de l’actuelle Switch, afin de mettre en place ses technologies sur le marché. Jusqu’à présent la solution Jetson Xavier NX était commercialisée à 399 dollars.





Or, entre les problèmes d’approvisionnement qui ont impacté le lancement de sa nouvelle gamme de carte graphique, la PS5 qui effectue un bon démarrage, on se doute que Nvidia est prêt à faire quelques concessions tarifaires, surtout si cela lui permet de placer sa technologie DLSS 2.0 dans une console familiale.







Un tarif de 399 $ malgré tout en final pour la Nintendo Switch 2.0 n'est cependant pas un espoir inaccessible. On se souviendra qu'en 2016, Nvidia vendait officiellement la technologie qui a servi à créer la Nintendo Switch sortie le 3 mars 2017 à 299 $. Or la console a finalement été commercialisée dans ces tarifs assez vite (rappelez-vous le passage de 349 € à 299 € auprès des détaillants qui se faisaient la guerre de la baisse de prix).





Nvidia a d’ailleurs la suite en place, si l’on regarde le document mis en ligne par Embedded Computing design dès mai 2020 :





Le tableau peut être consulté ici





Toutes ces informations étaient visibles sur certains sites chinois dès la fin 2019, preuve que la solution Xavier NX est dans les tuyaux depuis un bon moment. Cela nous ramène au leak de Saber Interactive, qui involontairement dans ses offres d'emploi avait mentionné la Switch 2.0 avant de retirer le post.

Ceci est d’autant plus intéressant que l’AGX Xavier 8GB arrive en fin de vie, NVIDIA poussant à basculer sur le moins cher Xavier NX (mais non équipé de plaque de transfert thermique comme l’AGX) ou de basculer vers le modèle plus performant, équipé de 32 Go de mémoire LPDDR4X 256 bits. On se doute qu’avec le temps, ce type de technologie pourrait être la prochaine déclinaison de puissance pour une Switch 3 (ou 2 boostée).





Comme on peut le voir, Nvidia a une solution technique évolutive, qui peut parfaitement s’adosser à une proposition Switch évolutive, Switch restant le nom de la famille de la console, mais avec des révisions de puissance différente (voir si on peut donner un nom ou un numéro, on laisse les experts marketings de Nintendo nous proposer quelque chose de plus réussi que le passage Wii à Wii U.

Mais j’ai acheté ma console Switch depuis peu ! Me suis-je fait avoir ?

Non, Nintendo ne va pas rayer d’un revers de manche une console existante qui se vend bien et qui a une base installée conséquente. On a une compatibilité, les jeux Switch actuels tourneront sur la future révision (encore mieux si des patchs sont édités pour tenir compte du surcroit de puissance) et il restera de nombreux jeux à sortir sur la Swich classique actuelle. Il faut comprendre aussi que le prix de la Switch Pro sera à la hausse, ce qui n’en fera pas une console pour les plus jeunes, qui garderont la Switch lite et la Switch classique.





Le public visé est clairement celui des gamers jeunes adultes, qui pourront mettre une somme supérieure pour jouer aux jeux du moment en mode portable. Et on parle bien de portable, car ce qui a fait marcher la console jusqu’à présent, c’est sa possibilité de nomadisme, que Nintendo et Nvidia veulent conserver coûte que coûte. Donc pas de Switch pro uniquement utilisable sur sa télé comme certains commentaires pouvaient l’envisager, nous avons affaire à une solution technique puissante et viable en nomade, sans consommer davantage (ou à peine plus) que l’existant.





Cette Switch 2.0 va surtout répondre aux besoins de fluidité en 60 fps de nombreux joueurs, qui aiment s’adonner à des FPS notamment. On a clairement dans le collimateur pas mal de titres PEGI 18, comme un certain Call of Duty : Black Ops Cold War, dont une date courant sur mi 2021 commence à apparaître pour la Switch dans différentes rumeurs, dont on se gardera de porter un jugement car la prudence est plus que de rigueur.





Il faut envisager la Switch 2.0 comme une évolution de puissance. Quelques sources qui ont déjà donné quelques éléments qui se sont vérifiés dans le passé, évoquent un prix de vente autour de 399 $. Ce prix permet d’accéder à une puissance pour des titres PEGI 12, 16, 18, avec des portages de titres AAA plus facilement accessibles pour les éditeurs tiers, qui ne pourront pas multiplier les gestions de portage avec une Switch trop limitée. Si votre jeu de chevet est Animal Crossing ou Mario Kart 8, on va dire que vous vous moquez un peu de cette nouvelle console plus puissante. Si en revanche vous êtes de ceux qui trouvent que c’est un peu juste pour profiter de The Witcher 3 ou de Breath of The Wild (et sa future suite) avec une fluidité que vous connaissez habituellement sur PS4 ou PC, cette révision aura tout son intérêt.





Parmi les solutions évoquées pour tout de même faire profiter de quelques titres AAA à des joueurs équipés d’une Switch actuelle, il y a le Cloud. On l’a déjà aperçu récemment sur quelques titres, cela marche assez bien techniquement et le mouvement pourrait ainsi suivre pour d’autres gros titres. Capcom semble bien parti pour illustrer l’utilisation du Cloud : un Resident Evil 3 Remake Cloud et un Devil May Cry 5 Cloud sont largement possibles (d’autant que concernant RE 3, cela fait un moment qu’on en entend parler dans les couloirs).

Des titres jouables sous forme Cloud sur Switch actuelle et jouable sur cartouche/démat téléchargeable sur Switch 2.0.







On surveille aussi Square Enix avec son Final Fantasy 7 remake, qui pourrait également passer par une proposition Cloud pour la Switch actuelle, pour une sortie fin 2021. Enfin, on garde bien en vue Ubisoft, très intéressé par la solution Cloud, qui pourrait enfin apporter un Watch Dog Legion, un Far Cry 6 et éventuellement un Assassin’s Creed plus récent que ce que nous avons eu jusqu’à présent sur Switch (qui étaient des portages de versions Wii U), difficile encore de dire si on peut espérer un Valhalla.





On garde en mémoire qu’on a régulièrement des rumeurs autour de l’arrivée de GTA 5 premium sur Switch, qu’un Dragon Quest XII est en cours de développement et que nous ne devrions pas trop tarder à avoir des annonces autour du portage de Dragon Ball Z Kakarot sur Switch, si on tient compte des délais entre les sorties des précédents Dragon Ball sur les autres plateformes puis sur Switch.

C’est bien joli ces informations qui font rêver. La Switch 2.0 sort quand ?

Une question très stratégique et qui doit encore être ajustée. La pandémie qui touche l’ensemble des pays du monde, avec une recrudescence de la variante anglaise plus contagieuse, pose un véritable problème d’organisation (alors qu'en parallèle, Nintendo vend des Switch classiques et Lite par palettes entières dans le monde).





Difficile en effet d’imaginer un lancement quand la plupart des pays européens se reconfinent, quand la situation au Japon se dégrade au point de poser de nouvelles interrogations sur la possibilité de réaliser les J.O, déjà décalés d’un an et dont le nouveau calendrier semble bien délicat à tenir. On évoque actuellement un nouveau report d’un an ou une annulation pure dans les sondages japonais, une campagne de vaccination ne débutant qu’en février 2021, donc prévoir l’organisation du lancement de cette révision de la console, importante, n’est clairement pas aisée, avec un marché américain très délicat.





Quoi qu’il arrive, ce ne sera pas avant la fin de l’exercice fiscale de l’année en cours, donc rien avant le 31 mars 2021. Même si on a lu une date revenant très très souvent, on prend acte et on patientera jusqu’au CES, au format digital cette année, avec la présentation de NVIDIA le 12 janvier 2021 à 18h, et en attendant de voir si les rumeurs d’un nouvel Nintendo Direct lors de ce salon se confirment. Un mois de janvier qui risque d’être bien chargé à partir du 12.

Il nous reste également les incertitudes autour de l'arrivée des cartouches 32 Go en nombre, après un retard d'un an de Macronix. Prévues pour une sortie en 2020 avec déjà du retard sur le calendrier initial, on devrait enfin les voir arriver en 2021. De quoi permettre à certains éditeurs de lancer enfin certains titres sur notre console, à condition que cela soit économiquement intéressant avec des cartouches d'un tel format. Et dire que des spécimens de cartouches 64 Go et 128 Go ont été livrés à Nintendo l'été dernier...



Regardons maintenant les performances de la solution NX Xavier :Déçu ? Attendez une petite minute. Cette solution permet d'accéder à divers modes, et dans son mode par défaut de 15 watts, correspondant au mode de notre Switch actuelle en mode docké, les développeurs peuvent choisir de faire fonctionner l'ensemble en activant simultanément 4 ou 6 cœurs à 1,4 Ghz, ou 2 cœurs à 1,9 Ghz, ce qui permet d'obtenir de meilleures performances en mode single thread.