Dossier Finance et chiffres de vente

Focus sur les recettes de ce trimestre

Et la Switch, elle est où dans tout ça ?

Le marché aux millions

Quoi de mieux pour le second trimestre ?

Nintendo veut faire plaisir à ses actionnaires

Pour commencer l’année, Nintendo réalise un chiffre d’affaires excellent de l’ordre de 2,48 milliards de dollars (-9,9%). Avant l’an dernier, Nintendo n’avait pas généré un chiffre d’affaires aussi important depuis l’année 2008-2009, marquée par les ventes folles de la DS et sa petite sœur la Wii.A cela s’ajoute un bénéfice opérationnel de 922 millions d’euros (-17,3%) et un bénéfice net de 714 millions d’euros (-12,9%). Là aussi, il s’agit des chiffres les plus élevés depuis 2008-2009 (en excluant ceux de l’an dernier encore une fois).En termes de répartition, 77,9 % des recettes de Nintendo ont été générées hors du sol japonais. 43,5% des ventes globales de Nintendo sont réalisées en Amérique, 24,2% en Europe, 22,1% au Japon et les 10% restants concernent le reste du globe.Enfin, pour revenir au chiffre d’affaires, celui-ci se subdivise en trois parties : les ventes liées aux activités sur console (hardware et software compris) qui sont de 2,65 milliards d’euros (-10,3%), les chiffres des jeux mobiles et de l’exploitation des IP de Nintendo affichant 101 millions d’euros de recettes (-0,6%), et enfin la section des cartes de jeux et autres goodies qui représente 1,54 millions d’euros (+72,6%).Après avoir dépassé la Game Boy Advance au niveau de ses ventes, la Switch marche vers son aînée, la Game Boy et ses 118 millions de ventes. Mais avant d’y arriver, elle doit encore bien augmenter ses ventes car la console s’est “simplement” vendue à 4,45 millions d’unités (-23%) ce trimestre. La route est longue avant d’arriver à la Game Boy et de faire partie du top 3 des meilleures ventes de consoles (consoles portables et de salon comprises).Pour l’heure, Nintendo peut se vanter d’avoir surpassé les ventes de la PS3 et sa concurrente la Xbox 360 dans le même trimestre. Avec ceci, la Switch a vendu un total de 89,04 millions d’unités depuis 2017, en sachant que ses ventes devraient bénéficier à la fin d’année d’un petit boost avec la sortie de la Switch OLED, que nous avons pu essayer. Bientôt, la console de Nintendo franchira donc un cap important, celui des 100 millions de consoles vendues. Nous n’y sommes pas encore mais il ne serait pas étonnant d’apprendre que les ventes de Switch soient très proches de celles de la PS4 et ses 116 millions d’unités vendues dès la fin de l’année.Au niveau des ventes software, les chiffres sont en baisse. Sur ce premier trimestre, ce sont 45,79 millions de jeux (tiers compris) qui ont été vendus sur Switch. Par ailleurs, neuf d’entre eux se sont vendus à plus d’un million d’exemplaires, dont 7 titres de Nintendo. Le 8e est évidemment Monster Hunter Rise, avec 6,5 millions d’unités écoulées depuis le lancement.La meilleure vente de ce trimestre chez Nintendo n’est autre que New Pokémon Snap avec 2,04 millions d’exemplaires écoulés. Notez que ces chiffres n’incluent pas les ventes réalisées au Japon car c’est la Pokémon Company qui édite le jeu sur le territoire.Derrière Pokémon Snap, on retrouve dans l’ordre :- Mario Kart 8 Deluxe : 1,69 millions (37,08 millions au total)- Mario Golf: Super Rush : 1,34 millions (nouvelle IP)- Animal Crossing: New Horizons : 1,26 millions (33,89 millions au total)- Ring Fit Adventure : 1,15 millions (11,26 millions au total)- Super Mario 3D World + Bowser’s Fury : 1,09 millions (6,68 millions au total)- Miitopia : 1,04 millions (nouvelle IP)Sur les 7 jeux sortis par Nintendo sur cette période, seuls 3 d’entre eux ont dépassé le million. Les deux Famicom Detective Club, DC Super Hero Girls: Teen Power et l’atelier du jeu vidéo restent donc sous la barre du million.Pour le second trimestre de cet exercice fiscal, on ne peut pas dire que Nintendo compte gâter les joueurs. Seuls deux jeux sont prévus pour cette période : The Legend of Zelda Skyward Sword HD (qui est déjà disponible) avec son amiibo et sa paire de Joy-Cons et Wario Ware Get It Together le 10 septembre.Du côté des tiers, la liste est (heureusement) un peu plus garnie. On ne se contente pas de deux jeux dont un portage qui fait débat mais bien d’une ribambelle de titres à venir. Entre-temps, certains d’entre eux sont déjà sortis alors que d’autres arriveront plus tard. Voici la liste des jeux prévus sur Switch jusqu'au 30 septembre prochain :C’est le dernier point abordé dans ce bilan : Nintendo se dit satisfait de ses réserves de cash (qui sont de l’ordre de 7 milliards d’euros). Et pour faire plaisir à ses fidèles actionnaires, Big N a décidé de racheter ses propres actions pour la somme de 770 millions d’euros au total (1,8 millions d’euros par action).Le but de l’opération est ainsi de réduire le nombre d’actions en circulation afin d’augmenter la valeur des actions qui restent sur le marché. En somme, il s’agit donc d’une alternative au dividende.A l’avenir, Nintendo indique réfléchir à d’autres possibilités d’utilisation de ses réserves de cash. Depuis l’an dernier, c’est la deuxième fois que Nintendo agit pour augmenter les revenus de ses partenaires. La première fois, la firme avait décidé d'augmenter simplement le dividende de ces derniers.Source : Nintendo