Dossier Animal Crossing: New Horizons (Switch)

L'avis de Sebiorg sur Animal Crossing: New Horizons

L’avis de Clara, sa fille

L’avis de Thibault

L’avis de Guillaume

L’avis de HDLB

Si vous l'avez manqué, rendez-vous dans cet article pour retrouver notre compte-rendu complet du Nintendo Direct 100% consacré à Animal Crossing du jeudi 20 février 2020 !C’est la satisfaction qui prévaut car on a un vrai Animal Crossing de proposé sur Switch et non un ersatz à la durée de vie très limitée comme on pouvait le craindre au départ sur une île déserte. Les juniors autour de moi semblent satisfaits (le jeu va être précommandé en version physique) et devront accepter de travailler sur la même île car il n’est pas prévu d’acheter une autre console (même la jolie console aux couleurs du jeu) pour le moment.L’évolution du jeu lorsque nous décidons de devenir propriétaire en construisant notre maison puis en développant la ville nous permet de retrouver de nombreux fondamentaux dans une déclinaison HD qui semble magnifique (gros coup de cœur pour le musée).J’attends de voir tout de même à la longue les voyages aléatoires et l’étendue des possibilités de construction, et de vérifier si l’on peut empiéter sur la mer et non seulement sur les rivières. Au moins les cartes amiibo qui dormaient dans un classeur vont pouvoir ressortir. Nous avions laissé tomber à la 3e série, il y aura des manques. Nintendo devrait en rééditer pour ne pas réactiver un commerce indécent sur eBay. Il ne manque plus qu’un calendrier plus précis concernant certains ajouts et on croise les doigts pour ne pas voir débarquer de DLC payants sur de nouvelles fonctionnalités.Zut, pas de traces de fruits tropicaux. On a la perte de quelques créatures classiques : pas de Racine dans l’espace jardinage, pas d’Ophélie ni d’Elisabec (les deux sœurs de la poste) ni d’Antoine le facteur. Puisque l’on apprend à faire soi-même, plus besoin de Serge pour modifier les couleurs et probablement de Risette.On a aperçu à nouveau en naufragé Gulliver qui a l’air toujours aussi perdu. Resetti, pas de nouvelles, mais ne serait-ce pas lui l’opérator derrière le service de secours ? Rassurée de voir que l’on peut modifier l’emplacement des maisons et que l’on peut changer le relief. Et top, le degré d’amitié entre les invités pour préserver notre île ainsi qu’une taille d’île plus importante.Le graphisme est magnifique, en particulier sur la personnalisation des visages, forme de cheveux et enfin de nouveaux nez ! Cela donne des habitants et personnages plus vivants au niveau des actions (on en voit portant des buches), les tenues sont plus réalistes (robes, débardeurs, pulls), mais pas de traces de maillots de bain. Objectif atteint : vendu pour moi !Enfin des nouvelles informations sur Animal Crossing: New Horizons ! Le jeu s’était fait beaucoup trop discret et je commençais à m’inquiéter du contenu. Ce Direct m’a bien rassuré et je retrouve vraiment tout ce qui fait l’essence d’un jeu Animal Crossing !Le contenu, qui me semblait léger au départ, est bien là : les insectes, les poissons, les fossiles… tout le monde est de retour et surtout tous les personnages emblématiques qui seront, d’une manière ou d’une autre, présents dans le jeu.La carte de l’île me semblait initialement petite mais les dernières images (et la fonctionnalité de secours !) laissent au contraire penser qu’on aura affaire à peut-être au plus grand espace de jeu. Surtout si cela peut contenir 8 joueurs et leur maison !La grosse annonce reste pour moi la possibilité, une fois l’île développée, de revoir son architecture, les cours d’eau et les falaises. C’est un évènement assez majeur pour la saga. Nous sommes nombreux à avoir souffert d’une carte mal fichue qui nous obligeait à faire des détours pour juste traverser un cours d’eau. Les possibilités me semblent grandioses !Petit bémol sur le côté “formule Nook Inc.” et les bulletins quotidiens qui peuvent vite devenir barbants, à la manière des bulletins au début des parties dans Splatoon. À voir en pratique ce qu’ils apportent exactement. De même, je suis un peu inquiet du côté “options” pour améliorer son confort sur l’île dont je crains qu’elles ne deviennent, un jour, qu’un moyen de nous faire sortir notre porte-monnaie réel pour des éléments bien virtuels. À surveiller !Au final, je suis très satisfait de ce Direct qui nous a, certes, dévoilé beaucoup de choses sur le jeu mais aussi laisser quelques indices sur le retour d’espaces emblématiques : le Musée de Thibou, la scène pour les soirées de DJ Kéké… de quoi nous donner encore plus envie d’être le 20 mars prochain pour découvrir tout cela par nous-mêmes !Suite à la présentation du jeu lors de ce nouveau Nintendo Direct spécial, Animal Crossing New Horizons semble se situer entre l’épisode de la révolution et celui de la continuité. En effet si nous restons en terrain connu dans la globalité, quelques ajouts majeurs viennent selon moi modifier assez profondément la façon dont nous allons pouvoir appréhender la vie dans le jeu.Si dans Animal Crossing New Leaf, la personnalisation du village avait été accentuée par la fonction de Maire qu’incarnait le joueur, avec la possibilité de construire différentes choses en jeu (ponts, bancs etc), New Horizons va encore plus loins. La personnalisation de l’île semble être le point central du jeu qui va selon moi motiver les joueurs à passer de longues heures sur le titre, notamment via le crafting et le DIY. Je suis impatient de pouvoir modifier le terrain à ma guise et de voir ce que les joueurs du monde entier vont pouvoir créer. Je pense que certains villages n’auront plus grand chose à voir avec ceux que nous avons connu dans les versions précédentes du jeu.J’ai une petite crainte au sujet du fait que certains événements seront ajoutés via des mises à jour gratuites à l’instar de l’événement de Pâques. Ces événements étaient auparavant directement intégrés dans le jeu. J’ai peur de l’effet “jeu en kit”, à moins que ces mises à jour concernent des événements “en ligne”, associées au jeu mobile…La présentation m’a toutefois convaincu de la qualité du jeu, du soin apporté aux détails, aux nouveautés et à la présence de tout ce qui fait l’esprit et l’héritage d’Animal Crossing.Un petit questionnement me vient à l’esprit pour conclure, ont-il fait évoluer la communication et les relations qu’entretiennent le joueur et les animaux qui peuplent le village ? C’était un point que j’appréciais beaucoup dans les versions précédentes, notamment sur l’opus Game Cube.En première impression, j’ai bien aimé la possibilité de choisir son environnement pour qu’il soit en adéquation, ou non, avec ma zone géographique. J’ai aussi trouvé sympa le concept de voyage/vacances proposé au joueur qui peut poser sa tente ou sa maison sur une île qu’il peut choisir.La séance d’introduction reste une bonne idée pour montrer aux petits nouveaux toutes les possibilités du jeu. Et le bureau des résidents est aussi une idée intéressante pour ne laisser personne dans le jus.Nintendo a mis beaucoup de soin à rendre le jeu le plus social possible avec les ateliers et les activités. Même si, techniquement, il est possible de rester seul dans son coin. Les Events restent à mon avis incontournable pour faire progresser son personnage et faire des rencontres, même si j’espère que le principe d’Event cachés à découvrir soi-même (comme la séance de gym à la télévision sera toujours d’actualité. J’ai aussi trouvé très sympa la possibilité d’inviter d’autres joueurs via l’aéroport ou de partir en voyage sur d’autres îles.Le NookPhone est une bonne idée pour recueillir des infos. Je me demande si ses fonctions seront étendues avec de nouvelles fonctions. Mais le fait de pouvoir crafter ses objets rajoute de l’intérêt. C’est vraiment du Do It Yourself et ça permet de maîtriser l’environnement. Et au pire, il y a les miles que le joueur peut recueillir pour acheter des objets.Par contre, j’ai trouvé sympa de pouvoir recycler les versions Leaf et Happy Home Designer du jeu sur 3DS pour obtenir de nouveaux motifs. Sans oublier New Horizon et Pocket Camp pour obtenir des objets. Et surtout les amiiibo seront de la partie. Je me réjouis de voir comment Nintendo va les intégrer.Un truc qui m’a scotché est la possibilité de trouver des services pour construire des structures qui peuvent être utiles au quotidien. Cela permet de s’impliquer un peu plus dans son petit univers. La possibilité d’acheter des objets en magasin et à des marchands permet aussi de sentir un peu plus vivre l’univers d’Animal Crossing.Dans le concept de base, il n’y a pas de changement, cela reste une sortie de Les Sims à la sauce Nintendo avec un peu moins d’obligations. Et c’est cela qui reste sympa avec un univers un peu moins prise de tête que d’autres simulations de vie. Pas de violence, ou un tout petit peu avec les insectes agressifs, juste des interactions qui se veulent aussi conviviales que possible. Mais le joueur garde une interaction maximale avec son environnement et c’est ce qui reste le plus intéressant en plus de l’aspect communautaire.