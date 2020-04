Switchez ! Votez !

Votez pour vos jeux préférés sur Switch, et vos plus grandes attentes sur Switch !



Le formulaire pour voter est en bas de page ! On vous propose de voter jusqu'au 1e mai 2020.

Aide : Les jeux Switch sortis depuis le dernier top

Si vous pouvez bien sûr citer des jeux sortis depuis le lancement de chaque console, nous vous rappelons les principales sorties depuis le dernier top !



Aide : les jeux attendus sur consoles Nintendo

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, 51 World Wide Games, Bravely Default II, Metroid Prime 4, No More Heroes 3, Bayonetta 3, The Wonderful 101: Remastered, The Legend of Zelda : Breath of the Wild "2", Trials of Mana, Deadly Premonition 2 : A Blessing in disguise, Dragon Quest Heroes I-II, Dragon Quest X, Shin Megami Tensei V, Ninjala, Streets of Rage 4, Super Meat Boy : Forever, The Stanley Parabole: Ultra Deluxe, The Elder Scrolls Legends, Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition, Moving Out, Captain Tsubasa : Rise of New Champions, Fairy Tails, Genshin Impact, Bioshock Collection, Borderlands Collection, XCOM 2 Collection, Burnout Paradise Remastered, The Outer Worlds, Ghost of a Tale, The Good Life, Gods and Monsters, The Last Campfire, King's Bounty 2, Sky: Children of the Light, Shantae and the Seven Sirens, Summer in Mara, The Survivalists, Catherine: Full Body, Kingdom Majestic, Cooking Mama: Cookstar, Axiom Verge 2, Showel Knight Dig, et les nombreuses sorties prévues sur l'eShop...

Voici la treizième édition du Hit-Parade des lecteurs de Puissance Nintendo !Il y a sept mois vous votiez pour vos jeux préférés et vos plus grandes attentes sur la Nintendo Switch.The Legend of Zelda: Breath of the Wild était une nouvelle fois premier, suivi de Splatoon 2 et Mario Kart 8 Deluxe. Pas encore sorti alors, Luigi's Mansion 3 était votre jeu le plus attendu, suivi de Pokémon Épée / Bouclier et Zelda: Link's Awakening.– Vos dix jeux préférés sur Switch– Vos dix plus fortes attentes sur SwitchLe premier de votre top aura plus de points que le deuxième, et ainsi de suite.Votez si possible pour des jeux auxquels vous avez joué pour la section « jeux préférés ». Tous les jeux sont valables, qu'ils soient en boite, en dématérialisé, exclusifs aux supports ou issus des consoles virtuelles et jeux indépendants.Exemples de jeux sortis sur Switch (liste non exhaustive, n'hésitez pas à la compléter dans les commentaires) :The Legend of Zelda : Link's Awakening, Animal Crossing : New Horizons, Luigi's Mansion 3, Pokémon Epée et Bouclier, Pokémon Donjon Mystère Équipe de Secours DX, Snack World: Mordus de Donjons Gold, Programme d'Entraînement Cérébral du Dr Kawashima, The Stretchers, The Tourist, Dragon Quest XI S : Les Combattants de la destinée Edition Ultime, Panzer Dragoon, Mario & Sonic aux JO 2020, L'aventure Layton : Katrielle et la Conspiration des millionnaires, Tokyo Mirage Sessions #FE Encore, Atelier Ryza: Ever Darkness and the Secret Hideout, Overwatch Legendary Edition, The Witcher III : Wild Hunt, Ni No Kuni: Wrath of the White Witch, Star Wars : Jedi Knight II Jedi Outcast, Return of Obra Dinn, Assassin's Creed : The Rebel Collection, Northguard, Resident Evil 5, Resident Evil 6, Super Monkey Ball, Little Town Hero, Killer Queen Black, Contra Rogue Corps, Yooka-Laylee and the Impossible Lair, Shovel Knight: King of Cards, Trine 4: the Nightmare Prince, One Piece Pirate Warriors 4, Saints Row IV Re-Elected, Doom 64, Doom Eternal, Metro 2033 Redux, Rune Factory 4 Special, Two Point Hospital, Megaman Zero / ZX Legacy Collection, Samouraï Shodown, Florence, NeverWinters Nights, Definitive Edition, A Hat in Time...Exemples de jeux attendus sur Switch (liste non exhaustive, n'hésitez pas à la compléter dans les commentaires) :