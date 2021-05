Recrutement Recrutement

Quelles sont les conditions pour candidater ?

On ne t'a pas fait peur ? Objective update : postuler !

PN aujourd'hui et PN... demain !

Nous recrutons donc des profils pour répondre à nos besoins énormes sur deux aspects : l'actualité et les tests. Vous pensez être l'homme ou la femme de la situation ? Alors n'hésitez pas : postulez dès aujourd'hui pour nous rejoindre car on a besoin de vous !Au niveau des tests, vous avez peut-être constaté une certaine accélération, depuis quelques jours, sur le site : nous avons avec l'aide de Kurogeek réorganisé l'équipe de testeurs de PN et accueilli de nouveaux rédacteurs dont vous allez faire la connaissance très bientôt au fil de leurs premiers articles : cette semaine, nous avons déjà publié le premier test d'Argoth concernant le jeu Buildings have feelings too! , et d'ici peu celui d'Atar ! Il nous tarde d'avoir vos impressions sur leurs ressentis en commentaire dans leurs tests respectifs, et on est ravi de les accueillir parmi nous à PN !On ne va pas vous cacher que participer à la vie d'un site Internet peut être une activité très chronophage, voire dévorante. Si on vous remercie d'avance de postuler parce que vous avez envie de nous aider, soyez réaliste et ne répondez à notre appel que si vous avez du temps pour PN !Vérifiez donc d'abord que vous répondez "OK" à chacune des conditions suivantes :- Quelques heures libres par semaine (en dehors de vos sessions de jeux vidéo, on parle d'heures libres pour rédiger du contenu)- Vous avez une certaine culture du jeu vidéo (par exemple, être incollable sur l'histoire de Nintendo, sur les chiffres de vente de chaque jeu Pokémon, de pouvoir lister tous les jeux indépendants de type roguelite parus la 3e semaine de février 2020, etc)- Vous "aimez" écrire et vous écrivez... vite !- Vous "savez" écrire (orthographe irréprochable, fond et mise en forme du contenu)Voilà bientôt 10 ans que PN est revenu à un mode de fonctionnement bénévole, avec une équipe qui partage sa passion pour Nintendo au quotidien avec ses lecteurs, et qui prend plaisir à se retrouver en ligne pour jouer ensemble, ou aussi pour discuter. Une grande famille qui s'agrandit, donc, mais qui est consciente des attentes des lecteurs et a besoin de renforts pour faire face au grand nombre de sujets à traiter au quotidien !Merci de copier-coller ces quelques lignes dans un mail et de prendre quelques minutes pour les compléter avec ce qui nous permettra de mieux vous connaître :- Votre nom et votre prénom :- Vous postulez pour : rédacteur et / ou / testeur- Votre âge :- Votre pseudo sur le forum de PN :- Votre pseudo sur notre Discord :- Votre ville :- Votre profession actuelle :- Votre console préférée :- Votre genre de jeux préféré :- Votre jeu préféré :- A quoi jouez-vous en ce moment :Et vous ajouterez à cela un petit texte de présentation et de motivation où vous nous expliquerez pourquoi on devrait retenir votre candidature et pas celle d'un autre ! Si vous avez déjà écrit pour d'autres sites, n'hésitez pas à transmettre un exemple d'article dont vous êtes fier.Si vous postulez pour une place de testeur, nous vous ferons faire un test sur la base d'un jeu que vous possédez mais qui n'a pas été testé sur PN encore, avant de vous transmettre bientôt la clé d'un nouveau jeu fournie par un studio ou un éditeur-tiers !Une fois que vous avez préparé tout ça, bien présenté votre mail pour qu'on le lise avec facilité et plaisir, vous pouvez l'envoyer à xavier@p-nintendo.com ! [Note de Xavier : Je me fais un point d'honneur à répondre à tous ceux qui prendront la peine de nous transmettre leur candidature, et j'espère découvrir de sympathiques profils parmi nos lecteurs à intégrer à l'équipe prochainement ! Je contacterai certains d'entre vous sur Discord directement pour engager le dialogue ensuite, alors n'hésitez pas à rejoindre notre serveur en envoyant votre candidature, si ce n'est déjà fait.]A ce stade, nous avons besoin de corriger le tir pour faire face à la profusion d'informations à relayer auprès de nos lecteurs, et de jeux disponibles sur Switch que les studios indépendants souhaitent faire connaître à nos lecteurs. C'est la première phase d'un projet plus global de conquête de l'univers, mais chaque chose en son temps !N'oubliez pas que si nous recrutons, c'est parce que nous avons besoin de bras : on est conscient qu'il y a une vie en dehors de son écran d'ordinateur, mais en postulant, vous êtes aussi conscient que vous aurez votre rôle à jouer dans le succès à venir de Puissance Nintendo !Nous réfléchissons par ailleurs à une réorganisation plus stratégique de PN, à une échéance plus lointaine, notamment quant à notre présence sur des plateformes populaires comme YouTube et Twitch. Si vous avez un projet de format pour ces plateformes et souhaitez vous appuyer sur un "vieux de la vieille" des médias Nintendo, n'hésitez pas à venir en parler avec Xavier sur Discord, ou par email !Merci d'avoir pris le temps de lire cette annonce jusqu'ici, et au plaisir d'accueillir certains d'entre vous parmi nous très bientôt !