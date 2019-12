La fin de cette année 2019 marque certes la fin d’une ère : les années 2010, au 12ème coup de minuit, sont à jamais derrière nous. Une décennie marquée par l’essoufflement de la Wii, la sortie de la 3DS, les années difficiles de la Wii U, puis à partir du 3 mars 2017 les années de la Nintendo Switch. Et l'année 2020 sera une année charnière pour les constructeurs : si Nintendo est à contre-courant avec la Switch, ses concurrents s'apprêtent à conquérir nos salons à la fin de l'année 2020, et cette nouvelle bataille devrait rebattre un peu les cartes d'un secteur qui, chaque année, semble vouloir changer ses gagnants !La vie des fabricants de consoles de jeux vidéo est ainsi rythmée : des périodes euphoriques, des périodes qui le sont moins, et dans cet écosystème des sites comme Puissance Nintendo et tant d’autres qui essaient de partager leur passion avec vous !Nous espérons que l’année 2020 sera riche en belle surprises du côté de Nintendo : on attend tellement des jeux annoncés tels qu’Animal Crossing, La suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, et évidemment le jeu qu’on n’ose plus attendre qu’est Metroid Prime 4 ! Des infos sur tous ces jeux devraient nous être distillées avec passion par les équipes de Nintendo, au gré des temps forts de l’année que sont les Nintendo Direct et autres salons comme l’E3 ! Et nous ne manquerons pas de suivre tout cela avec vous dans les prochains mois !Il nous tarde en tout cas de reprendre le rythme de l’actualité Nintendo que l’on suit avec toujours autant de passion sur PN depuis maintenant plus de 22 ans ! Les vœux de nouvelle année sont toujours propices aux promesses de changement, mais alors qu’Internet évolue et que nos habitudes de consommation de l’information changent, de réinventer devient plus que jamais une impérieuse nécessité ! Chaque chose en son temps, il faut d’abord finir ces fêtes de fin d’année et se préparer à une année 2020 qui se promet... riche en rebondissements !Je voudrais profiter de cette actualité spéciale pour remercier chaleureusement l’ensemble de l’équipe de PN qui ne ménage pas ses efforts pour vous proposer actualités et contenus en tous genres ! Et il est à ce titre intéressant de regarder ce qui a été fait au cours des 12 mois écoulés : saviez-vous par exemple que sur l'ensemble de l'année 2019, pas moins de 2017 articles ont été publiés sur PN, cela représente une moyenne de 166 contenus par mois. Parmi tous ces contenus, vous trouverez certes beaucoup d'actualités, parfois géniales et parfois moins intéressantes, mais aussi des articles plus complets comme des tests ou des dossiers rédigés par une ou plusieurs personnes de l'équipe du site.On a pris beaucoup de plaisir à travailler sur certains sujets durant cette année 2019, comme la possible alliance entre Microsoft et Nintendo (qui semble avoir fait long feu depuis !) ou la superbe histoire de la Nintendo Switch publiée à l'occasion de son 2e anniversaire (et qu'il nous tarde de mettre à jour d'ici le 3 mars 2020 !). Au milieu de nos contraintes respectives, trouver du temps pour produire ces longs contenus est difficile, mais vous avez été intéressés par ces articles et on a quelques sujets sous le coude pour l'année qui démarre !Merci à ceux d’entre vous qui nous ont suivi avant toujours autant d’intérêt et très bonne année 2020 à tous ! On se retrouve dans quelques heures sur Puissance Nintendo pour les premières actus de la nouvelle année... et dès cet après midi pour la suite de notre duel au sommet dans Mario et Sonic aux JO de Tokyo 2020 Très belle année 2020 à tous !