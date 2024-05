Test de Zombiewood : silence sur le plateau, ça tourne !

Eeeeeeeet action !

Du tir, du tir et encore du tir mais avec style !

Dans une ville peuplée de zombies, notre héros, un protagoniste aux airs patibulaires, cherche à se faire de l’argent facilement. Et c’est en lisant son journal qu’il tombe sur une annonce des plus alléchantes. Vous voulez gagner de l’argent facilement ? Jouer dans divers films de zombies où votre tâche est simple : tuer un maximum de ces morts-vivants qui arpentent la ville. Pas besoin de réfléchir.A partir de là, notre histoire commence. Ou plutôt, notre panoplie d’histoires. En effet, nous tournons dans un véritable panel de films chacun dans un style différent, de l’action au romantisme en passant par le nanar et le western, avec des missions variées, mais toujours en tuant le plus de zombies possibles. Ce ne sont pas moins de 18 longs-métrages à faire, qui ne sont pas si longs que ça.Chaque film possède plusieurs scénarios, que ce soit massacrer tous les morts-vivants, sauver des habitants, escorter des enfants ou encore protéger la nourriture du réalisateur. Pour débloquer un nouveau film, il faut d’abord terminer le précédent.Côté gameplay, rien de bien compliqué à retenir même si le choix des touches aurait pu être plus ergonomique. En effet, la touche principale que nous utilisons le plus est celle du tir, située au niveau de ZR. Nous utilisons le joystick droit pour déplacer le viseur, A pour activer des compétences spéciales, X pour changer d’arme, sachant que nous n’en avons que 2, et Y pour utiliser les objets dans notre sac.Zombiewood ne s’arrête pas au simple fait de tirer sur des zombies. Nous pouvons aussi détruire tous les accessoires et voitures qui se trouvent sur notre chemin. Cela peut même nous aider dans notre massacre. Par exemple, détruire une voiture la fera exploser et par la même occasion, tous les ennemis qui se trouvent alentour. Cela peut également faire partie des défis à relever.A la fin de chaque scénario, nous gagnons de l’expérience pour la montée en puissance du héros et de l’argent. Cela nous sert à acheter de nouvelles armes plus fortes et à améliorer celles que nous possédons déjà. Nous pouvons également nous offrir de nouvelles tenues et des améliorations de compétences.Mais au-delà des films à tourner, qu’avons-nous de plus dans Zombiewood ?Le principe même de Zombiewood, c’est un jeu de tir pur et dur mais avec du fun et du style. Et parfois même du loufoque. La boutique nous offre en effet des armes de plus en plus grosses avec des dégâts de plus en plus importants et qui donne au héros un style toujours plus bourrin. Après tout sa devise est : “tirer d’abord, poser des questions ensuite”. Mais en plus des armes et des améliorations de compétences, nous avons également la possibilité d’acheter des tenues pour notre protagoniste, ou de les gagner en remplissant certains défis. Cela peut aller du policier à l’assassin, du bûcheron au boucher, en passant par un massacreur couvert de sang. Cela va même plus loin dans le loufoque avec la possibilité d’acquérir une perruque, une robe et de faire de notre tireur d’élite, une matrone peu commode mais bien rigolote. Qui a dit que pour tuer du zombie, il ne fallait pas un minimum de style ?Evidemment, le jeu ne nous offre pas que le mode histoire. Deux autres options sont disponibles : le mode survie et la machine à sous. Cette dernière sert simplement à gagner plus d’argent ou à acquérir des tenues que l’on ne peut pas acheter autrement. A condition bien sûr d’avoir suffisamment de ressources pécuniaires pour l’utiliser.Enfin, si les scénarios des films proposés dans le mode histoire ne sont pas suffisants pour combler notre envie de massacrer du zombie, le mode survie devrait enchanter. En effet, dans les 4 lieux qui nous sont proposés, le but ici est de survivre le plus longtemps possible en tirant sur tout ce qui bouge. On peut y ajouter un peu de difficulté mêlée à de la chance en optant pour l’aléatoire des armes et leur durée de vie temporaire. A partir de là, c’est parti pour laisser libre court à notre désir intérieur de massacre.Ce dernier mode est également très intéressant dans sa possibilité de multijoueur coopération en local. A deux, deux fois plus de massacre, deux fois plus de fun et donc une survie qui peut durer deux fois plus longtemps. Il est cependant dommage que le mode histoire ne propose pas le multijoueur.Finalement, nous avons vite fait le tour de Zombiewood. Massacrer du zombie, c’est cool mais à petite dose.