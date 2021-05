Test de Very Very Valet (Switch)

Very Very Valet - Announcement Trailer - Nintendo Switch 14/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

... Et pourtant, dès les premières minutes, le fun est au rendez-vous. Déjà, vous allez pouvoir choisir votre avatar parmi des personnages plus loufoques les uns que les autres. Surtout, la prise en main est enfantine : un bouton pour monter en voiture, et un bouton pour accélérer. Pour gérer la direction, il vous suffit de pousser le stick dans la direction où vous voulez que la voiture aille à l’écran (contrairement à une direction classique).Quelques subtilités viendront enrichir le gameplay mais le tout reste d’une simplicité évidente, et c’est là un point essentiel pour un jeu en coop sur lequel on veut pouvoir inclure tous les amis, et pas seulement les « initiés ».Le rythme du jeu en lui-même est très bon : à travers une multitude de niveaux, vous allez devoir prendre en charge les véhicules des clients qui se présentent. Ensuite, à vous d’aller les garer soit à l’emplacement prévu pour, soit… Là où cela vous arrange ! L’important est que lorsque les clients ressortent du restaurant, de leur shopping ou autre, ils puissent récupérer leur auto au plus vite, sans quoi ils vont rapidement s'impatienter.Vous devez donc vous entendre avec le reste de votre équipe pour que les voitures ne se gênent pas les unes les autres, que les clients n’aient pas trop de temps d’attente et surtout que leur véhicule revienne dans un état « acceptable » . C’est évidemment là que les ennuis commencent !D’ailleurs, avec les ennuis viennent les premiers rires : le gameplay offre beaucoup de libertés, les voitures sautent, dérapent et se rentrent dedans en permanence, et c’est rapidement un joli foutoir à l’écran ! Malgré tout, avec un peu de bonne volonté, on arrive quand même à satisfaire la clientèle, on récupère au passage quelques bonus et on obtient finalement des étoiles à la hauteur de nos performances. Ces étoiles, exactement comme dans Overcooked, permettront de déverrouiller les niveaux supérieurs (une grosse vingtaine de niveaux en tout). On notera que la progression du niveau de difficulté est bien gérée, et les premiers niveaux servent vraiment à se « faire la main » avant de passer sur des choses plus complexes.Cerise sur le gâteau, vous pourrez pendant la partie épater la galerie en sauvegardant un mini clip au bon moment ( qui a dit au pire ?). A la fin de chaque niveau, vous pourrez regarder chaque mini clip et voter pour le joueur le plus… Créatif !On saluera aussi la présence de niveaux bonus qui vont vous mettre dans des situations bien plus improbables encore : jouer au bowling avec vos voitures, ou organiser un ramassage de poubelles artistique ? C’est très sympa et surtout, cela permet de varier (un peu) les phases de jeu.Bon, nous voilà au moment où tout bascule : cela fait une bonne heure que vous jouez, tout le monde s’amuse mais… Le jeu peine à se renouveler. Là où Overcooked parvient toujours à renouveler ses épreuves et son gameplay afin de vous scotcher à la console, Very Very Valet s’enlise un peu.Certes, les niveaux tentent des variations bienvenues (tremplins, multiples étages, warpzones, et même avions qui décollent…) mais malgré tout, à la fin, il s’agit juste de prendre les voitures, les garer, les reprendre ensuite et les rapporter. Et même si c’est un peu la foire à l’écran et qu’on s’amuse, les niveaux et mécaniques de gameplay ne se renouvellent pas assez pour qu’on s’y jette éperdument : on finit par tourner en rond.Pas nécessairement au point de lâcher le jeu et ne jamais y retoucher, mais assez pour qu’on ait envie de faire autre chose sur le reste de la soirée. Ainsi, Very Very Valet va vous amuser sur des sessions d’une heure environ, mais ne lui demandez pas de vous captiver une soirée entière non plus.Nul doute que le jeu, avec quelques ajustements et idées de gameplay supplémentaires, pourrait devenir bien plus addictif sur le long terme. C’est ce qui lui manque aujourd’hui pour devenir un hit de l’envergure d’Overcooked. Very Very Valet devrait tout de même vous amuser un bon moment, et si ce test vous laisse hésitants, nous avons la solution : une démo du jeu gratuite est actuellement disponible sur l’eShop !