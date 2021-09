The Outer Worlds : Meurtre sur Eridan. Un second DLC réservé aux amoureux du jeu !.

The Outer Worlds: Murder On Eridanos - Official Launch Trailer 13/09/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Et c'est donc sur Eridan, comme son nom l'indique, que l'aventure vous portera cette fois-ci. Je dis bien "portera", car la planète étant gazeuse, vous allez évoluer sur des zones rocheuses en lévitation. Mais attention : pour avoir le droit d'accéder à ce DLC, il vous faudra d'abord avoir réussi à atteindre l'aire d'atterrissage de Stellar Bay dans l'histoire principale. Rien d'insurmontable en soi, en revanche il est également conseillé d'avoir atteint au moins le niveau 30. Vous voilà prévenus !Si vous avez rempli ces conditions et montré votre passe sanitaire à l'entrée de votre vaisseau (!), vous allez pouvoir parler à ADA qui va, comme d'habitude, vous proposer de débuter cette aventure annexe.Il est, vous l'aurez compris, question d'élucider un meurtre survenu sur Eridan. La victime n'est autre que Helen Halcyon, une star du petit écran très en vue sur sa planète et ultra VIP: logée dans un hôtel de luxe, elle s'apprêtait justement à devenir l'égérie d'une célèbre boisson aux couleurs d'une puissante corporation. Elle meurt dans des circonstances mystérieuses juste avant la présentation de ladite boisson. A vous de faire la lumière sur cette affaire !Pour ce faire, vous allez pouvoir explorer une toute nouvelle zone plutôt agréable à découvrir et assez vaste, du moins au premier abord. Vous comprendrez vite que les zones restent en fait assez limitées en taille et c'est surtout l'hôtel qui fait office de pont central.Pour vous aider dans votre enquête, un nouvel objet assez original fait son apparition : l'amplificateur d'anomalies. Comme son nom l'indique, il va vous permettre de mieux repérer les indices pouvant vous aider dans votre enquête. Le revers de la médaille, c'est que vous aurez parfois l'impression de ne pas enquêter par vous même et d'être un peu trop assisté.The Outer Worlds a toujours brillé par ses personnages hauts en couleurs et ses dialogues truculents. Rassurez-vous, c'est ici encore l'une des grandes qualités de ce nouveau DLC, et vous devriez passer de bons moments à discuter avec les différents protagonistes et suspects. Le choix de réponses est toujours aussi vaste et intéressant, de même que les réactions des différents personnages. Bravo !En outre, s'il n'est pas question de vous spoiler quoi que ce soit sur l'enquête en elle-même, sachez que ce DLC va vous offrir la possibilité de conférer 3 niveaux de plus à votre personnage ainsi que de nouvelles armes, tenues et autres options de personnalisation des compétences. Plutôt pas mal !Malheureusement, tout n'est pas parfait pour autant: d'une part, le jeu est toujours aussi douloureux pour les yeux (ne vous fiez pas aux captures) et n'a pas évolué à ce niveau : en portable, ça reste jouable, mais sur des sessions pas trop longues sous peine d'aller rendre visite à votre opticien bientôt ! Du coup, tout n'est pas perdu: vous pourrez ainsi faire durer plus longtemps les quelques heures (6 à 8 heures) de jeu offertes par ce DLC...On notera également que l'aventure, si elle est agréable à parcourir, reste malgré tout assez linéaire, et malgré vos multiples allers-retours sur la zone et moult interrogatoires, vous ne vous sentirez jamais complètement maître de votre enquête ou de vos déductions.Pour finir sur une bonne note, sachez que votre choix final influencera la fin de l'histoire : toujours intéressant à savoir !Vous l'aurez donc compris, ce deuxième DLC s'avère de bonne facture mais ne révolutionnera pas The Outer Worlds. Une fois de plus, il s'adresse surtout aux aficionados du jeu principal qui trouveront ici matière à prolonger leur aventure à travers une enquête assez intéressante même si un peu trop linéaire à notre goût. Malgré tout, avec ces deux DLC, The Outer Worlds peut dorénavant se targuer de proposer un contenu assez conséquent et à même de satisfaire les gourmands explorateurs que vous êtes !