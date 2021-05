Test de Wonder Boy : Asha in Monster World (Switch)

Quittant son village natal des montagnes d'Estafan pour le Royaume de Rapadagna, la jeune guerrière Asha se voit rapidement chargée par la Reine d'une mission de sauvetage du pays. Ni une ni deux, Asha dégotte les médaillons magiques pour ouvrir les portes des quatre contrées envahies par les forces du mal. Elle adopte au passage un Pepelagoos bleu, qui va devenir son ami et lui devenir vite indispensable dans sa progression.

Un monde bien achalandé ?

Wonder Boy : Asha in Monster World est un remake du jeu de plateformes 2D de 1994. Si le remake est enrobé d'une 3D plus ou moins réussie et d'un gameplay souvent beaucoup trop rigide, il faut reconnaître une volonté de bien faire, ne serait-ce que par les musiques très entrainantes et des cinématiques plutôt mignonnes.



Dans la plus pure veine des Monster World, nous voilà à occire des monstres afin de récupérer un maximum de pièces d'or, lesquelles nous permettent d'acheter de meilleures armes, boucliers et médaillons aux différentes boutiques de la ville.

Après avoir rencontré la Reine et erré dans les nombreux couloirs de son palais, nous récupérons un œuf de Pepelogoos, ces petites créatures rondouillardes qui accompagnent chaque habitant.

Le nôtre s'avère particulièrement efficace dans toute situation. Comprenez qu'en dehors du level-design souvent basique des niveaux, ce sont des mécanismes qui nous amènent à utiliser notre acolyte qui vont rendre le tout un tant soit peu intéressant.



Pepelogoo à tout faire

Asha peut ainsi siffler son Pepelogoos à tout moment pour l’attraper. Il lui permet alors de faire des double-sauts, d'aller appuyer sur des interrupteurs, de la protéger du feu qui tombe du ciel, de boucher les geysers de lave, d'éteindre des torches ou encore de se transformer en cube de glace, pour ne citer que quelques unes des situations.



C'est, de notre avis, ce qu'il y a de plus motivant dans ce Monster World. Sans les interactions avec notre ami bleuté, les niveaux ne deviendraient plus que des labyrinthes sans âme et un peu bruts de décoffrage. C'est d'ailleurs ce qui arrive parfois : ne restent alors que des plateformes mouvantes, pics et interrupteurs vraiment très basiques.





Nous ne sommes alors pas fâché de retourner victorieux au Palais, afin d'y retrouver ses habitants joyeux et qui ont toujours un petit quelque chose à nous proposer, de la lecture d'une lettre à l'achat d'un nouvel équipement.



C'est un peu court jeune femme

Passé le pèlerinage jusqu'au Royaume, la découverte de la ville, et l'exploration de quatre mondes classico-classiques (montagne, jungle, volcan, neige) et d'une épopée finale, le jeu n'aura pas grand chose de plus à vous proposer.







Nous avons eu envie de collecter un maximum de pièces pour obtenir les meilleurs équipements (qui font clairement la différence), mais il nous reste encore à éventuellement collecter toutes les gouttes de vie bleues disséminées dans les niveaux.





Ces gouttes de vie vous offrent un cœur bleu supplémentaire chaque dix gouttes collectées. Pour maintenir ses cœurs à flots, il convient d'acheter ou de ramasser des items pour les régénérer, ou même de trouver des jukebox qui vous en vendent de temps à autre.



Les sauvegardes sont manuelles, attention donc à ne pas vous retrouver dans des situations désagréables en sauvegardant régulièrement. Quant à la difficulté, vous pouvez la régler en facile ou normale. En facile, vous trouvez des cœurs plus aisément, les ennemis sont plus faibles et les pièces se ramassent automatiquement.





Même pour un Wonder Boy, il nous a ainsi semblé que le jeu était bien court, se terminant en six-sept heures. Nous n'avons pas passé un mauvais moment, et il est certain qu'être fan de la série a pu aider à s'attendrir devant les nombreuses références à la saga. Mais il faut bien avouer que le côté bien rude des labyrinthes a su nous ennuyer quelques fois.







Le jeu ne manque d'ailleurs pas d'énigmes retors (ou reloues pour certaines) comme les questions du Sphinx, la quête et la disposition de statuettes, sans parler des couloirs avec de multiples trappes au sol. Certaines séquences auraient mérité un peu plus d'attention, comme cette balade en tapis volant bien succincte ou cette partie "petit/géant" bien trop rapidement survolée.





Notez que si vous achetez le jeu en version boite, vous disposerez du jeu original (sous forme de code à priori). Pas de Monster World IV Megadrive si vous décidez de vous procurer la version dématérialisée.