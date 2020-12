Test de Two Point Hospital (Switch)

C'est quoi, Theme Hospital ? Euh, je voulais dire Two Point Hospital ?

Des salles et des hommes

Qui paie ses dettes... paie ses dettes !

Une liste d'objectifs pour atteindre les étoiles

Un rôle de chef d'orchestre

Formation et recherche : deux composantes complexes

Donnez-moi une souris !

Des menus partout partout partout ! 29/12/2020





Les créateurs du jeu ne se cachent absolument pas de la référence au jeu historique, paru en 1997 sur PC. Le jeu avait été développé à l'époque par Bullfrog, un studio anglais où ont travaillé plusieurs des créateurs de notre version : Andy Bass, Matthew Chilton et Mark Webley en ont longtemps parlé avant de franchir le pas à nouveau en 2016 et fondant donc Two Point Studio. On peut donc tout à fait légitimement parler de suite spirituelle à Theme Hospital, puisque les parents sont en quelque sorte un peu les mêmes.Two Point Hospital est un jeu de gestion d'hôpital. Dans le contexte tel qu'on s'en souviendra en 2020, pas facile de vendre du rêve avec un jeu pareil. Sauf qu'à l'instar de ce que fit Theme Hospital en 1997, Two Point Hospital nous propose de soigner des maladies complètement loufoques, avec des personnages où l'humour est omniprésent. Savoir qu'on va soigner les malades de la Tête d'Ampoule... et voir effectivement des gens arriver avec des ampoules à la place de la tête, ça donne déjà bien envie de sourire.Mais on arrête vite de rigoler, parce que gérer un hôpital, c'est sérieux : le jeu doit en effet se mettre dans la peau d'un directeur d'hôpital, et gérer ce dernier de façon à dégager un bénéfice à la fin de l'année... tout en accomplissant un certain nombre d'objectifs qui lui permettront d'obtenir des étoiles. Ces étoiles nous ouvrent les portes de nouveaux établissements : plus grands, plus complexes à gérer, plus challengeant en quelque sorte alors qu'on maîtrise de mieux en mieux les arcanes du système.Le système de jeu repose sur la création de salles dans un bâtiment aux dimensions pré-définies : on commence toujours petit, avec la possibilité de s'agrandir en achetant les terrains adjacents, et ainsi construire de nouvelles salles. Il existe différents types de salles : les salles à vocation purement médicale, et les espaces qu'on regroupera sous le nom de commodités (toilettes, boutiques, espaces d'attente, salles de pause pour le personnel)...Pour accueillir les patients dans ces différentes salles, votre fonction vous contraint à recruter du personnel : vous aurez la possibilité d'embaucher des médecins, des infirmiers, des assistants, et également des agents de maintenance. Chacun se définit par des compétences, et un salaire, en sachant que plus un candidat est polyvalent et formé, et plus il coûte cher. La fin justifie les moyens !Le début de votre carrière va donc toujours commencer par agencer le premier bâtiment de votre hôpital : vous devez accueillir les premiers patients qui suivent toujours plus ou moins le même parcours (on n'osera pas faire le parallèle avec un vrai hôpital, mais c'est pourtant bien le cas). Le patient doit d'abord se faire diagnostiquer, avant d'aller ensuite consulter un spécialiste pour enfin peut-être recevoir un traitement (médicamenteux ou chirurgical). Peu à peu, de nouvelles pathologies apparaissent, qui nécessitent d'investir dans la construction de nouvelles salles.La logique n'est jamais loin dans Two Point Hospital : la construction d'une salle nécessite un budget plus ou moins conséquent en fonction du niveau d'équipement de la salle en question. Certains appareils sont obligatoires dans une salle donnée, mais on peut aussi ajouter des options cosmétiques pour améliorer le niveau de prestige de la salle – et donc au global le prestige de notre hôpital et le degré de satisfaction des salariés et des patients qui le fréquentent.Les frais de base d'une salle, augmentés des éléments cosmétiques et de l'embauche de spécialistes peut représenter un budget conséquent : parfois, ça coince, et l'hôpital dépense plus qu'il ne rapporte. Dans ce cas, pas de panique : il est possible de faire un prêt (à un taux absolument scandaleux, soit dit en passant !), et de se remettre sur les rails, car le but du jeu n'est pas de vous ruiner mais de vous inviter à vous focaliser sur vos objectifs.Pour se soigner comme pour tout, on aime bien lire des avis sur le service où l'on va se rendre : la notion de réputation est également importante dans Two Point Hospital, et il va donc falloir faire en sorte d'avoir une bonne réputation. Pour ce faire, certains objectifs nous sont assignés en cours de partie, ils viennent compléter les objectifs généraux du jeu que l'on a toujours à l'oeil sur la droite de l'écran. Ces objectifs secondaires, néanmoins importants car en général ils nous permettent aussi de satisfaire les critères des objectifs principaux (par exemple la capacité de traiter 10 patients en chirurgie), sont reçus par courrier : une pression sur X nous permet de le découvrir.La lecture du courrier va vous demander beaucoup de temps, car certaines demandes ne sont pas sans nécessiter un peu de préparation de votre part dans l'hôpital. Quand on vous annonce que 10 patients vont arriver avec la même pathologie, il faut s'assurer que tout est en place pour les accueillir et les traiter rapidement, sans quoi au mieux ils quitteront l'hôpital en courant, ou au pire les pieds devant ! Au milieu des demandes de ce genre, on devra aussi gérer les petits caprices du personnel, toujours avide d'augmentations de salaire et de formation... Quelle vie, être manager, je vous dis !On sent une réelle progression dans les différents hôpitaux qu'on va découvrir au fil du temps : pour pouvoir passer à l'hôpital suivant, il nous sera nécessaire d'obtenir une étoile, le strict minimum. Mais rien ne nous empêche de faire en sorte d'atteindre deux ou trois étoiles avant de passer à l'établissement suivant. Ca dépend de son style de jeu : votre dévoué a parfois préféré bosser à fond son hôpital, avant de passer au suivant – ce qui explique peut-être un peu pourquoi le test a mis autant de temps à arriver dans nos colonnes... CQFD !Bref, une étoile minimum est donc nécessaire pour pouvoir passer à l'hôpital d'après, en sachant que chaque hôpital pourra voir sa petite spécificité : vous avez l'hôpital perdu dans la montagne où il fait un froid de canard (il va donc falloir installer des radiateurs absolument partout), mais aussi l'hôpital en bord de mer où il semble toujours faire trop chaud (vous nous voyez venir : ce sont les climatiseurs qu'il va falloir installer partout !). Et vous avez aussi des hôpitaux qui sont plus confrontés à certaines pathologies, et de fait devenir un centre spécialisé avec un plus grand nombre de salles pour répondre à la "demande" des patients qui en souffrent.Le manager d'hôpital doit avoir l'oeil sur tout, et ce d'autant plus que parfois, l'intelligence artificielle du jeu n'y met pas du tout du sien : pourquoi un patient diagnostiqué a-til besoin qu'on l'envoie expressément en traitement alors qu'il aurait pu y aller tout seul ? Dans notre partie, il est même arrivé qu'un VIP se mette à marcher sur place sans jamais finir son tour de l'hôpital. On pense même qu'à l'heure où on écrit ces lignes, 6 mois après cette mésaventure, il marche encore sur place...Il faut dire qu'il y a un très grand nombre de paramètres à prendre en compte, aussi bien pour le jeu que pour nous : en bas à gauche, un petit menu extrèmement important nous permet de gérer nos ressources humaines : quel est le degré de satisfaction de nos salariés, leur niveau de salaire leur convient-il, sont-ils suffisamment formés ? Si non, le fait de les envoyer en formation ne va-t-il pas déséquilibrer tout un service. Et d'ailleurs, pourquoi cet infirmier est-il à la recherche de travail alors qu'une salle est libre de l'autre côté de l'hôpital ?Être directeur de son hôpital nécessite, vous l'avez donc bien compris, d'être sur absolument tous les fronts : envoyer un agent de maintenance réparer telle ou telle machine, en assurer la mise à jour vers un modèle plus perfectionné, ou tout simplement pour remettre à manger dans un distributeur d'en-cas où ramasser des... excréments. Il parait que l'hôpital est un reflet de notre société, alors quand on voit ce qu'il se passe dans les hôpitaux de Two Point Hospital, on prend peur !On prend conscience de la profondeur de Two Point Hospital quand on s'intéresse aux fonctions de Formation et de Recherche, qui sont deux entités bien à part mais qui illustrent bien à quel point ils ont pensé à beaucoup de choses en concevant ce jeu de gestion ! Il est possible de construire une salle de formation qui nous permet de dispenser des formations aux salariés de l'hôpital afin de les faire monter en compétence.Par ailleurs, on peut aussi construire un centre de recherche et lancer un programme qui nous permettra de disposer ensuite à l'hôpital d'un traitement innovant. Les deux demandent du temps et de l'argent (tout nous rappelle la vraie vie, dans ce jeu !) : il faut plusieurs centaines de jours pour mener à son terme un programme de recherche, et plusieurs jours pour assurer une formation.Les formations sont importantes car elles maintiennent le niveau de satisfaction du personnel (un salarié formé est un salarié heureux), et permettent aussi de gagner en polyvalence : ajouter une capacité de psychiatrie à certains médecins permet par exemple de pallier la difficulté à répondre à la demande de psychiatres qui se produit régulièrement dans les couloirs de votre hôpital.En sortant sur consoles, la grande difficulté des équipes de développement a été d'adapter un gameplay qui est parfaitement adapté au couple clavier-souris à une configuration manette. Et il faut reconnaître que globalement, ça marche plutôt bien, même si tout n'est pas parfait. Par exemple, on galère toujours autant à coller des posters d'excellence sur les murs de nos salles (pour atteindre le niveau 5 de Prestige de la salle), comme on peut placer les éléments, le léger déplacement du curseur vers un côté peut avoir des effets inattendus.On se dit que c'est le genre de jeu qui est parfaitement pensé pour la souris, pourtant à part ce petit problème, on trouve vite ses repères dans les très nombreux menus et paramètres du jeu : grilles de salaire, objectifs à réaliser, gestion des formations et des programmes de recherche... Le tout est rapide d'accès avec pourtant de très très nombreuses informations à afficher.L'affichage du jeu sur consoles a nécessité certains ajustements graphiques : par exemple, il nous semble que la disposition des salles ne peut pas être tout à faire identique sur console à celle sur PC, c'est d'autant plus dommage qu'on avait bien aimé la qualité des tutoriels de Pinstar sur YouTube (en anglais) pour expliquer comment configurer au mieux ses salles (pour le principe de fonctionnement du jeu, ces vidéos sont pleines de bons conseils quoi qu'il en soit !).