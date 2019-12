Test de Tools Up! (Switch)

C'est l'histoire de la vis !

Rénove-moi si tu peux !

Overcooked Damido Edition

Fun quand même appart' ça ?

Avant-propos : le test a été réalisé en grande partie en multijoueur, comme le conseillent d'ailleurs les développeurs. Il fallait juste nous préciser qu'il ne fallait pas pour autant s'attaquer au mode intitulé "multijoueur" de suite, mais juste profiter du mode campagne à plusieurs. Ça aura valu quelques crises de nerfs avant de s'en rendre compte. Cela étant dit, voyons si les fondations de Tools Up! sont solides.Dans Tools Up!, on incarne une équipe d'ouvriers qui ont la lourde tâche de rénover plusieurs appartements situés dans un bien étrange building. Comme dans Luigi's Mansion 3, chaque étage propose son univers et ses environnements différents qui vont avoir une influence plus ou moins grande sur vos actions. La comparaison avec le jeu du plombier froussard s'arrête cependant là car les environnements croisés n'auront rien de bien original (lave, glace, rivière... classique !).Au départ, vous pourrez choisir entre 4 ouvriers, deux hommes, deux femmes, grands ou petits mais tous bedonnants et plutôt gauches. Evidemment, vous pourrez débloquer des personnages au fil de votre progression dans le mode campagne, mais on ne vous spoilera pas la surprise.Le jeu joue d'emblée sur le côté gaffeur des protagonistes, et justifiera ainsi la maniabilité un peu flottante que l'on pouvait déjà croiser dans Overcooked et qui occasionne bien des tracas (et normalement des crises de rire entre amis).Côté technique, le jeu n'a rien d'exceptionnel. Avec sa direction artistique plutôt quelconque, cherchant vaguement à rappeler Overcooked, et sa bande-son anecdotique et bien trop discrète, Tools Up! ne marquera pas les esprits. Ca a toujours le bon goût de n'irriter ni la rétine, ni les tympans, et c'est déjà ça.Une fois vos amis réunis et votre niveau sélectionné, vous voilà propulsé sur votre chantier, caméra vue de dessus et légèrement inclinée. Premier écueil du titre, si cela fonctionne bien dans Overcooked, c'est ici beaucoup moins pratique pour une simple raison : vos ouvriers doivent travailler sur les 4 murs des pièces, et le point de vue cache toujours au moins une face, et on a vite oublié de s'en occuper.Alors oui, on peut faire tourner la caméra, mais uniquement en s'emparant du plan de l'appartement, plan qui permet aussi de savoir ce que l'on attend de nous dans chaque tableau. Plusieurs problèmes sont liés à cela mais nous y reviendrons après avoir passé en revue le fonctionnement du titre manette en mainLe gameplay semble facile en apparence, mais s'avère au final des plus frustrants, au moins les premières heures. Certainement pensant bien faire, les développeurs ont décidé de n'utiliser que le bouton A de la manette. Si vous maintenez le bouton vous interagissez, et si le pressez rapidement, vous ramassez ou lâchez un objet... Autant dire que vous allez souvent, mais alors souvent vous trompez d'action. Et si cela pourrait sembler n'être qu'un détail anodin, sachez que cela peut avoir des conséquences fâcheuses dans vos parties.En premier lieu, vos ouvriers trébuchent au moindre obstacle. Renverser un pot de peinture posé par erreur ou glisser sur un obstacle en le tenant entre vos mains viendra salir le sol, car oui il est possible de salir le sol des appartements. Il faudra alors tout arrêter pour nettoyer. Difficile de laisser cette tâche pour la fin car la saleté est un obstacle qui viendra faire glisser votre ouvrier. Et sachant que la poubelle est dehors, vous pouvez facilement imaginer à quel point cela viendra casser le rythme des parties. Et évidemment, le but du jeu étant de finir les épreuves le plus vite possible, cela aura vite fait de vous frustrer.Il faut également noter que pour valider une mission, il faudra évidemment réaliser tous les travaux indiqués sur le plan, mais il faudra aussi obligatoirement nettoyer toutes les pièces et si tous les outils et autres matériaux ont été sortis de l'appartement. Et les développeurs ont eu la bonne idée de considérer le plan comme un outil. On aura donc envie de sortir dès que possible le plan de l'appartement, mais il faudra alors faire des aller-retours pour faire pivoter la caméra. Sans question de temps limité, cela n'aurait pas forcément été très gênant mais en l'état c'est un réel handicap.Tout cela est vraiment dommage, car si on est clairement là pour se partager la tâche, il sera impossible, même à 4, de laisser quelqu'un prendre le rôle de superviseur. Et plus on avance dans les niveaux, plus leur complexité fait pester contre ses problèmes de gameplay pourtant plutôt simple à contourner.Comme dit dès le préambule de ce test, le jeu se présente comme une copie d'Overcooked légèrement déguisée, et surtout moins fun à cause d'imprécisions plutôt rédhibitoires. On a donc cette constante impression de jouer à une sous-version d'Overcooked, plus frustrante et moins fun. C'est une impression assez désagréable en soi, d'autant que le titre a un réel potentiel sur le papier.Cependant, il faut tout de même noter que le jeu essaie de renouveler ses mécaniques au fil de l'aventure, ajoutant d'une part de nouvelles actions et de l'autre des situations nouvelles. Seulement, là encore Overcooked le faisait déjà et de façon plus dynamique. Ici, en dépit de la pression du chrono, l'action se révèle souvent molle, et cela n'est pas aidé par la maniabilité lourde et imprécise de nos ouvriers.On parlait plus haut des obstacles qui vous font glisser, et pour ne rien arranger, la hitbox de ces derniers est vraiment capricieuses, si bien qu'il peut arriver de glisser 3 à 4 fois d'affilée sur la même flaque. Rigolo la première fois, mais vraiment usant au fil des parties. A croire que le jeu n'a pas été suffisamment testé auprès de personnes extérieures au développement...Bref, comparé à son modèle, Tools Up! fait tout de même pâle figure, et même s'il était arrivé le premier, il souffre de bien trop de défauts pour réellement bien s'en sortir.Le concept d'Overcooked est assez fort de base pour que le jeu plaise néanmoins aux fans de situations désorganisées et chaotiques. Si Tools Up n'a clairement pas le génie du jeu dont il s'inspire, on parvient néanmoins à s'y amuser et à prendre du plaisir, dès lors que le high-score ne sera pas l'ambition première.Il faudra privilégier également les parties à 4, éventuellement à 3, pour y prendre un certain plaisir, car y jouer à 2 révèle rapidement que le titre n'adapte pas assez sa difficulté aux nombre de joueurs présents pour progresser dans les niveaux avancés. Evidemment, y jouer seul se révèlera aussi inutile qu'impossible, mais c'est le concept même de ce type de party-game qui veut ça.Du point de vue du contenu, le titre ne s'en sort pas si mal, avec une campagne relativement longue et de nombreux personnages à débloquer. On pourra ensuite se frotter au mode mutijoueurs pour tenter de complexifier davantage la chose, mais il faudra alors s'entourer d'amis très organisés qui ne seront pas là pour s'amuser, mais pour scorer et uniquement scorer.Tools Up! Ne vous tiendra de toute façon que pour aspect scoring, mais il faudra passer outre les défauts cités tout au long de ce test, ce qui sera plus ou moins aisé selon votre profil de joueur.