Test de Tiny Troopers Global Ops : En avant toute !

A l’attaque !

Soldats ! Au rapport !

Pour le reste, Tiny Troopers Global Ops réussit à enchaîner les missions nerveuses et courtes. En moyenne, elles durent une dizaine de minutes, pendant lesquelles il faut être attentif : des ennemis popent de partout, parfois même de recoin invisible à cause d’une caméra trop rigide. L’écran affiche un bon nombre d’informations, mais cela reste parfaitement lisible pour la Switch, que ce soit en docké ou en portable. Il est d’ailleurs à noter que ces informations sont intéressantes à savoir lors de vos premières missions mais que rapidement, elles deviennent intuitives : que ce soit dans leur placement à l’écran, dans les informations données, dans leur actualisation, tout est fait pour les rendre totalement instinctives, et c’est réussi !

Venus des quatre coins du monde, vos ennemis ne vous laissent aucun répit : dans Tiny Troopers, les missions sont diverses, le ton résolument léger et humoristique et l’histoire assez classique. Vous faites partie d’un escadron de Tiny Troopers et devez empêcher à tout prix l'ennemi d’avancer, de mener à bien leur projet de domination du monde, bref, vous devez sauver le monde de lui-même. A vrai dire, l’intrigue est totalement dispensable. Seule compte les missions, qui s’enchaînent après un court briefing parfois complètement délirant.Là où Tiny Troopers prend toute son ampleur, c’est dans la variété des missions proposées. Parfois, vous devez fouiller des campements ennemis (après les avoir vidé de leurs occupants par la force) pour trouver des morceaux de leurs plans. D’autres fois, il faudra éradiquer toute résistance dans un temps donné ou résister à de multiples vagues d’assaillants. Certaines missions se font accompagnées d’un autre personnage, géré par le jeu, mais qui tire dans la même direction que vous. Les conditions de victoire sont multiples et font la diversité du jeu. De même que des niveaux courts et nerveux, ce qui donne envie d’enchainer sur un autre une fois le premier terminé.Après un court tutoriel qui est aussi particulièrement efficace pour prendre en main le jeu, vous voici dans votre base militaire. Dans cette zone de transition, vous pouvez effectuer différentes actions comme customiser votre escouade, consulter les missions, les lancer ou les refaire, vous entraîner, etc. C’est aussi principalement ici qu’auront lieu les quelques cinématiques, ou plutôt briefing de missions, des courts moments de dialogues en mode bande dessinée qui vous éclairent sur votre objectif.Une fois sur le terrain, les contrôles sont assez simples : puisqu’il s’agit d’un twin sticks shooter, il faut donc se déplacer avec le joystick gauche et viser avec le droit. Avec la gâchette ZR vous tirez avec le flingue. Dans votre environnement, vous pouvez trouver d’autres armes : grenades, lance-roquettes, etc. Cette arme secondaire à munitions limitées s’active avec ZL. Une sorte d’aide à la visée (une zone rouge en 3D où va aller se ficher votre projectile) s’affiche alors à l’écran et il faut juste appuyer sur la gâchette ZR pour lancer et regarder le monde exploser. Très simples à prendre en main, les différentes armes obtenues s’affichent à l’écran. Attention toutefois à bien utiliser toutes vos munitions de lance-roquettes avant de vous emparer d’une grenade : l’un éjecte l’autre sans espoir de retour en arrière.