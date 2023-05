Test de The Mageseeker, encore une bombe de League of Legend !

DEMAAAAAACIAAAAAH !!!!

Dema quoi ?! Vous ne connaissez pas League of Legend ? Où étiez-vous cette dernière douzaine d’années ? Plus sérieusement, on ne peut pas vous blâmer si vous n’êtes pas détenteur d’un ordinateur. L’univers de LoL (oui c’est comme ça qu’on dit dans le milieu) est vaste et le mot est faible. Il y en a pour tous les goûts dans le lore de l'œuvre originelle. The Mageseeker se déroule au sein du royaume de Demacia. Les connaisseurs doivent déjà crier dans leur tête le cri de guerre de Garen. DEMAAA…stop, pas d’égarement.Parce que Demacia, ce n’est pas juste Garen ou Luxana, frère et sœur de la famille Crownguard. C’est aussi le récit déchirant et révoltant de la traite des personnes disposant de pouvoirs magiques. Une ségrégation que le magicien Sylas ne supporte plus. The Mageseeker est pour ainsi dire, l’origine story de ce personnage devenu emblématique parmi la communauté comptant des dizaine de millions de joueurs.Le récit est mis en scène de façon isométrique comme l’ont pu l’être A Link to the Past et bien sûr Moonligther. Le studio assume totalement son amour du pixel art et grâce à cela, le titre bénéficie d’un travail graphique soigné et fluide aux décors variés et vivants. Il faut bien cela pour donner le plus bel effet aux nombreux combats nerveux qui attentent Sylas.On ouvre les hostilités à travers les rues en flamme de la cité de Demacia. Sylas vient en effet de s’échapper de ses geôles et il n’a même pas le temps de dire ouf, qu’il doit déjà se battre contre des traqueurs de mages. Les tutoriels s’enchaînent avec fluidité comme l’action qui en découle. La maniabilité est au rendez-vous bien qu’il faille un petit temps d’adaptation. En effet, la maîtrise de Sylas est très technique mais pas difficile. Pour arriver à faire les plus magnifiques combos, il faut s’entraîner.Les commandes de bases sont simplissimes. Les attaques légères sont faites avec Y, les lourdes avec X et on peut esquiver à volonté avec le B. Sylas peut attaquer sans relâche car il n'y a aucune jauge d’endurance. Là où cela devient très technique c’est dans la gestion de la magie. Elle est à gérer avec les gâchettes ZL et ZR. Sylas a la particularité de copier les sorts des autres et c’est exactement là-dessus que repose la profondeur du gameplay. On pousse même le concept plus loin dans The Mageseeker.Si dans le MOBA, Sylas n’est capable que de copier le sort ultime de ses adversaires, ici, il peut absolument copier tous les sortilèges. Il faut pour cela viser la victime avec le joystick droit ou être assez proche et regarder dans la bonne direction pour que le curseur apparaisse automatiquement. Dans ces conditions, en pressant ZL, il vole le sort que l’ennemi utilise. De la même manière, en appuyant sur ZR, il utilise le sort copié. Au début, déroutant, on prend vite le réflexe à en devenir maladroit. Cela nécessite une certaine dose de dextérité. Très vite, on retrouve sa gestuelle si spectaculaire qu’il aborde dans le LoL.Le concept est poussé encore plus loin avec la progression du récit. Le mage révolutionnaire rencontre des PNJ dans sa quête de vengeance et ces derniers sont également des magiciens. Sylas fait la rencontre d’une enchanteresse capable de lui fabriquer des sorts qu’il peut équiper et changer à volonté. Cela se combine avec sa faculté de copie, mais en plus, elle lui permet de les garder définitivement une fois qu’il a réussi à les copier une première fois.Il rencontre aussi un jeune forgeron magique qui lui propose d’améliorer son attaque, sa défense ou encore ses points de vie, moyennant finance bien sûr. Par ailleurs, d’autres compagnons pourront se joindre à lui dans son périple. Ces derniers auront pour effet de modifier ses combos de base en plus d’y ajouter un effet élémentaire comme attaque finale. En appuyant trois fois sur Y puis une fois sur X, Sylas fait trois attaques de base et finit avec une attaque de glace par exemple ou autre en fonction du compagnon qui vous accompagne.Ces éléments de progression qui viennent du RPG ne sont pas les seuls. Le récit en est un car on suit la quête principale ainsi que d’autres qui sont secondaires mais qui débouchent sur des bonus aux importances variées, des compagnons, de la monnaie, des nouveaux ennemis dont il faut copier les sorts. Au terme, le gameplay est très versatile et permet à tout le monde d’en profiter selon son style avec des compétences de combat rapproché ou à distance.